Κυριακή, 21 Σεπτεμβρίου, 2025
Zackie oh

Νέα Αριστερά: Εφτά χρόνια από τη δολοφονία του Ζακ, να σπάσουμε τη σιωπή

ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ
efsyn.gr
«Ο Ζακ δεν σωπαίνει. Μας δείχνει τον δρόμο: να ζήσουμε ελεύθεροι, να σταθούμε απέναντι στο μίσος, να απαιτήσουμε δικαιοσύνη».

Η Νέα Αριστερά καλεί στη σημερινή συγκέντρωση μνήμης και αγώνα για τον Ζακ Κωστόπουλο/Ζackie, που δολοφονήθηκε εφτά χρόνια πριν, μέρα μεσημέρι μπροστά σε περαστικούς, με την αστυνομία να συνδράμει και τη δικαιοσύνη να κλείνει τα μάτια.

Όπως καταγγέλλει η ΝεΑρ, «επτά χρόνια μετά, η “δικαιοσύνη” που επιβλήθηκε ήταν κοροϊδία. Οι ποινές ήταν χάδι, οι ευθύνες θάφτηκαν, και το μήνυμα που στάλθηκε και συνεχίζει να στέλνεται είναι πως στη χώρα μας οι αδύναμοι δεν έχουν αξία, πως οι ζωές των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων μπορούν να χαθούν χωρίς συνέπειες».

Υπενθυμίζεται ότι η συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί στην οδό Γλάδστωνος/Zackie Oh, στον τόπο που ο Ζακ άφησε την τελευταία του πνοή.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Νέας Αριστεράς

7 χρόνια από τη δολοφονία του Ζακ Κωστόπουλου – Να σπάσουμε τη σιωπή, να νικήσουμε την αδικία

Στις 21 Σεπτεμβρίου 2018, στη οδό Γλαδστώνος, η ελληνική κοινωνία είδε το πρόσωπο της βαρβαρότητας: τον Ζακ Κωστόπουλο/Zackie Oh, να δολοφονείται μέρα μεσημέρι, μπροστά σε περαστικούς, με την αστυνομία να συνδράμει και τη δικαιοσύνη να κλείνει τα μάτια.

Επτά χρόνια μετά, η “δικαιοσύνη” που επιβλήθηκε ήταν κοροϊδία. Οι ποινές ήταν χάδι, οι ευθύνες θάφτηκαν, και το μήνυμα που στάλθηκε και συνεχίζει να στέλνεται είναι πως στη χώρα μας οι αδύναμοι δεν έχουν αξία, πως οι ζωές των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων μπορούν να χαθούν χωρίς συνέπειες.

Η Νέα Αριστερά δεν θα το δεχτεί.
- Γιατί το έγκλημα στη Γλαδστώνος ήταν έγκλημα μίσους.
- Γιατί η συγκάλυψη είναι ντροπή για μια κοινωνία που θέλει να λέγεται δημοκρατική.
- Γιατί η μνήμη του Ζακ είναι μνήμη αγώνα για αγάπη, αποδοχή, ελευθερία.

Δεν θα αφήσουμε την αδικία να γίνει κανονικότητα.

Καλούμε όλες και όλους σήμερα, Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου, στις 19:00, στη Γλαδστώνος/Zackie Oh, στη συγκέντρωση μνήμης και αγώνα.

Ο Ζακ δεν σωπαίνει. Μας δείχνει το δρόμο: να ζήσουμε ελεύθεροι, να σταθούμε απέναντι στο μίσος, να απαιτήσουμε δικαιοσύνη.

 

