Τρίτη, 16 Σεπτεμβρίου, 2025
Νέα Αριστερά
Δεν τα βρίσκουν ούτε στο Παλαιστινιακό!

ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ
Νίκος Παπαδημητρίου
Η πρωτοβουλία της Νέας Αριστεράς για κοινό κείμενο στήριξης της ελληνικής αποστολής του Global Sumud Flotilla για τη Γάζα συνάντησε το «ναι» μόνο της Πλεύσης Ελευθερίας ● Ο ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. δηλώνει πως θα το συνυπέγραφε υπό τον όρο μόνο ότι θα συναινούσαν ΠΑΣΟΚ και ΚΚΕ ● Την αποπομπή του Αδ. Γεωργιάδη ζητά η Κουμουνδούρου λόγω δήλωσής του κατά του Διεθνούς Δικαστηρίου.

Στο κενό έπεσε –ή, πιο σωστά, ναυάγησε– η απόπειρα συνεννόησης των κομμάτων της προοδευτικής αντιπολίτευσης για το Παλαιστινιακό, εν προκειμένω το ελληνικό σκέλος του στόλου Global Sumud Flotilla. Αυτό προκύπτει από διαρροή της Νέας Αριστεράς, που καταγγέλλει όλα τα υπόλοιπα κόμματα («δεν στάθηκαν στο ύψος των περιστάσεων», όπως υποστηρίζει), με εξαίρεση το κόμμα της Πλεύσης Ελευθερίας.

Σύμφωνα με την εν λόγω διαρροή της Πατησίων, «η Νέα Αριστερά ανέλαβε την πρωτοβουλία ώστε να υπάρξει κοινό κείμενο των κομμάτων της προοδευτικής αντιπολίτευσης, με στόχο τη στήριξη της ελληνικής αποστολής του Global Sumud Flotilla για τη Γάζα, η οποία αναχώρησε χθες από τη Σύρο. Δυστυχώς, με εξαίρεση την Πλεύση Ελευθερίας, τα υπόλοιπα κόμματα δεν στάθηκαν στο ύψος των περιστάσεων», σημειώνει επικριτικά η Νέα Αριστερά και προσθέτει: «Για ακόμη μία φορά, επέλεξαν είτε μικροκομματικές τακτικές είτε, ακόμη χειρότερα, υποστήριξαν τη λεγόμενη “στρατηγική σχέση με το Ισραήλ”» – και με αυτή την τελευταία αναφορά προφανέστατα φωτογραφίζει την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝ.ΑΛΛ…

Στον αντίποδα, «από τη μεριά μας, θα συνεχίσουμε να πιέζουμε για όλες τις απαραίτητες πρωτοβουλίες με όρους ενότητας, αλλά και με καθαρές κουβέντες. Μπροστά σε μια γενοκτονία δεν υπάρχουν περιθώρια ούτε για μισόλογα ούτε για λογικές κομματικού πατριωτισμού και μικροπολιτικών επιλογών».

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Πατησίων, η γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Αριστεράς Πέτη Πέρκα ανέλαβε και μίλησε με τους Δημήτρη Μπιάγκη (ΠΑΣΟΚ), Διονύση Καλαματιανό (ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία), Νίκο Καραθανασόπουλο (ΚΚΕ) και Ζωή Κωνσταντοπούλου (Πλεύση Ελευθερίας).

Αν και αρνητικές –εκ του αποτελέσματος– οι περισσότερες απαντήσεις, δεν είχαν όλες πάντως το ίδιο σκεπτικό-διαδρομή. Το ΠΑΣΟΚ φαίνεται πως δεν απάντησε ποτέ, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. δήλωσε πρόθυμος να συνυπογράψει υπό τον όρο ότι θα συνυπέγραφαν και τα άλλα κόμματα της προοδευτικής αντιπολίτευσης. Το ΚΚΕ προτίμησε τον δικό του, μοναχικό δρόμο και τελικώς, μόνον η κυρία Κωνσταντοπούλου έμεινε στο «ναι» μέχρι τέλους. Από την Κουμουνδούρου επιχειρηματολογούσαν πάντως ότι συμφωνούσε επί της ουσίας, αλλά δεν θα μπορούσε το κείμενο να προχωρήσει στον βαθμό που δεν ανταποκρίθηκαν θετικά το ΠΑΣΟΚ και το ΚΚΕ πρωτίστως.

Τούτων δοθέντων, χθες ο ΣΥΡΙΖΑ δημοσιοποίησε το δικό του κείμενο και η Νέα Αριστερά το δικό της, μία ημέρα πριν. Σε αυτό του ΣΥΡΙΖΑ υπογραμμίζεται η «ολόπλευρη στήριξή του στο εγχείρημα. Ο διεθνής στολίσκος Global Sumud Flotilla, στον οποίο συμμετέχει και ελληνική αποστολή, που απέπλευσε χθες (σ.σ.: προχθές) από το λιμάνι της Σύρου, στέλνει ένα ισχυρό μήνυμα σε όλο τον κόσμο, απέναντι στη γενοκτονία που διεξάγει η κυβέρνηση Νετανιάχου στη Λωρίδα της Γάζας».

«Υποκριτικές διακηρύξεις»

Αιχμές αφήνει, όμως, και κατά της κυβέρνησης Μητσοτάκη, η οποία «οφείλει να πάρει θέση εδώ και τώρα. Οι υποκριτικές διακηρύξεις περί ανθρωπισμού δεν μπορούν να κρύψουν την αμέριστη στήριξη που παρέχει προς την ισραηλινή κυβέρνηση, σε όλα τα επίπεδα. Ο όλεθρος που βιώνει ο λαός της Παλαιστίνης πρέπει να τερματιστεί άμεσα».

Από την πλευρά της, η Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Αριστεράς δηλώνει την υποστήριξή της «στις δράσεις και τις εκστρατείες που διεξάγουν οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και ακτιβιστές υπέρ του τερματισμού του λιμού και εναντίον της γενοκτονίας στη Γάζα». Συγχρόνως δε, «ζητούμε από την ελληνική κυβέρνηση να μη θέσει κανένα εμπόδιο στον απόπλου του ελληνικού καραβιού του Global Sumud Flotilla από τη Σύρο και να διασφαλίσει την ασφαλή του διέλευση. Η ελευθερία της θάλασσας και το δικαίωμα στην ανθρωπιστική δράση δεν μπορεί να εμποδίζονται για λόγους πολιτικής σκοπιμότητας. Η Ελλάδα οφείλει να βρίσκεται στο πλευρό του δικαιώματος των λαών στην ειρήνη, στη δικαιοσύνη και στην αξιοπρέπεια», καταλήγει.

Θέμα, τέλος, ανέκυψε και από μια δήλωση (στον ρ/σ Παραπολιτικά 90,1 FM) του Αδ. Γεωργιάδη. Οπως είπε, το Διεθνές Δικαστήριο είναι «ένα δικαστήριο που δεν το αναγνωρίζει ούτε το Ισραήλ ούτε οι ΗΠΑ και εγώ με δυσκολία το αναγνωρίζω, παίζει μόνο πολιτική, κακώς, πολύ κακώς». Στην προκλητική αυτή θέση του υπουργού Υγείας αντέδρασε η Κουμουνδούρου θέτοντας τα ερωτήματα: «Είναι αυτή η θέση της ελληνικής κυβέρνησης; Είναι αυτή η θέση του πρωθυπουργού; Είναι αυτή η θέση της Ν.Δ.; Παραμένει ο κ. Γεωργιάδης στο υπουργικό συμβούλιο, ενώ στρέφεται κατά του Διεθνούς Δικαστηρίου;».

Δεν τα βρίσκουν ούτε στο Παλαιστινιακό!

