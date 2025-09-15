Οι επιδοτήσεις εκατοντάδων χιλιάδων και η... «ησυχία» της κ. Σεμερτζίδου

Τον εκνευρισμό της εξέφρασε η πρώην πολιτεύτρια της ΝΔ, με τον σύντροφό της να ισχυρίζεται ότι βγήκε «καθαρός» από τους ελέγχους των Αρχών.• Ανεβάζει τους τόνους ο ΣΥΡΙΖΑ για την υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ.

Την αντίδραση της πρώην πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας, Πόπης Σεμερτζίδου και του συντρόφου της Χρήστου Μαγειρία, προκάλεσε η απόφαση της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος για την κατάσχεση των περιουσιακών στοιχείων της ίδιας, του συζύγου της και άλλων δύο συγγενικών προσώπων, η οποία συνοδεύτηκε αργότερα από διαβίβαση της δικογραφίας της Αρχής στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, καθώς η δικογραφία αφορά κοινοτικούς πόρους. «Τώρα ενημερώθηκα από εσάς για τη δέσμευση των περιουσιακών. Θέλω να μας αφήσουν ήσυχους. Δεν ήμασταν εμπλεκόμενοι πουθενά και γίναμε στόχος νούμερο ένα», δηλώνει η κ. Σεμερτζίδου.

«Το καταλαβαίνετε αυτό, ότι δεν ήμασταν πουθενά εμπλεκόμενοι, απλά μας έμπλεξαν και γίναμε στόχος από παντού. Δεν είμαστε από τους εμπλεκόμενους με το 1,7 εκατομμύρια που τους κατασχέσανε τα χρήματα, δεν είχαμε δικαστεί, αυτοί που δικάστηκαν και βγήκανε δικά μας ονόματα που δεν είχαμε πουθενά εμπλοκή», τόνισε χαρακτηριστικά μιλώντας στο Mega και προσέθεσε: «Δεν μπορώ να το καταλάβω. Με συγχωρείτε για τον τόνο μου… αλλά έχω αγανακτήσει, και το χειρότερο είναι αυτούς τους γονείς μας, δεν τους σκέφτεται κανείς; Μου κάνει τρομερή εντύπωση, τι να σας πω δεν ξέρω. Εγώ τώρα παρέδιδα αυτοκίνητα και με παίρνουν τα κανάλια και λέει σας δεσμεύσαν τα αυτοκίνητα. Εντάξει, ό,τι πείτε ρε παιδιά, τι να κάνω εγώ τώρα δηλαδή; Νοίκιαζα αυτοκίνητα, τώρα δεν έδωσα, παρέδωσα αυτοκίνητο, δεν ξέρω».

«Το τελευταίο διάστημα εγώ και η οικογένειά μου βρισκόμαστε στο επίκεντρο άδικης και στοχευμένης επίθεσης, με ψευδείς και συκοφαντικές αναφορές σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης και δημοσιεύματα. Όλα αυτά δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και πλήττουν άδικα την προσωπική και επαγγελματική μας εικόνα. Δεν είμαστε εμπλεκόμενοι σε καμία υπόθεση που ελέγχεται από την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες. Οι δραστηριότητές μας είναι διαφανείς και νόμιμες, και έχουμε ήδη κινήσει τις απαραίτητες νομικές διαδικασίες για να προστατεύσουμε την υπόληψή μας. Η απόφασή μου να παραιτηθώ έχει καθαρά πολιτικά κίνητρα. Θέλω να προφυλάξω την παράταξη από κάθε απόπειρα στοχοποίησης και αποπροσανατολισμού μέσω της προσωπικής μου επίθεσης», είχε δηλώσει στην αρχική αποκάλυψη του θέματος η πολιτεύτρια.

Από τη πλευρά του ο σύντροφός της, Χρήστος Μαγειρίας, μιλώντας στις ειδήσεις του STAR ανέφερε ότι «είμαι εντελώς καθαρός κι εγώ και η οικογένειά μου. Έχω ελεγχθεί πάνω από 11 φορές από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και είμαι και τις 11 φορές σωστός».

Όσον αφορά τα περί 1,4 εκατ. ευρώ, απάντησε: «Αυτά είναι πραγματικότητα, δεν τα αποκρύπτουμε. 620.000 ευρώ πήρα εγώ, 96.000 η σύντροφός μου και 890.000 η μητέρα μου, που έχει πάνω από 500 αγελάδες ζωικό κεφάλαιο. Δεν είναι της συντρόφου μου τα πολυτελή αυτοκίνητα. Φανταστείτε ότι τη Ferrari την έχω από το 2004 και την Porsche την πήρα το 2016 μεταχειρισμένη, που τα εισοδήματά μου το δικαιολογούν πλήρως, όταν καταλαβαίνετε ότι μόνο στα 6 χρόνια οι επιδοτήσεις είναι αυτές, είναι ο τζίρος μου κάτι εκατομμύρια, όπως αποτυπώνονται όλα στις φορολογικές μου δηλώσεις».

Οργή από τον ΣΥΡΙΖΑ για το σκάνδαλο

Σε πολιτικό επίπεδο, αντίδραση ήρθε μόνο από τον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος κάνει λόγο για «γαλάζιο σκάνδαλο των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ», αναφέρεται με ανακοίνωση του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, αποδίδοντας πολιτική ευθύνη στην κυβέρνηση.

Συγκεκριμένα αναφέρει: «Με εντολή του επικεφαλής της Αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος δεσμεύονται, όπως αναφέρουν δημοσιεύματα, περιουσιακά στοιχεία. Συγκεκριμένα, δεσμεύεται ποσό 1,5 εκατ. ευρώ, μια Ferrari, μια Porshe κι άλλα πολυτελή αυτοκίνητα, καθώς και οικόπεδα και αγροτεμάχια». Υπενθυμίζει ότι «Η κυρία Σεμερτζίδου δεν ήταν μια τυχαία επιχειρηματίας, αλλά διετέλεσε συντονίστρια κοινοτικών πόρων της ΝΔ» και προσθέτει σκωπτικά: «Φαίνεται πως η "επιτελική" και "άριστη" κυβέρνηση Μητσοτάκη ξέρει να διαλέγει τους σωστούς ανθρώπους για την κατάλληλη "δουλειά"! Ο κ. Μητσοτάκης και η ΝΔ δεν μπορούν να παριστάνουν τους ανήξερους. Η πολιτική ευθύνη είναι δική τους. Το δικό τους στέλεχος κατηγορείται για ένα σκάνδαλο εκατομμυρίων. Οι πολίτες δικαιούνται απαντήσεις: Ποιος την όρισε; Ποιος την κάλυπτε; Ποιος έκανε τα στραβά μάτια;».

Γενικεύοντας υποστηρίζει: «Η χώρα δεν μπορεί να πορεύεται με μια κυβέρνηση που βουλιάζει στα σκάνδαλα και στήνει δίκτυα πελατειακής εξουσίας. Οι πολίτες αξίζουν δικαιοσύνη, διαφάνεια, αξιοκρατία. Όχι κομπίνες με τα λεφτά των ευρωπαϊκών επιδοτήσεων, που τα στερούνται τίμιοι άνθρωποι της δουλειάς. Τέλος, η κυβέρνηση πρέπει να δώσει στη Βουλή την δυνατότητα να στείλει τους υπουργούς Βορίδη και Αυγενάκη στη Δικαιοσύνη, όπως αναφέρει το πόρισμα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Ο στραγγαλισμός της Βουλής τον Ιούλιο του 2025 ούτε έχει ξεχαστεί, ούτε θα αφήσουμε να ξεχαστεί».