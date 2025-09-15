Παρέμβαση Ηλιόπουλου στη Βουλή για τη ρατσιστική μεταχείριση επιβατών στο ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης

Οι αδιανόητες πρακτικές ρατσισμού που λαμβάνουν χώρα εδώ και τουλάχιστον μία επταετία στα ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης, ήρθαν στο ελληνικό κοινοβούλιο μετά την παρέμβαση του βουλευτή της Νέας Αριστεράς Νάσου Ηλιόπουλου.

Στη συζήτηση της επίκαιρης ερώτησής του προς τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη, ο Ν. Ηλιόπουλος κατήγγειλε την κατάφωρη ρατσιστική μεταχείριση επιβατών στο ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης, τονίζοντας ότι η ίδια η εταιρεία έχει ομολογήσει την ύπαρξη «ειδικού δρομολογίου» για αλλοδαπούς, με την επίκληση συνεννόησης με την Ελληνική Αστυνομία.

Συγκεκριμένα, ο Νάσος Ηλιόπουλος ανέδειξε το γεγονός ότι, σύμφωνα με επίσημο έγγραφο του ΚΤΕΛ που φέρει την υπογραφή του προέδρου του, όπου αναφέρεται πως «η εταιρεία σε συνεννόηση με την Αστυνομία έχει ορίσει ένα δρομολόγιο την ημέρα, το οποίο ελέγχεται από τις κρατικές υπηρεσίες». Την ίδια στιγμή, ο βουλευτής υπενθύμισε ότι σε συνομιλία που είχε ο ίδιος με τον διευθυντή του ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης στον τηλεοπτικό σταθμό OPEN επιβεβαίωσε ότι η πρακτική αυτή εφαρμόζεται σε συνεργασία με την Αστυνομία - την ώρα που το Υπουργείο περιορίζεται σε τυπικές διαψεύσεις.

Ο βουλευτής αναρωτήθηκε ότι αφού η πολιτική ηγεσία του υπουργείου αναφέρει ότι δεν υφίσταται η παράνομη διάκριση επιβατών σε ποιες ενέργειες πρόκειται να προβεί το επόμενο διάστημα. «Γιατί συνεχίζετε αυτό το δρομολόγιο και συνεχίζεται αυτή η παράνομη πρακτική;», ρώτησε χαρακτηριστικά:

Ο Νάσος Ηλιόπουλος ολοκλήρωσε την παρέμβασή του λέγοντας: «Δεν ξέρω αν ο κύριος Χρυσοχοΐδης φαντάζεται ότι είναι οδηγός λεωφορείου στον Μισισιπή στη δεκαετία του 50 στον αμερικανικό Νότο. Αν αυτό είναι το όνειρό σας. Έχουν περάσει 70 χρόνια από τότε που η Ρόζα Παρκς είπε ότι δεν θα σηκωθεί για να κάτσει λευκός. Δεν ξέρω πώς φαντάζεστε αυτή τη χώρα πια με όλα αυτά τα οποία συζητάμε».

Το ερώτημα πάντως μένει ανοιχτό για το τι θα πράξει η Ελληνική Αστυνομία με τα ΚΤΕΛ, δεδομένου ότι συνεχίζεται αυτή η πρακτική.