«Κάλεσα τον κ. Φλωρίδη να ακούσουμε τον Πάνο Ρούτσι, απάντησε χαχανίζοντας...»

«Έτσι απαντά ο Υπουργός Δικαιοσύνης στο αίτημα αυτού του πατέρα για απόδοση δικαιοσύνης», καταγγέλλει ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς.

Σε καταγγελία σχετικά με την πολιτική της κυβέρνησης που δείχνει την απίστευτη αναλγησία των υπουργικών στελεχών γύρω από το έγκλημα των Τεμπών, προχωρά ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, κατά την καθιερωμένη του κυριακάτικη ανάρτηση.

Με υπότιτλο «Η χυδαιότητα στην εξουσία», ο Αλέξης Χαρίτσης τονίζει πως την Πέμπτη, την τέταρτη δηλαδή ημέρα της απεργίας πείνας που ξεκίνησε ο Πάνος Ρούτσι, πατέρας του Ντένις που σκοτώθηκε στα Τέμπη, ο ίδιος κάλεσε τον υπουργό Δικαιοσύνης, Γιώργο Φλωρίδη να βγουν μαζί έξω από τη Βουλή και να πάνε μαζί στον κ. Ρούτσι να τον ακούσουν.

Σημειώνεται πως ο πατέρας του Ντένις ζητά να γίνει δεκτό το αίτημα για εκταφή του γιου του. Ένα αίτημα το οποίο η κυβέρνηση έχει «πετάξει» από τις ευθύνες της, καθώς, όπως σχολίασε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Π. Μαρινάκης, απαντώντας σε σχετική ερώτηση της «Εφημερίδας των Συντακτών», «όποιος ζητάει να παρέμβουμε, ζητάει να παρέμβουμε στη Δικαιοσύνη. Το αν πρέπει να γίνει δεκτό το αίτημα θα το εξετάσει και θα πάρει την απόφαση η Δικαιοσύνη».

Ο αρμόδιος λοιπόν υπουργός, απάντησε στο κάλεσμα του Αλ. Χαρίτση «χαχανίζοντας από τα υπουργικά έδρανα», όπως καταγγέλλει.

«Καμία αυταπάτη. Αυτό το καθεστώς, ένα συνονθύλευμα εμμονικών νεοφιλελεύθερων, περιφερόμενων ακροκεντρώων και επικίνδυνων τραμπικών, υπό την ηγεσία του Κυριάκου Μητσοτάκη, δεν πρέπει να έχει τρίτη ευκαιρία. Πρέπει να χάσει τις επόμενες εκλογές. Τελεία και παύλα», καταλήγει ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς.