Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Η αντιπολίτευση καλεί για μάρτυρα τον Μητσοτάκη

Το φως της δημοσιότητας είδαν οι λίστες των κομμάτων, στις οποίες αναγράφονται τα ονόματα μαρτύρων που προτείνονται να κληθούν στην εξεταστική για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σημειώνεται πως οι διαδικασίες προς το παρόν έχουν διακοπεί, προκειμένου να εξεταστούν τα ονόματα από την αρμόδια επιτροπή.

Αν και, υπενθυμίζεται πως κατά την πρώτη συνεδρίαση της Εξεταστικής, η κυβερνητική πλειοψηφία δεν αποδέχτηκε την εκλογή πολυκομματικού προεδρείου στην Επιτροπή, αρκούμενη στην πλειοψηφία που ούτως ή άλλως έχει. Μπορεί με αυτόν τον τρόπο άλλωστε όχι μόνο να ελέγξει το αποτέλεσμα αλλά και τη διαδικασία. Ποιοι θα κληθούν να καταθέσουν, ποια θέματα θα εξεταστούν, σε ποια ζητήματα θα δοθεί έμφαση και ποια θα πρέπει να παρακαμφθούν ή να καταστούν δευτερεύοντα.

Ο Μητσοτάκης να κληθεί ως μάρτυρας

Σύσσωμη η αντιπολίτευση (ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά, ΚΚΕ, Πλεύση Ελευθερίας, ΝΙΚΗ), ζητάει να κληθεί στην Εξεταστική Επιτροπή ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Μεταξύ άλλων, καλούν και τον Μάκη Βορίδη, τον Λευτέρη Αυγενάκη, καθώς και σειρά υπουργών, υφυπουργών και βουλευτών της ΝΔ, όπως επίσης και πρώην προέδρων του οργανισμού.

Σημειώνεται ότι ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Αριστερά καλούν και τη μάρτυρα-κλειδί, Παρασκευή Τυχεροπούλου.

Ο Μυλωνάκης στο στόχαστρο

Σε όλους τους προτεινόμενους καταλόγους μαρτύρων, εκτός από της Νέας Δημοκρατίας, εντοπίζεται και το όνομα του Γιώργου Μυλωνάκη, με την αντιπολίτευση να προτείνει την κλήτευση του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ με φόντο την ομολογία Μπουκώρου.

Χαρακτηριστικό είναι ότι ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ, Βασίλης Κόκκαλης, έκανε ειδική μνεία στο δεξί χέρι του πρωθυπουργού, ζητώντας εκ των προτέρων από τη ΝΔ να διευκρινίσει ενώπιον της Επιτροπής που μεταδίδεται ζωντανά από το κανάλι της Βουλής την αιτία πίσω από μία ενδεχόμενη απόρριψη του αιτήματος της αντιπολίτευσης για τον κ. Μυλωνάκη.

«Δεν νοείται μέλος της κυβέρνησης να έχει προνομιακή ενημέρωση. Και αναφέρομαι στην ομολογία του Χρήστου Μπουκώρου» ανέφερε εισαγωγικά ο εισηγητής της Νέας Αριστεράς, Χουσεΐν Ζεϊμπέκ, επισημαίνοντας κι εκείνος με τη σειρά του την ανάγκη να κληθεί ο κ. Μυλωνάκης.

Ούτε «Φραπές» ούτε «Χασάπης» στη λίστα της Ν.Δ.

Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει συμπεριλάβει τον Κ. Μητσοτάκη και τον Γ. Μυλωνάκη στην δική της πρόταση για τους προς εξέταση μάρτυρες στην εξεταστική κι αναμένεται έντονη αντιπαράθεση μεταξύ των κομμάτων, ενόψει της νέας επιχείρησης συγκάλυψης εκ μέρους του Μαξίμου. Η ΝΔ δεν περιλαμβάνει στην λίστα μαρτύρων της ούτε βασικά στελέχη του κυκλώματος του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως τους διαβόητους «Φραπέ» και «Χασάπη».

Ο κατάλογος περιλαμβάνει ονόματα όπως αυτά του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Τσιάρα, των πρώην υπουργών Μάκη Βορίδη και Λευτέρη Αυγενάκη, αλλά και σειρά βουλευτών που έχουν διατελέσει υφυπουργοί στο εν λόγω υπουργείο.

Η Νέα Δημοκρατία ζητά επίσης να κληθούν πρώην υπουργοί της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, όπως οι Πάνος Σκουρλέτης και Παναγιώτης Λαφαζάνης, αλλά και πρώην υπουργοί κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ που εμπίπτουν στο υπό διερεύνηση διάστημα.

► Αναλυτικά οι προτεινόμενοι κατάλογοι

→ Νέα Δημοκρατία

→ ΠΑΣΟΚ

→ ΣΥΡΙΖΑ

→ Νέα Αριστερά