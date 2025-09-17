ΣΥΡΙΖΑ: «Πλήρης αντιστροφή της πραγματικότητας» οι ισχυρισμοί Βούλτεψη για τους ανασφάλιστους στην υγεία

Ο ΣΥΡΙΖΑ με ανακοίνωσή του στηλιτεύει τις δηλώσεις της βουλεύτριας της ΝΔ, Σοφία Βούλτεψη, σχετικά με τη κάλυψη των ανασφάλιστων από τα νοσοκομεία επί διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ.
H Σοφία Βούλτεψη, μιλώντας στο Action 24 και την εκπομπή του Σεραφείμ Κοτρώτσου, ισχυρίστηκε ότι η κυβέρνηση της ΝΔ επέτρεψε ξανά την δωρεάν περίθαλψη των ανασφάλιστων «νόμο του 2014», κάτι που σύμφωνα με τη Κουμουνδούρου, δεν ισχύει καθώς δεν εφαρμόστηκε ποτέ η σχετική ΚΥΑ που υπέγραψαν οι αρμόδιοι υπουργοί της ΝΔ πριν την άνοδο του ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία το 2015.
«Αν η κ. Βούλτεψη, και τα παπαγαλάκια της ΝΔ που έσπευσαν να αναπαράγουν τα ψεύδη της, χρειάζονται κι άλλο φρεσκάρισμα της μνήμης τους, ας τους θυμίσουμε και την αποκάλυψη στη Βουλή, από τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκ. Βαρδάκη, το 2017, καταθέτοντας τα σχετικά έγγραφα: Το 2014, τότε που η ΝΔ είχε, κατά Βούλτεψη, επιτρέψει την είσοδο των ανασφάλιστων στα νοσοκομεία, πολίτης που είχε εισαχθεί σε νοσοκομείο για δύο μόλις ημέρες (9 με 11 Οκτωβρίου 2014) κλήθηκε να πληρώσει 1.358 ευρώ. Κάθε άλλο σχόλιο περιττεύει», καταλήγει η ανακοίνωση του κόμματος.
Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ:
Η βουλευτής της ΝΔ, Σοφία Βούλτεψη, ισχυρίστηκε σε τηλεοπτική εκπομπή ότι ήταν η κυβέρνηση της ΝΔ που επέτρεψε ξανά την υποδοχή των ανασφάλιστων στα νοσοκομεία, «με νόμο του 2014», και όχι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Πρόκειται για πλήρη αντιστροφή της πραγματικότητας, ένα νέτο σκέτο ψέμα από αυτά που συχνά χρησιμοποιεί η Νέα Δημοκρατία και το αντι-ΣΥΡΙΖΑ μέτωπο για να σπιλώσει το έργο της περιόδου 2015-2019. Η Σοφία Βούλτεψη επιχείρησε να ξαναγράψει την ιστορία, όπως παρατήρησε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Γ. Ψυχογιός, που συμμετείχε στην ίδια εκπομπή.
Επειδή τα ψέματα δεν πρέπει να μένουν αναπάντητα:
- Το 2015, πριν αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας ο ΣΥΡΙΖΑ, 2 εκατομμύρια ανασφάλιστοι πολίτες ήταν αποκλεισμένοι από την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.
- Η ΚΥΑ που υπέγραψαν υπουργοί της ΝΔ το 2014 και με την οποία οι Έλληνες πολίτες και οι νόμιμα διαμένοντες στη χώρα έπρεπε να έχουν πλήρη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ουδέποτε εφαρμόστηκε, καθώς τους χρεώθηκαν υπηρεσίες (νοσήλια και φάρμακα) που έλαβαν από το Εθνικό Σύστημα Υγείας.
- Mε ενέργειες της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ:
● Το 2016 οι ανασφάλιστοι στην Ελλάδα είχαν δωρεάν περίθαλψη και συνταγογραφούσαν τα φάρμακά τους ακόμα και σε ιδιώτες γιατρούς.
● Εκτός από τους ανασφάλιστους με ΑΜΚΑ ελήφθη μέριμνα και για το μεγαλύτερο μέρος των μεταναστών χωρίς χαρτιά που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού.
Υλοποιήθηκε έτσι μια κορυφαία πολιτική δέσμευση της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ για ισότιμη και καθολική φροντίδα των ανασφάλιστων συνανθρώπων μας αντιμετωπίζοντας τις τεράστιες υγειονομικές και κοινωνικές ανισότητες που προκάλεσε η λιτότητα και η απο-ασφάλιση στην αγορά εργασίας.
Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, όμως, παρενέβη και για να αντιμετωπιστούν οι συνέπειες της εφαρμογής της βάναυσης μνημονιακής πολιτικής του αποκλεισμού των ανασφάλιστων συμπολιτών μας από τα νοσοκομεία. Με το άρθρο 73, του νόμου 4486/2017 διαγράφηκαν, σε όσους είχαν χρεωθεί ως οφειλή, οι δαπάνες ιατρικής και νοσηλευτικής περίθαλψης, συµπεριλαµβανόµενων και των εκάστοτε εξετάσεων. Ούτε αυτό το θυμάται η κ. Βούλτεψη;
Αν η κ. Βούλτεψη, και τα παπαγαλάκια της ΝΔ που έσπευσαν να αναπαράγουν τα ψεύδη της, χρειάζονται κι άλλο φρεσκάρισμα της μνήμης τους, ας τους θυμίσουμε και την αποκάλυψη στη Βουλή, από τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκ. Βαρδάκη, το 2017, καταθέτοντας τα σχετικά έγγραφα: Το 2014, τότε που η ΝΔ είχε, κατά Βούλτεψη, επιτρέψει την είσοδο των ανασφάλιστων στα νοσοκομεία, πολίτης που είχε εισαχθεί σε νοσοκομείο για δύο μόλις ημέρες (9 με 11 Οκτωβρίου 2014) κλήθηκε να πληρώσει 1.358 ευρώ. Κάθε άλλο σχόλιο περιττεύει.
