Ο Βαρουφάκης ομιλητής στο ετήσιο Συνέδριο των BRICS+ στη Μόσχα

Σήμερα Τετάρτη, ο Γιάνης Βαρουφάκης θα μιλήσει στο ετήσιο Συνέδριο των BRICS+ που διεξάγεται στη Μόσχα, με τίτλο ομιλίας: «Ψηφιακή Δουλεία - Τι κινεί την Τεχνοφεουδαρχία και πώς μπορούν πόλεις και κοινωνίες να αντισταθούν»

Ο Γιάνης Βαρουφάκης θα παρουσιάσει την έννοια της «Τεχνοφεουδαρχίας», υποστηρίζοντας ότι μια νέα μορφή μη παραγωγικού κεφαλαίου –το νεφοκεφάλαιο– δημιουργεί νέες διαδικασίες συσσώρευσης προσόδων, νέες κοινωνικές ιεραρχίες εξουσίας και εξάρτησης, αλλά και νέου είδους κρίσεις. Κατόπιν θα περιγράψει πως οι δήμοι, οι πόλεις κι οι κοινωνίες γενικότερα μπορούν να αντισταθούν κοινωνικοποιώντας και εκδημοκρατίζοντας το νέο αυτό κεφάλαιο – το νεφοκεφάλαιο. Στη συνέχεια, μαζί εμπειρογνώμονες των χωρών BRICS+, και συγκεκριμένα από την Ινδία, την Κίνα και τη Ρωσία, θα εξετάσουν τι μπορεί να σημάνει η ρομποτική και η τεχνητή νοημοσύνη για τις σύγχρονες δομές εξουσίας και τι αυτό σηματοδοτεί για το μέλλον της ανθρωπότητας.

Στη συζήτηση που θα ακολουθήσει μετά την ομιλία του Γραμματέα του ΜέΡΑ25 θα συμμετάσχουν οι εξής τρεις ομιλητές, ως εκπρόσωποι των τριών μεγαλύτερων κρατών των BRICS+

Tikender Panwar , διακεκριμένος εμπειρογνώμονας σε θέματα αστικών σπουδών και διακυβέρνησης, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Shoolini, πρώην δήμαρχος της Σίμλα, και διακεκριμένος επισκέπτης ερευνητής στο Impact Policy Research Institute

, διακεκριμένος εμπειρογνώμονας σε θέματα αστικών σπουδών και διακυβέρνησης, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Shoolini, πρώην δήμαρχος της Σίμλα, και διακεκριμένος επισκέπτης ερευνητής στο Impact Policy Research Institute Nicholas You , Εκτελεστικός Διευθυντής, Ινστιτούτο Αστικής Καινοτομίας Γκουάνγκτζου

, Εκτελεστικός Διευθυντής, Ινστιτούτο Αστικής Καινοτομίας Γκουάνγκτζου Alexander Auzan, Κοσμήτορας της Σχολής Οικονομικών Επιστημών, Κρατικό Πανεπιστήμιο Λομονόσοφ της Μόσχας

Στο πλαίσιο του ίδιου Συνεδρίου, ο Γ. Βαρουφάκης θα συναντηθεί με κυβερνητικά στελέχη από διάφορες χώρες της Λατινικής Αμερικής, της Ασίας, και της Αφρικής.