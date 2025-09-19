Ν. Ηλιόπουλος: Όποιος δεν συγκινείται από το αίτημα Ρούτσι είναι ένα «άνιωθο κάθαρμα»

Την οργή του ίδιου και των πολιτών για την άρνηση από τις αρχές να ικανοποιηθεί το αίτημα που κατέθεσε ο πατέρας του 22χρονου Ντένις Ρούτσι, Πάνου, για εκταφή του παιδιού του, εξέφρασε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Αριστεράς, Νάσος Ηλιόπουλος.
Στην συνεδρίαση της ολομέλειας της Βουλής για τη τροπολογία του υπουργείου Δικαιοσύνης περί πρόσβασης των κατηγορούμενων στη δικογραφία, ο κ. Ηλιόπουλος στηλίτευσε τόσο τη στάση των δικαστικών αρχών όσο και του ίδιου του υπουργού Δικαιοσύνης, Γιώργο Φλωρίδη, για την συμπεριφορά του απέναντι στα θύματα.
«Ένα σπαρακτικό αίτημα από γονείς των Τεμπών, μια εξουσία απάνθρωπη και φοβισμένη. Αυτή την στιγμή ο Πάνος Ρούτσι κάνει απεργία πείνας. Το αίτημα του απλό και την ίδια στιγμή αδιανόητα βαρύ και σπαρακτικό: ζητάει την εκταφή του παιδιού του. Όπως πριν από αυτόν το ίδιο αίτημα είχε και ο Παύλος Ασλανίδης. Δεν υπάρχουν λόγια για μία πολιτεία που αρνείται αυτό το αίτημα σε έναν γονιό», είπε αρχικά στην Ολομέλεια της Βουλής ο βουλευτής και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Αριστεράς.
«Όποιος δεν συγκινείται από αυτό το αίτημα, από την απελπισία αλλά και την αξιοπρέπεια της απεργίας πείνας, είναι ένα άνιωθο κάθαρμα», τόνισε ο Ηλιόπουλος.
«Ο Φλωρίδης επέλεξε να μην απαντήσει σε τίποτα. Όπως φαντάζεστε ούτε από τον χαρακτηρισμό "άνιωθο κάθαρμα" ένιωσε κάτι. Έχουμε στερέψει και από λέξεις πια», συμπλήρωσε.
