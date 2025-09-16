Η Νέα Αριστερά στο πλευρό του πατέρα θύματος των Τεμπών

Τη στήριξη στον πατέρα του 22χρονου Ντένις Ρούτσι, θύματος του εγκλήματος των Τεμπών, ο οποίος πραγματοποιεί απεργία πείνας και δίψας, εκφράζει η Νέα Αριστερά.
«Το πρωί της Δευτέρας 15 Σεπτεμβρίου, ο πατέρας του 22χρονου Ντένις Ρούτσι, ενός από τα 57 θύματα του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη, ξεκίνησε απεργία πείνας και δίψας έξω από τη Βουλή, ζητώντας εκταφή της σορού του γιου του», σημειώνει σε ανακοίνωσή της το κόμμα.
«Είναι αδιανόητο να απορρίπτονται αιτήματα εκταφής, μια απόφαση που δείχνει μια εξουσία που φοβάται την αλήθεια. Η διαδικασία της εκταφής δεν αφορά μόνο τον σεβασμό προς τα θύματα, αλλά μπορεί να αποκαλύψει σοβαρά στοιχεία για το δυστύχημα, επιβεβαιώνοντας ή αποσαφηνίζοντας το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΜ, το οποίο υποστηρίζει ότι η έκρηξη προκλήθηκε από άγνωστο υλικό», τονίζει η Νέα Αριστερά και εκφράζει την απόλυτη στήριξή της στο «δικαίωμα των γονιών για εκταφή και δικαιοσύνη».
«Σήμερα, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Αριστεράς, Νάσος Ηλιόπουλος, συνάντησε και συνομίλησε με τον Πάνο Ρούτσι, δηλώνοντας ότι η Νέα Αριστερά θα σταθεί στο πλευρό των οικογενειών των θυμάτων μέχρι να αποδοθεί πλήρως η αλήθεια και η δικαιοσύνη», καταλήγει η ανακοίνωση.
