Σκωπτικός Ανδρουλάκης για Λοβέρδο: «Εγώ περίμενα να πάει στο Μ-Λ ΚΚΕ...»

Για εμένα η πολιτική δεν είναι deal αλλά είναι η υπηρεσία στο δημόσιο συμφέρον», ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, σχολιάζοντας την προσχώρηση του Ανδρέα Λοβέρδου στη ΝΔ, ενώ σχολίασε την προσχώρηση με δηκτικό τρόπο. Μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό Real FM, ο κ. Ανδρουλάκης ανέφερε για τον κ. Λοβέρδο: «Ήταν μια μεγάλη έκπληξη για εμένα! Περίμενα ότι θα πάει στο Μ-Λ ΚΚΕ! Ο κ. Μητσοτάκης έχει αποδείξει ότι είναι πρωταγωνιστής στο παρασκήνιο, σε υπόγειες διαδρομές και deal, και deal όπως ευθαρσώς είπε χθες ο κ. Λοβέρδος, ‘’κάναμε deal’’. Για εμένα η πολιτική δεν είναι deal αλλά είναι η υπηρεσία στο δημόσιο συμφέρον. Είναι προσφορά. Και θέλω να σας πω ότι αυτές οι πρακτικές χαρακτηρίζουν τον πρωθυπουργό. Διότι άλλο είναι να συμφωνείς πολιτικά με κάποιους ανθρώπους και άλλο είναι συνεχώς να κάνεις διαπραγματεύσεις παρασκηνίου».

Εξάλλου ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σημείωσε: «Αν η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτο κόμμα, ο κ. Μητσοτάκης θα έχει την πρωτοβουλία να κάνει κυβέρνηση που το έργο της θα είναι μία απ' τα ίδια: ακρίβεια, διαφθορά, ατιμωρησία. Αν το ΠΑΣΟΚ είναι έστω και με μία ψήφο μπροστά από τη Νέα Δημοκρατία, θα έχω εγώ την πρωτοβουλία για να κάνω μία κυβέρνηση που θα εφαρμόσει το πρόγραμμα που περιέγραψα με συνέπεια στη Θεσσαλονίκη. Άρα, τελικός κριτής των σεναρίων είναι ο λαός. Αν ο λαός βγάλει πρώτο κόμμα τη Νέα Δημοκρατία, θα έχουμε μία απ' τα ίδια. Αν βγάλει το ΠΑΣΟΚ, θα έχουμε μία πολιτική αλλαγή. Πιστεύω ότι ο κόσμος επιλέγει την πολιτική αλλαγή από τη στασιμότητα, που υπονομεύει την καθημερινότητά του».

Και συμπλήρωσε: «Δεν υπάρχει σενάριο να επιτρέψουμε να συνεχιστεί η σημερινή πολιτική που είναι χάδι στους ολιγάρχες, χάδι στα συμφέροντα ενώ η μεσαία τάξη και οι πιο αδύναμοι Έλληνες βλέπουν τη ζωή τους να χειροτερεύει με ακριβά ενοίκια, με ακριβά τρόφιμα, με ακριβή ενέργεια, με τη δημόσια παιδεία να παρακμάζει και τη δημόσια υγεία -που εμείς τη φτιάξαμε- και σήμερα ο πολίτης βλέπει να μην μπορεί να εξυπηρετήσει ούτε τις στοιχειώδεις ανάγκες του. Αυτά πρέπει να αλλάξουν και πιστεύω ότι ο λαός θα επιλέξει στο τέλος την πολιτική αλλαγή».