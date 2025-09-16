Κασσελάκης: Με τους συγγενείς είμαστε όλοι, μια γροθιά

Ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας, Στέφανος Κασσελάκης, συναντήθηκε με τον πατέρα του Ντένις Ρούτσι, Πάνο, ο οποίος από τη Δευτέρα ξεκίνησε απεργία πείνας και δίψας μπροστά από τη Βουλή προκειμένου να ικανοποιηθεί το αίτημά του να θάψει το παιδί του, κάτι που δικαιούται σύμφωνα με τη νομοθεσία.
Στον λογαριασμό του στο Instagram, ανάρτησε φωτογραφίες από τη συνάντησή του, μαζί με την παρακάτω δήλωση, στην οποία στηλιτεύει το Κράτος για την μη αποδοχή των αιτημάτων του Πάνου Ρούτσι.
Αναλυτικά η δήλωση:
Στο Σύνταγμα.
Εκεί όπου ο Πάνος Ρούτσι, πατέρας του Ντένις, συνεχίζει απεργία πείνας και δίψας για το αυτονόητο: για τη δικαίωση του παιδιού του.
Γιατί ο Εισαγγελέας δεν δέχθηκε ποτέ τα αιτήματα των συγγενών για εκταφή των ανθρώπων τους και αποκάλυψη της αλήθειας.
Γιατί ακόμη και σήμερα, ο Πάνος, ο Θοδωρής και οι υπόλοιποι υγγενείς των 57 νεκρών του εγκλήματος των Τεμπών βρίσκουν μπροστά τους εμπόδια που βάζει το ίδιο το Κράτος.
Ένα Κράτος που απέτυχε να προστατεύσει τη ζωή των πολιτών, αλλά αποδεικνύεται αποτελεσματικό στη συγκάλυψη.
Απέναντι σε αυτό το Κράτος στέκονται ο Πάνος και όλοι οι συγγενείς.
Μια χούφτα καθημερινών ανθρώπων που ζητούν δικαιοσύνη για τους ανθρώπους τους.
Αυτό είναι που δίνει δύναμη στον αγώνα: η μνήμη και η αλήθεια.
Με τους συγγενείς είμαστε όλοι μαζί.
Ενωμένοι. Αχρωμάτιστοι. Μια γροθιά.
