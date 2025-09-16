Φάμελλος: Δεν μπορεί το κράτος να αρνείται σε έναν γονιό την αλήθεια

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ συνάντησε τον απεργό πείνας Πάνο Ρούτσι που έχασε τον 22χρονο γιο του Ντένι στο έγκλημα των Τεμπών.

Στον Άγνωστο Στρατιώτη βρέθηκε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ για να έχει συνάντηση με τον Πάνο Ρούτσι, τον πατέρα του 22χρονου Ντένι που έχασε τη ζωή του στο έγκλημα των Τεμπών.

Ο Σωκράτης Φάμελλος συνομίλησε με τον άνθρωπο που ξεκίνησε απεργία πείνας και δίψας απαιτώντας την εκταφή του παιδιού του, προκειμένου να ταυτοποιηθούν τα λείψανά του, αλλά και να διερευνηθούν όλες οι πτυχές του εγκλήματος.

«Η άρνηση του αιτήματος εκταφής είναι και παράλογη και απάνθρωπη. Η ελληνική Πολιτεία δεν έχει να φοβηθεί σε τίποτα την εκταφή και την ιατροδικαστική έρευνα» του είπε ο Σωκράτης Φάμελλος και συμπλήρωσε:

«Είναι απολύτως λογικό το δικαίωμα των γονιών να ζητούν την ταυτοποίηση των λειψάνων των παιδιών τους που ήταν θύματα στο έγκλημα των Τεμπών.

Δεν μπορεί να αρνείται η Πολιτεία και η Κυβέρνηση σε έναν γονιό να μάθει την αλήθεια για τον θάνατο του παιδιού του».

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ μετέφερε τη στήριξη στους γονείς από όλα τα στελέχη και μέλη του κόμματος και δεσμεύτηκε πως την Πέμπτη στην Ολομέλεια θα μιλήσει και εκ μέρους τους, μεταφέροντας το αίτημα τους.

Άλλωστε, αυτή είναι και η ευθύνη εκπροσώπησης της κοινωνίας.