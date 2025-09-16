Αθήνα, 30°C
Αθήνα
Αίθριος καιρός
30°C
31.1° 28.2°
3 BF
37%
Θεσσαλονίκη
Ελαφρές νεφώσεις
28°C
29.2° 27.4°
4 BF
47%
Πάτρα
Αίθριος καιρός
28°C
29.0° 28.3°
3 BF
68%
Ιωάννινα
Ελαφρές νεφώσεις
30°C
29.9° 29.9°
2 BF
39%
Αλεξανδρούπολη
Αίθριος καιρός
29°C
28.9° 28.9°
3 BF
37%
Βέροια
Αίθριος καιρός
30°C
30.4° 30.4°
0 BF
55%
Κοζάνη
Αίθριος καιρός
29°C
29.4° 29.4°
2 BF
20%
Αγρίνιο
Αίθριος καιρός
29°C
28.9° 28.9°
2 BF
49%
Ηράκλειο
Ελαφρές νεφώσεις
27°C
26.8° 25.8°
4 BF
54%
Μυτιλήνη
Αίθριος καιρός
28°C
28.9° 27.7°
4 BF
43%
Ερμούπολη
Αίθριος καιρός
25°C
25.4° 25.4°
5 BF
57%
Σκόπελος
Αίθριος καιρός
27°C
27.1° 26.7°
1 BF
65%
Κεφαλονιά
Αίθριος καιρός
29°C
28.9° 28.9°
3 BF
65%
Λάρισα
Ελαφρές νεφώσεις
31°C
30.9° 30.9°
4 BF
35%
Λαμία
Αίθριος καιρός
29°C
29.0° 28.4°
3 BF
48%
Ρόδος
Αίθριος καιρός
28°C
28.8° 28.2°
5 BF
68%
Χαλκίδα
Αίθριος καιρός
30°C
30.0° 29.8°
0 BF
26%
Καβάλα
Αίθριος καιρός
26°C
26.3° 26.3°
3 BF
57%
Κατερίνη
Αίθριος καιρός
26°C
26.4° 26.4°
3 BF
62%
Καστοριά
Αίθριος καιρός
30°C
30.2° 30.2°
2 BF
38%
ΜΕΝΟΥ
Τρίτη, 16 Σεπτεμβρίου, 2025
Ρούτσι-Ηλιόπουλος
ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ / EUROKINISSI

Η Νέα Αριστερά στο πλευρό του πατέρα θύματος των Τεμπών

ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ
efsyn.gr
Η Νέα Αριστερά με ανακοίνωσή της στηρίζει το «δικαίωμα των γονιών για εκταφή και δικαιοσύνη».

Τη στήριξη στον πατέρα του 22χρονου Ντένις Ρούτσι, θύματος του εγκλήματος των Τεμπών, ο οποίος πραγματοποιεί απεργία πείνας και δίψας, εκφράζει η Νέα Αριστερά

«Το πρωί της Δευτέρας 15 Σεπτεμβρίου, ο πατέρας του 22χρονου Ντένις Ρούτσι, ενός από τα 57 θύματα του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη, ξεκίνησε απεργία πείνας και δίψας έξω από τη Βουλή, ζητώντας εκταφή της σορού του γιου του», σημειώνει σε ανακοίνωσή της το κόμμα.

«Είναι αδιανόητο να απορρίπτονται αιτήματα εκταφής, μια απόφαση που δείχνει μια εξουσία που φοβάται την αλήθεια. Η διαδικασία της εκταφής δεν αφορά μόνο τον σεβασμό προς τα θύματα, αλλά μπορεί να αποκαλύψει σοβαρά στοιχεία για το δυστύχημα, επιβεβαιώνοντας ή αποσαφηνίζοντας το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΜ, το οποίο υποστηρίζει ότι η έκρηξη προκλήθηκε από άγνωστο υλικό», τονίζει η Νέα Αριστερά και εκφράζει την απόλυτη στήριξή της στο «δικαίωμα των γονιών για εκταφή και δικαιοσύνη».

«Σήμερα, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Αριστεράς, Νάσος Ηλιόπουλος, συνάντησε και συνομίλησε με τον Πάνο Ρούτσι, δηλώνοντας ότι η Νέα Αριστερά θα σταθεί στο πλευρό των οικογενειών των θυμάτων μέχρι να αποδοθεί πλήρως η αλήθεια και η δικαιοσύνη», καταλήγει η ανακοίνωση.

TAGS
Google News ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS
Η Νέα Αριστερά στο πλευρό του πατέρα θύματος των Τεμπών

ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας

«Η Εφημερίδα των Συντακτών»
Έκδοση: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.
ΑΦΜ: 800428018 ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών
Αρ. ΓΕΜΗ: 121948701000
Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 8, 10561 Σύνταγμα
Τηλ: +30 21 110-45-000
Φαξ: +30 21 110-45-175
Email: [email protected]
Ιδιοκτήτης & Κύριος Μέτοχος: Συνεταιρισμός των εργαζομένων σε εφημερίδες και περιοδικά ΣΥΝ.Π.Ε.
Νόμιμος εκπρόσωπος: Παναγόπουλος Φώτιος
Διευθυντής: Μανιάτης Σωτήριος
Διευθυντής σύνταξης: Γούλατης Σωτήρης
Διαχειριστής & Δικαιούχος ονόματος τομέα: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.

Μέλος της ΕΝΕΔ logo
Μέλος του Media logo
Μ.Η.Τ. Μ.Η.Τ. 232013
© 2025 Εφημερίδα των Συντακτών
Pixual