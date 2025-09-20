Κουτσούμπας: «Το ποτήρι γεμίζει και η οργή ξεχειλίζει...»

«Συνεχίζουμε και θα τα καταφέρουμε, με ΚΚΕ δυνατό, σταθερό σε κάθε δοκιμασία, έτοιμο στο κάλεσμα της Ιστορίας, για το σοσιαλισμό» τόνισε ο Γενικός Γραμματέας της ΚΕ του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, Δημήτρης Κουτσούμπας, στην ομιλία του απόψε, στο 51ο Φεστιβάλ ΚΝΕ-Οδηγητή, στη Θεσσαλονίκη.

Ο κ. Κουτσούμπας άσκησε έντονη κριτική στην κυβέρνηση, στην ΕΕ και στις μεγάλες δυνάμεις, παρουσιάζοντας ταυτόχρονα τη στρατηγική του ΚΚΕ, ενόψει του 22ου Συνεδρίου του.

«Το ποτήρι γεμίζει και η οργή ξεχειλίζει για την κυβέρνηση της ΝΔ του Μητσοτάκη» είπε ο κ. Κουτσούμπας. Πρόσθεσε, επίσης, ότι ο λαός δεν είναι διατεθειμένος να δώσει «κανένα συγχωροχάρτι» και «σε όσους κυβέρνησαν πριν και άνοιξαν τον δρόμο».

Ο Κουτσούμπας κατηγόρησε την κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό ότι «ξεζουμίζει τον λαό» με «θηριώδη υπερπλεονάσματα» και άδικους φόρους, ενώ την ίδια ώρα φροντίζει μόνο για τη στήριξη των κερδών των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Αναφέρθηκε στις ελλείψεις στο ΕΣΥ, στη «ληστεία» των λογαριασμών ενέργειας, στην «αδιαφορία για το έγκλημα των Τεμπών» και στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και χαρακτήρισε «ντροπή και αίσχος» τη στάση της κυβέρνησης για τη Γάζα, λέγοντας ότι «κανένα υποτιθέμενο "εθνικό συμφέρον" δεν μπορεί να δικαιολογήσει» και πρόσθεσε:

«Είναι βαρύς ο όρος "γενοκτονία" τόλμησε να εκστομίσει ο Μητσοτάκης γι' αυτό που συμβαίνει στη Γάζα. Δεν τον πειράζει, βλέπετε, η ίδια η γενοκτονία, που αναγνώρισε μέχρι και ο ΟΗΕ, τον πειράζει ο όρος, γιατί χαλάει την εικόνα των συμμάχων του. Ντροπή και αίσχος».

Κάλεσε σε «μέγιστη δυνατή λαϊκή κινητοποίηση» και σε πίεση για την αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους, βάσει της ομόφωνης απόφασης της ελληνικής Βουλής και έκλεισε μάλιστα την ομιλία του με το σύνθημα: «Λευτεριά στη Παλαιστίνη».

«Μόνο η περιφρόνηση τους αξίζει, σε όσους περηφανεύονται ακόμα και σήμερα, ότι ήταν αυτοί, που όταν κυβερνούσαν, ξεκίνησαν τη "στρατηγική συμμαχία" με το Ισραήλ και μέχρι πρόσφατα επέμεναν να του δίνουν το άλλοθι του δήθεν "δικαιώματος στην αυτοάμυνα"».

Ο κ. Κουτσούμπας άφησε αιχμές, μεταξύ αυτών, προς τον Αλέξη Τσίπρα και τις κυβερνήσεις ΣΥΡΙΖΑ: «Όσο rebranding κι αν λέει ότι έκανε, το brand της ΕΕ και του ΝΑΤΟ έμεινε αναλλοίωτο». Θύμισε μάλιστα ότι ο Τσίπρας αποκαλούσε τον Νετανιάχου «Μπίμπι» και τον Τραμπ «διαβολικά καλό». Για το ΚΚΕ, τόνισε ο κ. Κουτσούμπας, «ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και ΝΔ υπηρετούν τις ίδιες γεωπολιτικές επιλογές» και τις ίδιες πολιτικές, επισημαίνοντας πως αυτό αποδεικνύεται και από το ότι κάποιοι με ευκολία «μεταπηδούν από το ένα κόμμα στον άλλο».

Σημείωσε ότι οι ιμπεριαλιστές δε διστάζουν σε τίποτε μπροστά στο κέρδος, δεν έχουν ηθικές αξίες και τόνισε ότι «μόνο οι λαοί τους βάζουν εμπόδια» και μπορούν να τους βάλουν ακόμη περισσότερα με τους αγώνες τους.

Επεσήμανε, ότι σήμερα χρειάζεται ένα ισχυρό εργατικό κίνημα, «ικανό να αντιμετωπίζει τους ελιγμούς του συστήματος, αλλά και να απομονώνει τις χρήσιμες μαύρες εφεδρείες του, όπως τους φασίστες» και πρόσθεσε:

«Είναι προκλητική και κατάπτυστη η απόφαση απελευθέρωσης του αρχιναζί Μιχαλολιάκου, λίγες μέρες μάλιστα πριν τη μαύρη επέτειο δολοφονίας του Παύλου Φύσσα από τους ναζί - χρυσαυγίτες. Να την πάρουν πίσω. Θα μείνουν στις τρύπες τους. Το εργατικό κίνημα ξέρει πώς να αντιμετωπίζει τους φασίστες».

Ο Κουτσούμπας ανακοίνωσε ότι το 22ο Συνέδριο του ΚΚΕ θα διεξαχθεί 29-31 Ιανουαρίου 2026, με στόχο, όπως είπε, «ένα ΚΚΕ πιο δυνατό, σταθερό σε κάθε δοκιμασία, καθοδηγητής της πάλης του λαού για τον σοσιαλισμό».

Υπογράμμισε την ανάγκη για «μεγάλο, συντονισμένο εργατικό κίνημα, που δεν θα υμνεί την κανονικότητα της ΕΕ των λόμπι και των πολέμων, αλλά θα την απειλεί».

Ο κ. Κουτσούμπας επεσήμανε ότι «οι νίκες έρχονται μόνο σε σύγκρουση με την πολιτική του κεφαλαίου και της ΕΕ» και ότι «όσα ρούχα και να αλλάξουν οι κυβερνήσεις, πάντα αντιλαϊκές θα είναι μέσα σε αυτό το σύστημα».

Ο ΓΓ του ΚΚΕ κάλεσε σε συμμετοχή στην απεργιακή κινητοποίηση την 1η Οκτώβρη, λέγοντας ότι το νέο εργασιακό νομοσχέδιο «έκτρωμα» και το 13ωρο εργασίας υποστηρίζουν μόνο κάτι «κλακαδόροι ΔΑΠίτες που τους εμφανίζουν σε εκπομπές…» και πρόσθεσε: «Μα καλά πού τα βρήκαν αυτά τα φυντάνια;» Υπογράμμισε, ότι η απάντηση της νεολαίας πρέπει να είναι μόνο μία και να είναι μαζική: «Απεργία. Να πλημμυρίσουν οι δρόμοι την 1η του Οκτώβρη…»

Ο Κουτσούμπας ξεκαθάρισε πως το ΚΚΕ «μιλά καθαρά» και είναι συνεπές «στην ιστορική του αποστολή», υπογραμμίζοντας ότι «η ελπίδα βρίσκεται στον δρόμο της ρήξης, της σύγκρουσης και της ανατροπής». Ένα μήνυμα που, όπως είπε, «συνεχίζει να εμπνέει τη νέα γενιά που περήφανα ανεμίζει τις κόκκινες σημαίες».

«Τώρα, υπάρχει μπόλικη πείρα. Τώρα η οργή πρέπει να γίνει αγώνας ρήξης, σύγκρουσης, ανατροπής μέχρι τέλους και όχι νέος κύκλος αυταπατών και απογοήτευσης. Τώρα, πρέπει να κοιτάξουμε μόνο μπροστά, για να δημιουργηθεί ένα μεγάλο, ισχυρό, πανελλαδικού χαρακτήρα συντονισμένο κίνημα, που θα έχει γερές βάσεις στους χώρους δουλειάς, στα σωματεία και στα συνδικάτα…».

Ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ περιέγραψε το φεστιβάλ ως «κόκκινη πολιτεία γεμάτη χρώματα και αγωνιστικό παρόν», τονίζοντας ότι αποτελεί σημείο συνάντησης «όλων όσων προβληματίζονται και θέλουν να δουν το δάσος πίσω από τα δέντρα» για την «πάλη για την ανατροπή αυτού του σάπιου και γερασμένου συστήματος» και την προοπτική μιας κοινωνίας «χωρίς εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο».