Νέα Αριστερά: Εφτά χρόνια από τη δολοφονία του Ζακ, να σπάσουμε τη σιωπή

7 χρόνια από τη δολοφονία του Ζακ Κωστόπουλου – Να σπάσουμε τη σιωπή, να νικήσουμε την αδικία

Στις 21 Σεπτεμβρίου 2018, στη οδό Γλαδστώνος, η ελληνική κοινωνία είδε το πρόσωπο της βαρβαρότητας: τον Ζακ Κωστόπουλο/Zackie Oh, να δολοφονείται μέρα μεσημέρι, μπροστά σε περαστικούς, με την αστυνομία να συνδράμει και τη δικαιοσύνη να κλείνει τα μάτια.

Επτά χρόνια μετά, η “δικαιοσύνη” που επιβλήθηκε ήταν κοροϊδία. Οι ποινές ήταν χάδι, οι ευθύνες θάφτηκαν, και το μήνυμα που στάλθηκε και συνεχίζει να στέλνεται είναι πως στη χώρα μας οι αδύναμοι δεν έχουν αξία, πως οι ζωές των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων μπορούν να χαθούν χωρίς συνέπειες.

Η Νέα Αριστερά δεν θα το δεχτεί.

- Γιατί το έγκλημα στη Γλαδστώνος ήταν έγκλημα μίσους.

- Γιατί η συγκάλυψη είναι ντροπή για μια κοινωνία που θέλει να λέγεται δημοκρατική.

- Γιατί η μνήμη του Ζακ είναι μνήμη αγώνα για αγάπη, αποδοχή, ελευθερία.

Δεν θα αφήσουμε την αδικία να γίνει κανονικότητα.

Καλούμε όλες και όλους σήμερα, Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου, στις 19:00, στη Γλαδστώνος/Zackie Oh, στη συγκέντρωση μνήμης και αγώνα.

Ο Ζακ δεν σωπαίνει. Μας δείχνει το δρόμο: να ζήσουμε ελεύθεροι, να σταθούμε απέναντι στο μίσος, να απαιτήσουμε δικαιοσύνη.