Συνέδριο προετοιμασίας για αποφασιστικές ρήξεις

Το τριήμερο 29-31 Ιανουαρίου του 2026 θα πραγματοποιηθεί το 22ο Συνέδριο του ΚΚΕ σύμφωνα με ανακοίνωση της Κ.Ε. του κόμματος που δόθηκε χθες στη δημοσιότητα. Στην ίδια ανακοίνωση αναφέρεται ότι οι Θέσεις της Κ.Ε. για το συνέδριο θα δοθούν στη δημοσιότητα με τον «Ριζοσπάστη» του Σαββατοκύριακου 4-5 Οκτωβρίου.

Στη συνέχεια θα γίνει συζήτηση των Θέσεων στα καθοδηγητικά όργανα και στις οργανώσεις του κόμματος και της ΚΝΕ και δημόσιος προσυνεδριακός διάλογος μέσα από τις σελίδες του «Ριζοσπάστη» και του θεωρητικού περιοδικού «Κομμουνιστική Επιθεώρηση» (ΚΟΜΕΠ). Για άλλη μία φορά δεν προβλέπεται να επεκταθεί ο προσυνεδριακός διάλογος και στο διαδίκτυο παρ’ όλο που αυτή η δυνατότητα χρήσης των νέων τεχνολογιών δίνει την ευκαιρία για πιο εκτεταμένη και πιο ολοκληρωμένη ανάπτυξη των απόψεων αλλά και μεγαλύτερη συμμετοχή κομματικών μελών και φίλων του ΚΚΕ.

Κεντρικό σύνθημα του συνεδρίου θα είναι: «ΚΚΕ δυνατό, σταθερό σε κάθε δοκιμασία, έτοιμο στο κάλεσμα της Ιστορίας για τον Σοσιαλισμό».

Οπως εξηγεί η Κ.Ε. στην ανακοίνωσή της, αυτό το σύνθημα συμπυκνώνει την ουσία και της θεματολογίας και της συζήτησης στο πλαίσιο του συνεδρίου. «Το σύνθημα αποτυπώνει και το βασικό θέμα του Συνεδρίου, δηλαδή την ανάγκη το Κόμμα να εναρμονιστεί πλήρως και με πιο γρήγορους και αποτελεσματικούς ρυθμούς με το επαναστατικό του Πρόγραμμα και το Καταστατικό του, να είναι πραγματικά “κόμμα έτοιμο για όλα”, καθοδηγητής της πάλης του λαού μας για τον σοσιαλισμό», αναφέρει στην ανακοίνωσή της η Κ.Ε. Αυτός ο προσανατολισμός, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Κ.Ε., στηρίζεται στην εκτίμηση ότι «είναι πιο πιθανό –σε σχέση με άλλες περιόδους– οι ιμπεριαλιστικοί ανταγωνισμοί, οι πολεμικές αναμετρήσεις, η καπιταλιστική οικονομική κρίση, να οδηγήσουν σε μαζική ριζοσπαστικοποίηση εργατικών - λαϊκών δυνάμεων, σε όξυνση της ταξικής πάλης ακόμα και σε αποσταθεροποίηση της καπιταλιστικής εξουσίας». Η Κ.Ε. του ΚΚΕ δεν αποκλείει μάλιστα και το ενδεχόμενο δημιουργίας «συνθηκών επαναστατικής κατάστασης».

Με δεδομένο ότι το 21ο Συνέδριο του ΚΚΕ πραγματοποιήθηκε στο διάστημα από 25 έως 27 Ιουνίου του 2021 και με, επίσης, δεδομένο ότι τα συνέδρια γίνονται κάθε τέσσερα χρόνια βάσει του καταστατικού του κόμματος, το 22ο Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί με επτά μήνες καθυστέρηση. Φυσικά δεν είναι πρώτη φορά που το ΚΚΕ πραγματοποιεί συνέδριο με τόση καθυστέρηση. Μεταπολιτευτικά τόση ήταν η καθυστέρηση πραγματοποίησης του 11ου Συνεδρίου του κόμματος αλλά και του 16ου. Και στις δύο περιπτώσεις η καθυστέρηση συνδεόταν με έντονες εσωκομματικές διαφωνίες.

Στην περίπτωση του 11ου Συνεδρίου οι διαφωνίες εδράζονταν στην πολιτική αντιμετώπισης του ΠΑΣΟΚ αλλά και σε διαφωνίες για τον υπαρκτό σοσιαλισμό λόγω των γεγονότων της Πολωνίας, ενώ στην περίπτωση του 16ου Συνεδρίου το ΚΚΕ υπέστη μια διάσπαση λόγω των διαφωνιών που είχαν προκύψει από το 15ο Συνέδριο με τον Μήτσο Κωστόπουλο και όσους ασπάζονταν τις απόψεις του στο εσωτερικό του κόμματος.

Στην παρούσα περίπτωση του 22ου Συνεδρίου, αν η καθυστέρηση οφείλεται σε διαφωνίες και εσωκομματικές συγκρούσεις θα φανεί το επόμενο διάστημα.