Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Η Κωνσταντοπούλου επιμένει να φέρει τον Μυλωνάκη στη Βουλή

Νέα επίκαιρη ερώτηση για να δώσει απαντήσεις σχετικά με την παραβίαση του απορρήτου εισαγγελικών ερευνών και την αξιοποίηση εσωτερικού εγγράφου.

Συνεχίζει το «στενό μαρκάρισμα» προς τον υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργό από την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας σχετικά με την εμπλοκή του στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και τις αποκαλύψεις των τελευταίων ημερών.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου κατέθεσε νέα επίκαιρη ερώτηση προς τον Γιώργο Μυλωνάκη, καλώντας τον να έρθει στις 22 Σεπτεμβρίου στη Βουλή προκειμένου να δώσει απαντήσεις.

Σημειώνεται ότι το όνομα του συνεργάτη του πρωθυπουργού έχει μπει στο επίκεντρο του σκανδάλου τις τελευταίες ημέρες, καθώς φέρεται να είχε λάβει γνώση για το σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ αρκετούς μήνες προτού σχηματιστεί η δικογραφία, ενώ καταγγέλλεται, ακόμη, πως γνώριζε και για τις παρακολουθήσεις βουλευτών. Η Νέα Δημοκρατία, πάντως, φρόντισε ήδη να προστατεύσει τον Γιώργο Μυλωνάκη, καθώς χρησιμοποίησε την κοινοβουλευτική της πλειοψηφία προκειμένου να τον αποκλείσει από τη λίστα μαρτύρων στην εξεταστική.

Η Πλεύση Ελευθερίας σε ανακοίνωσή της υπενθυμίζει ότι ο κ. Μυλωνάκης στην προηγούμενη ερώτηση της Ζωής Κωνσταντοπούλου είχε δηλώσει «αναρμόδιος» και δεν πήγε στη βουλή.

Τώρα καλείται να απαντήσει σε νέα επίκαιρη ερώτηση της Ζωής Κωνσταντοπούλου.

Η ανακοίνωση:

Η Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας αναγκάζει τον Υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ Γιώργο Μυλωνάκη να εμφανιστεί στη Βουλή και να απαντήσει για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και την παραβίαση του απορρήτου των Εισαγγελικών Ερευνών.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου έχει ήδη καταθέσει από την 1/9/25, την πρώτη της Επίκαιρη Ερώτηση στον κ. Μυλωνάκη, σχετικά με το νέο σκάνδαλο παρακολουθήσεων σχετικών με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, από τον ίδιο και την υπόθεση παραβίασης του απορρήτου των επικοινωνιών και της μυστικότητας των Εισαγγελικών Ερευνών ήδη από το 2024. Στην Επίκαιρη Ερώτηση ο κ. Μυλωνάκης δήλωσε “αναρμόδιος” και δεν ήρθε στη Βουλή ώστε να δώσει απαντήσεις, προτιμώντας να προχωρήσει σε μια ανάρτηση στο facebook, λίγες μέρες μετά.

Έχει επίσης κατατεθεί στις 11/9/25, Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων προς τον κ. Μυλωνάκη, ζητώντας να δοθεί στη Βουλή και στη δημοσιότητα το Υπόμνημα (ή Εσωτερικό Σημείωμα) που αφορά το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, το οποίο, ο ίδιος ο κ. Μυλωνάκης παραδέχθηκε, την 1η Σεπτεμβρίου 2025, ότι έχει στην κατοχή του.

Στη νέα Επίκαιρη Ερώτηση που έχει καταθέσει η Ζωή στον Γ. Μυλωνάκη με θέμα, «Η παραγγελία, αξιοποίηση και διακίνηση από εσάς του Υπομνήματος, άλλως “ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ” για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, το οποίο βρίσκεται στα χέρια σας από τον Ιούνιο του 2025», ο κ. Μυλωνάκης δήλωσε ότι θα έρθει στη Βουλή. Η Επίκαιρη Ερώτηση θα συζητηθεί στην Ολομέλεια τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2025, στις 16:45.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου αγωνίζεται με κάθε θεσμικό και δημοκρατικό μέσο, προκειμένου να αποκαλυφθεί όλη η αλήθεια για μια υπόθεση που αγγίζει τον πυρήνα της δημοκρατικής διαφάνειας και της προστασίας του απορρήτου των Εισαγγελικών Ερευνών.

Συνεχίζουμε θεσμικά

Συνεχίζουμε Δημοκρατικά