Φάμελλος: «Στάχτη στα μάτια» το κυβερνητικό πλάνο για την ευλογιά των αιγοπροβάτων

Ο στρατηγικός σχεδιασμός, η στήριξη στους κτηνοτρόφους και η ενίσχυση των κτηνιατρικών υπηρεσιών ήταν οι τομείς στους οποίους βασίζεται το σχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ για την ελληνική κτηνοτροφία.

Τρεις άξονες για την ελληνική κτηνοτροφία παρουσίασε ο ΣΥΡΙΖΑ με τον πρόεδρο του κόμματος, Σωκράτη Φάμελλο, να προτάσσει τη στρατηγική επιλογή, την ενίσχυση των κτηνοτρόφων και την ενίσχυση των κτηνιατρικών υπηρεσιών.

Νωρίτερα, ο Φάμελλος είδε τη περιφερειακή αρχή της Θεσσαλίας υπό τον Δημήτρη Κουρέτα, και επισκέφθηκε και τη Κτηνιατρική Υπηρεσία της Λάρισας. Επιπλέον είδε τους κτηνοτρόφους του νησιού και άκουσε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στην παραγωγή και την κτηνοτροφία.

Είμαστε στη Θεσσαλία για το μεγάλο πρόβλημα που έχουμε με την ευλογιά των αιγοπροβάτων σε όλη την Ελλάδα.



Τους έχει ξεφύγει η κατάσταση.



Υπάρχει μεγάλη ανεπάρκεια και προχειρότητα από την κυβέρνηση και τώρα το υπουργείο τρέχει πίσω από το πρόβλημα.



Στρατηγικός σχεδιασμός σε πρώτο πλάνο

Αναλυτικότερα, οι προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ για την υλοποίηση σχεδίου, όπως παρουσιάστηκαν από τον πρόεδρο του κόμματος Σωκράτη Φάμελλο στη συνέντευξη Τύπου στη Λάρισα, είναι οι εξής:

«Πρώτον, στρατηγική επιλογή: επιστημονικός σχεδιασμός και σχέδιο υλοποίησης για τη διαχείριση της κρίσης. Διότι τώρα δεν υπάρχει ούτε σχέδιο, ούτε μηχανισμός για τη διαχείριση της κρίσης. Τι σημαίνει αυτό; Ενεργοποίηση του Εθνικού Κέντρου Αντιμετώπισης της Ευλογιάς, όπως λειτουργούν αντίστοιχα εθνικά κέντρα και επιτροπές με επιστήμονες, σε περίπτωση εκτεταμένων θεμάτων, είτε δημόσιας υγείας, είτε υγείας των ζώων. Με ποιο χαρακτηριστικό, όπως μας πρότεινε σήμερα ο Περιφερειάρχης; Τη διαφάνεια. Δηλαδή την ανάρτηση των κρουσμάτων και την πληροφόρηση, και των παραγωγών και του πληθυσμού, για να μην υπάρχει κανένας φόβος και να υπάρχει γνώση. Είναι το βασικό από το οποίο ξεκινάμε», δήλωσε.

Δεύτερον, πρέπει να έχουμε τα δικά μας επιστημονικά εργαλεία. Γενετικός έλεγχος, για να παρακολουθήσουμε την πορεία και την εξέλιξη και πιθανές μεταλλάξεις του ιού. Αυτό επίσης μας κατατέθηκε ως πρόταση σήμερα», πρόσθεσε.

Τρίτον, επέκταση σε όλη την Ελλάδα των τεστ ελέγχων, τα οποία μας παρουσιάστηκαν σήμερα και είναι μια καλή πρακτική εδώ στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, που έχει βασικό στόχο την αποτύπωση της διασποράς, την πρόληψη και την οριοθέτηση των προβλημάτων αυτών. Όμως αυτό το σχέδιο δεν μπορεί να είναι δεκαήμερο, αυτό είναι αντιεπιστημονικό. Δεν θα ήθελα να το πω, αλλά τολμώ να σκεφτώ ότι είναι και υποκριτικά επικοινωνιακό. Μπροστά στα μεγάλα αδιέξοδα και στον κίνδυνο της διασποράς, για τα οποία ευθύνεται η κυβέρνηση, έρχεται με μια ανακοίνωση δεκαήμερου σχεδίο», κατέληξε ο πρόεδρος του κόμματος.

Επιπλέον, ο Σωκράτης Φάμελλος υποστήριξε ότι η αυστηρή εφαρμογή του σχεδίου θέλει τουλάχιστον ένα μήνα, κάτι που συνδέεται και με τα χαρακτηριστικά του ιού, ενώ αποσαφήνισε ότι το σχέδιο που έχει το σκέλος των περιορισμών, της οριοθέτησης και των χαρακτηριστικών της βιοασφάλειας, πρέπει να έχει ορίζοντα εξαμήνου, με παρακολούθησή του σε ετήσια βάση. «Δεν αρκούν δέκα μέρες, μπορεί να είναι και στάχτη στα μάτια», σχολίασε για τα κυβερνητικά μέτρα.

Ο κ. Φάμελλος ζήτησε να γίνονται με ευθύνη του κράτους οι θανατώσεις με τη μέθοδο της αποτέφρωσης, ενώ προτείνει την ανασύσταση του ειδικού λογαριασμού αποζημιώσεων για τις θανατώσεις ζώων. Ακόμη, προτείνει τη λειτουργία κέντρων γενετικής βελτίωσης ως σταθμοί αναπαραγωγής για την αναπλήρωση ζωικού κεφαλαίου.

Επίσης, πρέπει να γίνεται με ευθύνη της Πολιτείας και όχι να καθυστερούν συμβάσεις ακόμα και για τα χωματουργικά μηχανήματα, όπως μας είπαν, που κάνουν την ταφή ή και για τις αδειοδοτήσεις προσωρινών χώρων ταφής. «Πρέπει από τώρα να προετοιμαστούμε να μην κινδυνεύσουν ελληνικές φυλές και να υπάρχει ζωικό κεφάλαιο, ώστε να μπορούν να αναπληρωθούν οι πολύ μεγάλες απώλειες που έχουμε ήδη, από τα ζώα που έχουν θανατωθεί και από την εξέλιξη της ζωονόσου», τόνισε.

«Δεν εμπιστευόμαστε το υπουργείο και την μέχρι σήμερα απόδοση και συμπεριφορά του στο θέμα αυτό», κατέληξε.

Αρωγή στους κτηνοτρόφους

Ο πρόεδρος του κόμματος προτείνει μεταξύ άλλων και την εφαρμογή «ρήτρας μηδενικού ελλείμματος» για τους κτηνοτρόφους.

«Ρήτρα μηδενικού ελλείμματος σημαίνει ότι η Πολιτεία αναλαμβάνει να καλύψει το κόστος της ζημίας που δημιουργείται και στην παραγωγή, αλλά και στο εισόδημα για τους κτηνοτρόφους.

Αυτό προφανώς σημαίνει άμεση κάλυψη των αποζημιώσεων για τα ζώα που χάθηκαν, για την αναπλήρωση ζωικού κεφαλαίου. Σημαίνει ταυτόχρονα και την παροχή ζωοτροφών, αλλά και την εξασφάλιση ενός ελάχιστου εισοδήματος για την επιβίωση των κτηνοτρόφων, οι οποίοι τώρα δεν έχουν κοπάδια και πρέπει να ζήσουν τις οικογένειές τους για ένα διάστημα τουλάχιστον ετήσιο, μέχρι να δουν πώς θα σταθούν στα πόδια τους.

Δεν μπορεί να έχουν χάσει τα ζώα, να έχουν πληρώσει για ζωοτροφές ή άλλα εφόδια, να πρέπει να πληρώσουν το ρεύμα, τα σούπερ μάρκετ και οτιδήποτε άλλο χρειάζεται, και η Πολιτεία να είναι απούσα, όταν αυτή η ζημιά οφείλεται στη ζωονόσο, σε μια εξωτερική συνθήκη. Αυτό είναι η ρήτρα μηδενικού ελλείμματος», δήλωσε.

Για τις αναστολές των φορολογικών και άλλων υποχρεώσεων των κτηνοτρόφων καθώς και για τις αποζημιώσεις τους, δήλωσε: «Απαιτείται να υπάρχει άμεσα απόφαση για την αναστολή φορολογικών, ασφαλιστικών και δανειακών υποχρεώσεων. Συμβαίνει σε όλες τις μεγάλες καταστροφές. Είναι μια σταθερή επιλογή της Πολιτείας. Πρέπει να αφορά και τους κτηνοτρόφους, οι οποίοι πλήττονται πάρα πολύ σκληρά.

Και βέβαια, για να γίνει ξεκάθαρο, επειδή μας έγινε μια τέτοια καταγγελία σήμερα, το ύψος των αποζημιώσεων πρέπει να είναι αντίστοιχο της αναπλήρωσης ζωικού κεφαλαίου. Δεν μπορεί δηλαδή να υπάρχει αναπλήρωση ύψους 140 ευρώ, απ' ό,τι μάθαμε, ενώ χρειάζονται πάνω από 250 ευρώ για να γίνει πραγματική αναπλήρωση ζωικού κεφαλαίου», πρόσθεσε.

Ενίσχυση με ανθρώπινο δυναμικό στις κτηνιατρικές υπηρεσίες

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ πρότεινε την ενίσχυση των κτηνιατρικών υπηρεσιών με νέο προσωπικό, καθώς όπως δήλωσε, «οι κτηνιατρικές υπηρεσίες που έχουμε, και οι κεντρικές και οι αποκεντρωμένες, δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν, με αυτή τη στελέχωση, σε αυτό το τιτάνιο έργο που θα έχουν μπροστά τους».

«Η πρόταση, την οποία ανακοινώσαμε και στην ομιλία μου στην Έκθεση, είναι ο άμεσος διπλασιασμός των στελεχών των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών. Ακόμα και με τον διπλασιασμό δεν θα φθάσουμε στον πληθυσμό στελέχωσης που είχαμε το 2010. Χρειάζονται ακόμη περισσότεροι, γιατί χρειάζεται να έχουμε και την επιστημονική επεξεργασία και τη λειτουργία πεδίου. Δεν είναι μόνο η λειτουργία πεδίου, δηλαδή δίπλα στον κτηνοτρόφο. Έχουμε και τα εργαλεία της έρευνας, των βάσεων δεδομένων και της επεξεργασίας που πρέπει να γίνεται δίπλα στο πεδίο. Δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν σε αυτά σήμερα οι κτηνιατρικές υπηρεσίες», ανέφερε ο Φάμελλος.

Επιπλέον, προτείνει ρήτρα εντοπιότητας για τις προσλήψεις στις κτηνιατρικές υπηρεσίες καθώς πρέπει σύμφωνα με το κόμμα «να μείνουν οι επιστήμονες και οι επιστημόνισσες στον τόπο τους, με αμοιβές που δεν θα είναι ο κατώτατος μισθός και δεν θα είναι προφανώς οι αμοιβές των 8μήνων. Χρειάζεται αξιοπρεπής αμοιβή για να μείνουν οι επιστήμονες και να στηρίξουν την ελληνική κτηνοτροφία».