Ο Χαρίτσης απαντά στον Μητσοτάκη: «Υπήρχε γραμματεία Έρευνας και τη διαλύσατε»

Λίγες ώρες μετά τις επικοινωνιακές εξαγγελίες του πρωθυπουργού για ίδρυση υπουργείου Έρευνας και Ανάπτυξης στο... μέλλον, ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς υπενθυμίζει τα πεπραγμένα της Νέας Δημοκρατίας στον τομέα της Έρευνας. «Αριστεία στην κοροϊδία κύριε Μητσοτάκη», σημειώνει χαρακτηριστικά ο Αλέξης Χαρίτσης.
Ειδικότερα, θυμίζει πως υπήρχε ενιαίος χώρος έρευνας, η γενική γραμματεία Έρευνας του υπουργείο Ανάπτυξης, αλλά η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας την κατήργησε, μαζί «με την πλήρη υποβάθμιση και απαξίωση του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ)».
«Υπήρχε ενιαίος χώρος έρευνας. Και τον διαλύσατε. Τον διαλύσατε όταν μεταφέρατε τη Γενική Γραμματεία Έρευνας στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Τον διαλύσατε με την πλήρη υποβάθμιση και απαξίωση του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ) που είχαμε ιδρύσει το 2016. Τον διαλύσατε όταν στις "Συμπράξεις Αριστείας" και στο “Trust your Stars” καταπατήσατε όλους τους βασικούς ευρωπαϊκούς κανόνες στην αξιολόγηση των προγραμμάτων, όπως κατήγγειλαν σε ανοιχτή επιστολή τους 875 ερευνητές και επιστήμονες («επιλέχθηκαν οι καλύτεροι», είπε χτες στη Βουλή ο υφυπουργός Παιδείας κ, Βλάσης, απαντώντας σε επίκαιρη κοινοβουλευτική ερώτησή μου για το σκάνδαλο του “Trust your Stars”)», σημείωσε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς.
«Τον διαλύσατε με τον κατακερματισμό των αρμοδιοτήτων και την προκήρυξη προγραμμάτων που απέκλειαν τα Ερευνητικά Κέντρα της χώρας.
Τον διαλύσατε με τη συστηματική υποχρηματοδότηση της έρευνας. Δεν το λέω εγώ. Το λέει καλύτερα από μένα ο πρώην Πρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας, κ. Σπύρος Αρταβάνης-Τσάκωνας, διαπρεπής επιστήμονας, που παραιτήθηκε -όπως και σχεδόν όλο το Διοικητικό Συμβούλιο, παρότι διορίστηκε από την κυβέρνησή σας: "Η έρευνα δεν είναι στις προτεραιότητες του [Πρωθυπουργού]"», καταλήγει η ανάρτηση του Αλέξη Χαρίτση στο facebook.
