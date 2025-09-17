Ολομέτωπη επίθεση της αντιπολίτευσης σε Μητσοτάκη για ακρίβεια, Γάζα και ΟΠΕΚΕΠΕ

«Η Ελλάδα και οι Έλληνες δεν έχουν άλλο χρόνο για χάσιμο», το σχόλιο του εκπροσώπου Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστα Τσουκαλά • ΣΥΡΙΖΑ: Φόρτωσε δε την ευθύνη στους πολίτες που δεν καταλαβαίνουν ακόμα πόσο καλά είναι τα μέτρα που εξήγγειλε • ΚΚΕ: Τα λαϊκά στρώματα είναι αυτά που “πληρώνουν τελικά το μάρμαρο”

Απάντηση στα λεγόμενα του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στις ειδήσεις του ΑΝΤ1, έδωσαν τόσο το ΠΑΣΟΚ, διά του εκπροσώπου Τύπου του, Κώστα Τσουκαλά, όσο και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΚΕ.

Ανάμεσα σε άλλες αιχμές, κοινή συνισταμένη των δηλώσεων των κυριότερων κομμάτων της προοδευτικής αντιπολίτευσης είναι η άρνηση Μητσοτάκη να χαρακτηρίσει τη γενοκτονία στη Γάζα με το όνομά της, καθώς και η απίστευτη δήλωση ότι το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν φυσιολογικό να προκύψει λόγω του... μεγάλου μεγέθους του κυβερνώντος κόμματος.

Κ. Τσουκαλάς (ΠΑΣΟΚ): Η Ελλάδα και οι Έλληνες δεν έχουν άλλο χρόνο για χάσιμο

«Στην αποψινή του συνέντευξη ο Πρωθυπουργός επιβεβαίωσε πόσο μακριά είναι από τα προβλήματα της κοινωνίας. Χωρίς όραμα για τη χώρα και γεμάτος αλαζονεία, με μοναδική αγωνία την εξουσία του», αναφέρει ο Κώστας Τσουκαλάς σε δήλωση του.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής τονίζει ότι ο πρωθυπουργός «ομολόγησε την καθήλωση του πραγματικού μισθού και του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών». «‘Δεν μου αρέσει να αλλάζω τους κανόνες του παιχνιδιού στη φορολογία', ανέφερε ο Πρωθυπουργός που με κρυφή ατζέντα φόρων το 2023 θέσπισε την τεκμαρτή φορολόγηση και επιβάρυνε εκατοντάδες χιλιάδες επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους», σχολιάζει ο κ. Τσουκαλάς, ειδικότερα.

Επιπλέον αναφέρει ότι «δήλωσε με θράσος πως η μείωση του ΦΠΑ ευνοεί και τους φτωχούς και τους πλούσιους, σαν να μην είναι αυτός που εξαίρεσε από τις φοροελαφρύνσεις όσους δηλώνουν έως 10.000 ευρώ». «Αρνήθηκε, υποτιμώντας τη νοημοσύνη των πολιτών, τις υπερβάσεις των στόχων για το πλεόνασμα προσπαθώντας σκοπίμως να δημιουργήσει συσκότιση αναφερόμενος στην οροφή δαπανών», προσθέτει.

Ο κ. Τσουκαλάς σχολιάζει επίσης πως ο πρωθυπουργός «έχει, δε, την ψευδαίσθηση ότι μιλώντας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ με όρους διαχρονικής παθογένειας, ο ελληνικός λαός θα ξεχάσει το πάρτι διασπάθισης κοινοτικών πόρων που οργάνωσαν και πρωταγωνίστησαν τα στελέχη του».

«Τη στιγμή που ισοπεδώνεται η Λωρίδα της Γάζας και ο ΟΗΕ κάνει λόγο επισήμως για γενοκτονία, ο κ. Μητσοτάκης ταυτίστηκε με τον Νετανιάχου», αναφέρει ακόμα.

Καταληκτικά, ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ σημειώνει ότι «όσο περισσότερο μένουν στη διακυβέρνηση της χώρας, κάνουν ζημιά», ότι «η Ελλάδα και οι Έλληνες δεν έχουν άλλο χρόνο για χάσιμο» και πως «οι εκλογές και η πολιτική αλλαγή είναι μονόδρομος».

ΣΥΡΙΖΑ: Κάθε φορά που τοποθετείται δημόσια ο Μητσοτάκης αποδεικνύει γιατί η χώρα πρέπει να γυρίσει σελίδα

«Κάθε φορά που τοποθετείται δημόσια ο κ. Μητσοτάκης, αποδεικνύει με τον πιο εμφατικό τρόπο γιατί πρέπει η χώρα άμεσα να γυρίσει σελίδα, γιατί πρέπει να αποτελέσει πολιτικά παρελθόν. Για άλλη μια φορά φάνηκε ότι είναι πολύ μακριά από τις ανάγκες και τα προβλήματα των πολιτών κι έδειξε ότι δεν κατανοεί καν τι συμβαίνει στην κοινωνία και στην οικονομία της χώρας, ιδίως με την ακρίβεια. Φόρτωσε δε την ευθύνη στους πολίτες που δεν καταλαβαίνουν ακόμα πόσο καλά είναι τα μέτρα που εξήγγειλε, αλλά θα τα καταλάβουν από την 1/1/2026», σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ στη δική του ανακοίνωση.

Καταλογίζει στον πρωθυπουργό πως δεν έκανε καμία αναφορά στα καρτέλ και την αισχροκέρδεια, ενώ σύμφωνα με το κόμμα «ήταν ξεκάθαρος ότι δεν θα πειράξει τα ουρανοκατέβατα υπερκέρδη τους».

«Στο όνομα του οικονομικού νεοφιλελευθερισμού, θα συνεχίσει να βλέπει δισεκατομμύρια να βγαίνουν από τις τσέπες των πολιτών και να καταλήγουν στα αποθεματικά των τραπεζών, των εταιρειών ηλεκτρικής ενέργειας, των πετρελαιοειδών, των super market», προσθέτει ο ΣΥΡΙΖΑ.

«Ο κ. Μητσοτάκης για του έμμεσους φόρους είπε ότι η μείωση του ΦΠΑ θα ευνοούσε τους πλούσιους και τους τουρίστες, γι' αυτό και δεν υιοθέτησε το συγκεκριμένο μέτρο! Είναι γνωστό ακόμα και σε πρωτοετή φοιτητή οικονομικής σχολής ότι οι έμμεσοι φόροι, ο ΦΠΑ, δηλαδή, πλήττει κυρίως τους φτωχότερους συμπολίτες και τα μεσοστρώματα. Την ίδια στιγμή, πανηγυρίζει για τη μείωση του ΦΠΑ στα νησιά!», αναφέρει η Κουμουνδούρου σε σχέση με τους έμμεσους φόρους.

«Σε ό,τι αφορά δε τις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος, ο κ. Μητσοτάκης είπε πως δεν υπάρχει ακρίβεια, αφού οι τιμές του Σεπτεμβρίου είναι μειωμένες. Ξέχασε όμως να δει τις τιμές του Αυγούστου και πιθανώς του Οκτωβρίου», συμπλήρωσε.

«Στο προσφυγικό-μεταναστευτικό κάλυψε πλήρως τον ακροδεξιό υπουργό του τον κ. Πλεύρη, λέγοντας ότι δεν υπάρχει στρατηγική Πλεύρη αλλά κυβερνητική στρατηγική. Να το θυμάται αυτό όταν θα έρθει η πλήρης αποτυχία στο προσφυγικό-μεταναστευτικό, γιατί δεν θα πρόκειται για αποτυχία Πλεύρη αλλά για αποτυχία Μητσοτάκη», λέει ο ΣΥΡΙΖΑ για τη μετανάστευση, υπενθυμίζοντας στη κυβέρνησης ότι επί 6 χρόνια έχουν ακυρώσει το σύστημα επιτήρησης θαλάσσιων συνόρων, που ετοίμασε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, και, την ίδια στιγμή, μιλάει για ενίσχυση της επιτήρησης.

«Ο κ. Μητστοτάκης έφτασε, για επικοινωνιακούς λόγους, να ανακοινώσει ότι θα στείλει τον στόλο νοτιοανατολικά της Κρήτης. Τι έγινε τελικά αυτό το σχέδιο; Πήγε να κάνει παρέα με τον πλωτό φράχτη του κ. Στεφανή;», αναρωτιέται το κόμμα.

Όλος ο κόσμος βλέπει σε ζωντανή μετάδοση ότι στη Γάζα ισοπεδώνονται πόλεις, εκτελούνται άμαχοι εν ψυχρώ, η πείνα και η δίψα οδηγεί Παλαιστινίους σε μαρτυρικό θάνατο, αλλά για τον κ. Μητσοτάκη είναι βαρύς ο χαρακτηρισμός «γενοκτονία». Δεν μπορεί να κατανοήσει το πρόσφατο πόρισμα του ΟΗΕ, που κάνει λόγο ρητά ότι στη Γάζα διαπράττεται ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ, με ευθύνη του κράτους του Ισραήλ. Είναι ντροπιαστική αυτή η θέση για τη χώρα», προσθέτει ο ΣΥΡΙΖΑ.

«Στο μόνο θέμα που είπε την αλήθεια, έστω και μισή, ο κ. Μητσοτάκης ήταν στο ότι παραδέχτηκε την εμπλοκή στελεχών της ΝΔ στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, λέγοντας πως είναι φυσιολογικό φαινόμενο, λόγω του μεγέθους του κόμματος του... Δεν είπε βέβαια τίποτα για το μέγεθος των γαλάζιων ακρίδων. Δεν είπε, επίσης, τίποτα για την εγκληματική οργάνωση, που περιγράφει το πόρισμα της ευρωπαϊκής εισαγγελίας, ενώ είπε ρητά ότι θα συνεχίσει να αξιοποιεί την κοινοβουλευτική του πλειοψηφία προκειμένου να εμποδίσει την έρευνα για τα γαλάζια στελέχη, λέγοντας ότι, σύμφωνα με τη... γνώμη τους, είναι αθώοι. Συγχαρητήρια, κύριε Μητσοτάκη. Το κράτος Δικαίου θα σας... ευγνωμονεί για τις υπηρεσίες σας», καταλήγει η ανακοίνωση της Κουμουνδούρου.

ΚΚΕ: Τα λαϊκά στρώματα είναι αυτά που “πληρώνουν τελικά το μάρμαρο”

«Όσο κι αν προσπαθεί ο κ. Μητσοτάκης να “ντύσει” με ωραίο “περιτύλιγμα” την πολιτική της κυβέρνησής του, δεν θα μπορέσει να αποφύγει τη δυσαρέσκεια που δυναμώνει μέσα στον λαό, καθώς τα νέα κυβερνητικά μέτρα δεν μπορούν στο ελάχιστο να αντισταθμίσουν την ακρίβεια και τη φοροληστεία, ενώ προσθέτουν και νέα βάρη, με πιο εμβληματικό παράδειγμα το νομοσχέδιο για τη 13ωρη εργασία. Ο κ. Μητσοτάκης υπερασπίστηκε την πολιτική του “ματωμένου υπερπλεονάσματος”, που άγγιξε τα 8 δισ. ευρώ έναντι στόχου 3,6 το 7μηνο και την φοροασυλία των επιχειρηματικών ομίλων, οι οποίοι σημειώνουν ρεκόρ κερδοφορίας, επιβεβαιώνοντας ότι τα λαϊκά στρώματα είναι αυτά που “πληρώνουν τελικά το μάρμαρο”», αναφέρει το ΚΚΕ στην δική του ανακοίνωση για τη συνέντευξη του πρωθυπουργού στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1.

«Ταυτόχρονα, την ώρα που καταρρέει ξανά και ξανά ο μύθος της “προστασίας των κυριαρχικών δικαιωμάτων” από τους ευρωατλαντικούς “συμμάχους”, μέσω και της παράδοσης του φυσικού πλούτου του ελληνικού λαού σε αμερικάνικους και άλλους ενεργειακούς κολοσσούς, ο κ. Μητσοτάκης συνεχίζει να καλλιεργεί τον εφησυχασμό», προσθέτει το κόμμα.

Και πρόσθεσε ότι για την γενοκτονία που συντελείται σε βάρος του Παλαιστινιακού λαού, «συνέχισε την απαράδεκτη τακτική εξίσωσης του θύτη με το θύμα και την υπεράσπιση της στρατηγικής συμμαχίας με το Ισραήλ, που οδηγούν τελικά στην αθώωση του κράτους δολοφόνου».

«Το ζητούμενο σήμερα είναι η λαϊκή δυσαρέσκεια απέναντι στην κυβέρνηση, αλλά και η δυσπιστία προς τη συστημική αντιπολίτευση, να τροφοδοτήσουν την αμφισβήτηση στους ίδιους τους πυλώνες της κυρίαρχης πολιτικής, τις δεσμεύσεις για τα “ματωμένα πλεονάσματα” και τις “οροφές δαπανών” της ΕΕ, τις αντεργατικές ευρωπαϊκές οδηγίες, το καθεστώς της “πολεμικής οικονομίας” και τους υπερ-εξοπλισμούς για τις ανάγκες του ΝΑΤΟ», συνεχίζει και αναφερόμενο στην «μεταγραφή» του Ανδρέα Λοβέρδου στη ΝΔ, το κόμμα υπενθυμίζει πως τα παραπάνω αποτελούν «αποτελούν τον κοινό παρονομαστή όλων των κομμάτων του συστήματος, γι’ αυτό και είναι πολύ εύκολες οι “μεταπηδήσεις” στελεχών από το ένα στο άλλο».

«Απέναντι στην κυβερνητική πολιτική και στην “κινούμενη άμμο” του αστικού πολιτικού συστήματος, ο λαός έχει την επιλογή της συμπόρευσης με το ΚΚΕ, της πάλης για την ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών του, με πρώτο σταθμό την πανεργατική απεργία της 1ης Οκτώβρη.», καταλήγει η ανακοίνωση.