Στις 29 Γενάρη το 22ο Συνέδριο του ΚΚΕ

«1. Η Κεντρική Επιτροπή του ΚΚΕ ανακοινώνει την διεξαγωγή του τακτικού 22ου Συνεδρίου του Κόμματος στις 29-31 Ιανουαρίου 2026. Οι Θέσεις της Κεντρικής Επιτροπής για το 22ο Συνέδριο θα δημοσιευτούν με τον Ριζοσπάστη στις 4-5 Οκτώβρη, ενώ θα ακολουθήσει η συζήτηση στα καθοδηγητικά Όργανα και τις Οργανώσεις του Κόμματος και της ΚΝΕ και ο δημόσιος προσυνεδριακός διάλογος μέσω του Ριζοσπάστη και της ΚΟΜΕΠ.

2. Η ΚΕ του ΚΚΕ, εδώ και έναν χρόνο, μπαίνοντας στην τελική ευθεία για το 22ο Συνέδριο, έδωσε έγκαιρα για συζήτηση σε όλο το Κόμμα, τις αποφάσεις της ΚΕ που αφορούσαν τις εξελίξεις στα μέτωπα του ιμπεριαλιστικού πολέμου και τα καθήκοντά μας, την πορεία της κομματικής οικοδόμησης του Κόμματος και της ΚΝΕ, την ιδεολογικοπολιτική δουλειά του Κόμματος, την πορεία του Ριζοσπάστη, καθώς και τα συμπεράσματα από τη δράση μας στο εργατικό-συνδικαλιστικό κίνημα και τους αγώνες του λαού. Οι αποφάσεις αυτές αποτέλεσαν στοιχεία ουσιαστικής συζήτησης μέσα στο Κόμμα και την ΚΝΕ, ευρύτερα στην ελληνική κοινωνία, κρίσιμων εκτιμήσεων και συμπερασμάτων. Οι Θέσεις της ΚΕ του ΚΚΕ για το 22ο Συνέδριο κωδικοποιούν και ενσωματώνουν την πλούσια συζήτηση που προηγήθηκε, φιλοδοξώντας, με την προσυνεδριακή συζήτηση και τις ίδιες τις εργασίες του Συνεδρίου μας, το Κόμμα να κάνει ένα ακόμα μεγάλο και στέρεο βήμα στην ανάπτυξη όλων των σύγχρονων επαναστατικών του χαρακτηριστικών.

3. Το κεντρικό σύνθημα του 22ου Συνεδρίου είναι: «ΚΚΕ ΔΥΝΑΤΟ, ΣΤΑΘΕΡΟ ΣΕ ΚΑΘΕ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΕΤΟΙΜΟ ΣΤΟ ΚΑΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟ».

Το σύνθημα αποτυπώνει και το βασικό θέμα του Συνεδρίου, δηλαδή την ανάγκη το Κόμμα να εναρμονιστεί πλήρως και με πιο γρήγορους και αποτελεσματικούς ρυθμούς με το επαναστατικό του πρόγραμμα και το καταστατικό του, να είναι πραγματικά “κόμμα έτοιμο για όλα”, καθοδηγητής της πάλης του λαού μας για τον σοσιαλισμό. Η υλοποίηση αυτού του καθήκοντος αποκτά επείγουσα σημασία σε μία περίοδο γρήγορων και σύνθετων εξελίξεων, όπου αυξάνονται οι απαιτήσεις για να ανταποκριθούμε σε δύσκολες συνθήκες και σε απότομες αλλαγές κατά τις οποίες είναι πιο πιθανό -σε σχέση με άλλες περιόδους- οι ιμπεριαλιστικοί ανταγωνισμοί, οι πολεμικές αναμετρήσεις, η καπιταλιστική οικονομική κρίση, να οδηγήσουν σε μαζική ριζοσπαστικοποίηση εργατικών-λαϊκών δυνάμεων, σε όξυνση της ταξικής πάλης ακόμα και σε αποσταθεροποίηση της καπιταλιστικής εξουσίας. Η όξυνση όλων των αντιθέσεων του καπιταλιστικού συστήματος αλληλεπιδρούν και μπορούν να δημιουργήσουν και κατάσταση μεγάλης κίνησης μαζών, δυνατότητας ακόμη και εξεγέρσεων, ενδεχομένως και συνθηκών επαναστατικής κατάστασης, η οποία βεβαίως, δημιουργείται αντικειμενικά και σε μη προβλεπόμενο χρόνο. Χωρίς να αποκλείουμε οποιοδήποτε ενδεχόμενο, έχει επιβεβαιωθεί ιστορικά και σε ευρωπαϊκό και σε παγκόσμιο επίπεδο, ότι σε αυτές τις συνθήκες, κρίνεται η ιδεολογική – πολιτική και οργανωτική ετοιμότητα του Κομμουνιστικού Κόμματος και πως η ικανότητά του να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της ταξικής πάλης, απαιτεί μακρόχρονη προετοιμασία και πάλη. Αυτή ξεκινά στις σημερινές συνθήκες που δυναμώνει η λαϊκή δυσαρέσκεια και αυξάνουν οι δυνατότητες να ενισχυθεί η μαζικότητα και ο προσανατολισμός του ρεύματος αμφισβήτησης. Σε αυτή τη βάση και με αυτά τα κριτήρια το Συνέδριο θα συζητήσει τον απολογισμό της Κεντρικής Επιτροπής και όλου του Κόμματος από το 21ο στο 22ο Συνέδριο, θα θέσει τα καθήκοντα για το επόμενο διάστημα και θα εκλέξει τη νέα Κεντρική Επιτροπή και Κεντρική Επιτροπή Οικονομικού Ελέγχου με βάση το καταστατικό του Κόμματος.

4. Υποδεχόμαστε το 22ο Συνέδριο του ΚΚΕ με πνεύμα ευθύνης, περηφάνιας, μαχητικής και ρεαλιστικής αισιοδοξίας για το δίκαιο του αγώνα μας και την προώθηση του προγράμματός μας, για μια ζωή χωρίς εκμετάλλευση και ιμπεριαλιστικούς πολέμους, με αξιοπρέπεια, κοινωνική ευημερία, όπως αρμόζει στις σύγχρονες ανάγκες της εργατικής τάξης, των άλλων λαϊκών δυνάμεων και της νεολαίας, όπως ταιριάζει στον 21ο αιώνα. Καλούμε τα μέλη του Κόμματος και της ΚΝΕ να δώσουν τον καλύτερο εαυτό τους για την επιτυχία της πανεξόρμησης του Ριζοσπάστη, για να φτάσουν οι Θέσεις της ΚΕ όσο πιο πλατιά στην εργατική τάξη, τον λαό και τη νεολαία. Καλούμε τους φίλους του ΚΚΕ, αλλά και κάθε εργαζόμενο και εργαζόμενη, να συμβάλουν στη συζήτηση ενόψει του 22ου Συνεδρίου του ΚΚΕ, δυναμώνοντας ταυτόχρονα τη συμπόρευσή τους με το ΚΚΕ και ενισχύοντας το ρεύμα αντίστασης και αμφισβήτησης στην κυρίαρχη πολιτική.

5. Η καλύτερη συμβολή στην επιτυχία του 22ου Συνεδρίου θα είναι να συνδυαστεί η διεξαγωγή του με την ένταξη χιλιάδων νέων μελών στο Κόμμα και την ΚΝΕ και την συγκρότηση νέων γερών οργανώσεων πρώτα και κύρια στους χώρους δουλειάς. Για τον σκοπό αυτό η Κεντρική Επιτροπή προκηρύσσει άμιλλα μεταξύ Οργανώσεων για την οικοδόμηση και στρατολογία. Εντείνουμε τις προσπάθειές μας έτσι ώστε όλες οι Οργανώσεις Περιοχών ως το τέλος του 2025 να πιάσουν τους στόχους οικοδόμησης και στρατολογίας, που έχουν θέσει, με το ατσάλωμα και την ανάπτυξη των οργανωμένων δυνάμεών του. Τα κριτήρια της άμιλλας θα αφορούν την κάλυψη του πλάνου στρατολογίας, το ποσοστό στρατολογίας μισθωτών εργαζομένων, την οικοδόμηση εργατικών ΚΟΒ, το ποσοστό στρατολογίας γυναικών, την ανάπτυξη της ΚΝΕ, την αύξηση της κυκλοφορίας και διάδοσης του Ριζοσπάστη, ενώ οι πρωτοπόρες οργανώσεις θα βραβευτούν στην έναρξη του 22ου Συνεδρίου. Είμαστε βέβαιοι ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε, αν μέσα από τα συνολικά καθήκοντα που βάζει μπροστά μας η ταξική πάλη αυτή την περίοδο ξεχωρίσουμε την συνδυασμένη δουλειά για να πείσουμε ότι αξίζει κάθε θυσία ο αγώνας μέσα από τις γραμμές του ΚΚΕ, για το μεγάλο, το ωραίο, το συγκλονιστικό, τον Σοσιαλισμό».