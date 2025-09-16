Και η ΚΕΜΑ στη «πρωτοβουλία οργανώσεων της ανατρεπτικής Αριστεράς»

Ο εμπορικός πόλεμος δασμών του Τράμπ, οι πόλεμοι στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή,που συνέδραμε η χώρα μας, η ταυτόχρονη ύφεση στην ΕΕ και η συνεχιζόμενη πολιτική αυστηρής λιτότητας του συμφώνου σταθερότητας δημιουργούν ένα εκρηκτικό μίγμα που απειλεί όλους τους λαούς της Ευρώπης δημιουργώντας ισχυρό ρεύμα αμφισβήτησης της ΕΕ..

Η αμφισβήτηση στην ΕΕ, χωρίς να υπάρχει αριστερή ανατρεπτική πολιτική που να εμπνέει και να ενώνει τις λαϊκές μάζες, καταλήγει να ενισχύει την ακροδεξιά σε όλη την ΕΕ. Η μεγάλη άνοδος της ακροδεξιάς στην Ευρώπη οφείλεται στις συνεχιζόμενες πολιτικές της λιτότητας, του πολέμου και του ρατσισμού της ΕΕ.

Στο ΝΑΤΟ και τη χώρα μας επιβλήθηκε η απαίτηση του Τραμπ για παροχή 5% του ΑΕΠ κάθε χώρας στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας. Αποφασίστηκε ήδη η βασική κατεύθυνση ενός παροξυσμού εξοπλισμών στην ΕΕ,για τα επόμενα χρόνια, με την πολιτική του REARM EUROPE, ύψους 800 δις ευρώ και ήδη εγκρίθηκε ο πρώτος του πυλώνας,το πρόγραμμα SAFE ύψους 150 δις ευρώ. Η διακυβέρνηση Μητσοτάκη συνεχίζεται στη χώρα μας με φαινόμενα μόνιμης διαπλοκής,διαφθοράς,αυταρχισμού. Σε αυτήν οφείλεται η μονιμοποίηση του πληθωρισμού και της ακρίβειας στα τρόφιμα και την ενέργεια, η στεγαστική κρίση στην αγορά και την ενοικίαση κατοικίας, οι μαζικοί πλειστηριασμοί, η απαξίωση του ΕΣΥ με τις ελλείψεις σε κάθε είδους υγειονομικό και νοσηλευτικό προσωπικό και η εμπορευματοποίησή του με την ενίσχυση του ιδιωτικού τομέα από το ταμείο ανάκαμψης το οποίο παρέδωσε στους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους. Στην παιδεία με τον αυταρχισμό και την καταστολή απειλεί με απολύσεις τους εκπαιδευτικούς και τους άλλους δημόσιους υπαλλήλους και με έξωση από τα ΑΕΙ τους φοιτητές, ενώ αναβάθμισαν 4 κολέγια σε ΑΕΙ. Η κυβέρνηση συνεχίζει την πολιτική εκμετάλλευσης και αυταρχικής πειθάρχησης των εργαζόμενων στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, με την καθιέρωση του 13ωρου και τη δυνατότητα 48ωρων προσλήψεων, την ερήμωση της υπαίθρου, την καταστροφή της αγροτικής οικονομίας, το κτύπημα της μικροϊδιοκτησίας και την πλήρη παράδοση της χωροταξίας και του περιβάλλοντος στην ασυδοσία της εκμετάλλευσης του από το μεγάλο κεφάλαιο, πριν από όλα στον τουρισμό, στην προσπάθεια ιδιωτικοποίησης του νερού, στην πλήρη απαξίωση της Τ.Α., στην καταστρατήγηση του διεθνούς δικαίου για τους πρόσφυγες. Απέναντι σε αυτά οι μεγάλες λαϊκές κινητοποιήσεις για το έγκλημα των Τεμπών, που έγιναν το 2025, στις οποίες συμμετείχαν εκατομμύρια άνθρωποι, ήταν οι μαζικότερες μετά τη μεταπολίτευση το 1974 και συνιστούν τομή για τη χώρα μας. Σε πρώτη γραμμή σήμερα είναι η πάλη για τα δημόσια κοινωνικά αγαθά που την ανέδειξε το έγκλημα των Τεμπών και η πάλη για την κλιματική κρίση και το περιβάλλον που καταστρέφει ο καπιταλισμός από την Αφρική ως τους πόλους. Χρειάζεται άμεσα η κατάργηση της λιτότητας, των αντιεργατικών νόμων, γενναίες αυξήσεις μισθών και συντάξεων, αναβάθμιση της κοινωνικής ασφάλισης, της πρόνοιας, μέτρα κατά της ακρίβειας, του πληθωρισμού, των πλειστηριασμών και υπεράσπιση των δυνάμεων της εργασίας.

Η κυβέρνηση θριαμβολογεί για το πρωτογενές πλεόνασμα που είναι πλεόνασμα από την αφαίμαξη των εργαζόμενων και λόγω του μεγάλου ποσοστού των εμμέσων φόρων πλήττει κυρίως τα φτωχά λαϊκά στρώματα επιστρέφοντας μερικά ψίχουλα με μορφή επιδομάτων ή μικρής μείωσης φόρων.Το μεγάλο του ποσοστό ετησίως αποτελεί υποχρέωση της χώρας μας από το τρίτο μνημόνιο για την κάλυψη των προϋποθέσεων του συμφώνου σταθερότητας για τα ελλείμματα και τη μείωση του δημοσίου χρέους, αφού τα επιτόκια εξυπηρέτησης του δημόσιου χρέους αυξάνονται μετά το 2032.

Με την κατεύθυνση της ΕΕ, μέσω του REARM EUROPE, για μεγάλη αύξηση των εξοπλιστικών δαπανών τα επόμενα χρόνια, παρά το λογιστικό τρικ της ρήτρας διαφυγής, ώστε να μην υπολογίζονται στο χρέος οι δαπάνες για εξοπλισμούς, το πραγματικό χρέος της χώρας μας θα μεγαλώσει.

Η κίνησή μας αγωνίζεται σε αυτές τις συνθήκες, γνωρίζοντας τις δυσκολίες, ώστε να παίξει ένα θετικό ρόλο στο χώρο της μαχόμενης αριστεράς σήμερα και αύριο.

Απευθυνόμαστε σε όλο το ιστορικό ρεύμα του αντιμνημονιακού κινήματος που σήμερα παραμένει ουσιαστικά ανένταχτο ή αποσύρεται από την ενεργό πολιτική. Όσους δεν υπέγραψαν, διαχειρίστηκαν μνημόνια και μνημονιακές συνθήκες, δεν τα υπεράσπισαν στο δημόσιο χώρο από δημόσιες θέσεις.

Προσδοκούμε να συμβάλουμε στη δημιουργία μιας ενωτικής και ανατρεπτικής Αριστεράς της ρήξης γνωρίζοντας ότι η προώθηση μιας ενωτικής πολιτικής αρχών γίνεται περισσότερο εφικτή εφόσον ενδυναμώνονται οι οργανώσεις της μαχόμενης Αριστεράς που την προωθούν.

Η ΚΕΜΑ συμμετέχει σε ενωτικές πρωτοβουλίες από την ίδρυσή της, για αυτό θεωρούμε θετική την Ενωτική Πρωτοβουλία που εκδηλώθηκε με τη δημοσίευση του κοινού κειμένου των πέντε οργανώσεων ΑNAMETΡΗΣΗ, Α.Π.Ο., Δ.Ε.Α., ΜΕΤΑΒΑΣΗ και ΞΕΚΙΝΗΜΑ.

Θα συμμετέχουμε σε αυτή, θεωρώντας την ένα πρώτο βήμα,που πρέπει να έχει συνέχεια,στην προοπτική και την ανάγκη ενός μεγάλου μετώπου ρήξης και ανατροπής για τη χώρα μας.

Κρατάμε ανοικτό μέτωπο ενάντια στην ευρωπαϊκή ενσωμάτωση με στόχο τη συγκρότηση ενός πόλου που θα έχει στόχο τη ρήξη και την έξοδο από την Ευρωζώνη, την ΕΕ και το ΝΑΤΟ.

Θεωρούμε πως η Ενωτική Πρωτοβουλία, θα πρέπει να λειτουργήσει με ισοτιμία, συλλογικότητα, συναινέσεις και να συνεχίσει τις προσπάθειες συμμετοχής και συνεργασίας με όλες τις άλλες οργανώσεις της ριζοσπαστικής, αντικαπιταλιστικής και κομμουνιστικής Αριστεράς παρά τις δυσκολίες που υπάρχουν σήμερα.

Διατηρώντας την αυτοτέλειά μας, θα επιμείνουμε στην ενωτική μας πολιτική, απευθυνόμενοι σε όλες τις δυνάμεις της μαχόμενης Αριστεράς.

Για να δημιουργηθεί βιώσιμος χώρος με προοπτική στο χώρο της Μαχόμενης Αριστεράς θα πρέπει να επιδιώκουμε συνεχώς την προσέγγιση, την όσμωση και την κοινή δράση όλων των οργανώσεων που ευρίσκονται στον χώρο αυτό.