«Λευτεριά στην Παλαιστίνη» - Παρέμβαση ΚΚΕ στην Ακρόπολη [βίντεο]

Μέλη του ΚΚΕ και της ΚΝΕ κρέμασαν γιγαντοπανό στην Ακρόπολη στέλνοντας μήνυμα κατά της γενοκτονίας στη Γάζα

Ηχηρό μήνυμα κατά της σφαγής του παλαιστινιακού λαού από μέλη του ΚΚΕ και της ΚΝΕ, που κρέμασαν ένα γιγαντιαίο πανό στην Ακρόπολη την Παρασκευή.

Με κινητοποίηση νωρίς το πρωί, μέλη του Κομμουνιστικού Κόμματος και της νεολαίας ανέβηκαν στην Ακρόπολη και ανήρτησαν πανό προς την πλευρά της Διονυσίου Αεροπαγίτου καταγγέλλοντας τη γενοκτονία, ζητώντας αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους.

«Να σταματήσει η γενοκτονία. Καμία συνεργασία με το κράτος δολοφόνο του Ισραήλ. Λευτεριά στην Παλαιστίνη», ήταν το μήνυμα που έγραφαν στα ελληνικά και στα αγγλικά.

Παράλληλα, εκατοντάδες μέλη με κόκκινες σημαίες πλαισίωναν την κινητοποίηση, απευθύνοντας κάλεσμα σε εργαζόμενους στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο να ενισχύσουν την πάλη για τερματισμό της σφαγής.