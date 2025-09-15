Απάντηση Κομισιόν σε Αρναούτογλου για την ευλογιά των αιγοπροβάτων

Παρά την ύπαρξη κοινοτικής βοήθειας, η κυβέρνηση αντιμετωπίζει αποσπασματικά την ευλογιά των αιγοπροβάτων, υποστηρίζει ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ.

Απάντηση σε ερώτηση του ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ Σάκη Αρναούτογλου, σχετικά με την στήριξη από την ΕΕ των χωρών που η κτηνοτροφία τους πλήττεται από την ευλογιά αιγοπροβάτων, έδωσε ο Ευρωπαίος επίτροπος Υγείας και Καλής Μεταχείρησης των Ζώων κ. Várhelyi.

Στην απάντησή του, ο κ. Várhelyi, τονίζει: «Τα μέτρα ελέγχου σε επίπεδο ΕΕ για την ευλογιά των αιγοπροβάτων καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) 2016/429 και στον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2020/687. Περιλαμβάνουν τη θανάτωση όλων των ζώων στις πληγείσες εγκαταστάσεις, καθώς και τη δημιουργία απαγορευμένων ζωνών γύρω από τις εστίες. Πρόσθετα μέτρα για την Ελλάδα καθορίζονται στην εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2024/2207 της Επιτροπής. Τα κράτη-μέλη μπορούν να αποφασίσουν να εφαρμόσουν εμβολιασμό κατά της ευλογιάς των αιγοπροβάτων ως πρόσθετο μέτρο σύμφωνα με τον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2023/361 της Επιτροπής.

Τα ειδικά μέτρα της ΕΕ για την ευλογιά των αιγοπροβάτων βελτιώνονται σε κάθε πληττόμενο κράτος-μέλος, ώστε να είναι καλύτερα προσαρμοσμένα στην τοπική επιδημιολογική κατάσταση, λαμβανομένων υπόψη του μεγέθους της πληγείσας περιοχής, του αριθμού των εστιών, της δομής του κτηνοτροφικού τομέα, των αποτελεσμάτων των επιδημιολογικών ερευνών και άλλων σχετικών πληροφοριών.

Η Επιτροπή, σε συνεργασία με τα κράτη-μέλη, αξιολογεί συνεχώς τα προαναφερθέντα μέτρα ώστε να βασίζονται στον κίνδυνο, να είναι αναλογικά και να ανταποκρίνονται όσο το δυνατόν καλύτερα σε κάθε επιδημιολογικό περιστατικό, διασφαλίζοντας τη συμμόρφωση με το νομικό πλαίσιο της ΕΕ, καθώς και την προστασία τόσο της υγείας των ζώων όσο και της εσωτερικής αγοράς.

Η Επιτροπή έχει τακτική επικοινωνία για την ευλογιά των αιγοπροβάτων με όλα τα πληττόμενα κράτη-μέλη, τα οποία λαμβάνουν τεχνική υποστήριξη μέσω του εργαστηρίου αναφοράς της ΕΕ για την ευλογιά των αιγοπροβάτων και έχουν δεχθεί επισκέψεις από την κτηνιατρική ομάδα έκτακτης ανάγκης της ΕΕ (η Ελλάδα τον Μάιο του 2025).

Ορισμένα μέτρα ελέγχου είναι επιλέξιμα για συγχρηματοδότηση από την ΕΕ σε ποσοστό έως και 30 % σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2021/690[5] και το παράρτημα 3 της εκτελεστικής απόφασης C(2023) 8926 της Επιτροπής.

Διατίθεται επίσης ενωσιακή χρηματοδοτική στήριξη για την επιτήρηση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων σε περιοχές υψηλού κινδύνου μέσω δύο συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων.

Η ενωσιακή τράπεζα εμβολίων κατά της ευλογιάς των αιγοπροβάτων μπορεί να αποστείλει έως και 500.000 δόσεις εμβολίων δωρεάν. Μέχρι σήμερα δεν έχει ληφθεί σχετικό αίτημα από την Ελλάδα».

Σχολιάζοντας την απάντηση της Κομισιόν ο κ. Αρναούτογλου, υπογραμμίζει ότι «η Κομισιόν επισημαίνει ξεκάθαρα ότι υπάρχει τεχνική και οικονομική βοήθεια, προγράμματα επιτήρησης και εμβόλια».

Παρ΄όλα αυτά, η ελληνική κυβέρνηση, αναφέρει, «αντί να οργανώσει μια σοβαρή στρατηγική πρόληψης και στήριξης, συνεχίζει με αποσπασματικά μέτρα που καταστρέφουν το ζωικό κεφάλαιο χωρίς να αναχαιτίζουν τη νόσο. Οι κτηνοτρόφοι ζητούν σχέδιο, όχι εγκατάλειψη. Είναι ντροπή για μια χώρα με το μέγεθος της ελληνικής κτηνοτροφίας να παρακολουθεί αμέτοχη την καταστροφή».