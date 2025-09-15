Τα κόμματα δεν συμφώνησαν για το Global Sumud Flotilla

Δεν κατάφεραν να κάτσουν στο ίδιο τραπέζι και να βγάλουν μία κοινή ανακοίνωση στήριξης της ελληνικής αποστολής • Ξεχωριστές ανακοινώσεις ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά • Για «μικροπολιτικές επιλογές» μιλά η Πατησίων

Οι δυσκολίες επικοινωνίας και προγραμματικής συμφωνίας για τα κόμματα της αριστερής και κεντροαριστερής αντιπολίτευσης είναι φανερή. Στα γραφεία της Νέας Αριστεράς επικρατεί δυσαρέσκεια διότι, παρά τις πρωτοβουλίες που ανέλαβε, δεν υπήρξε συμφωνία μεταξύ των κομμάτων για να υπάρξει ένα συλλογικό κείμενο για τη στήριξη της ελληνικής αποστολής στο Global Sumud Flotilla, που πλέει προς τη Γάζα με στόχο να «σπάσει» τον ισραηλινό αποκλεισμό.

Σύμφωνα με πηγές από την Πατησίων, «με εξαίρεση την Πλεύση Ελευθερίας, τα υπόλοιπα κόμματα δεν στάθηκαν στο ύψος των περιστάσεων». Η Νέα Αριστερά κατηγορεί τα κόμματα της αντιπολίτευσης πως «για ακόμη μία φορά, επέλεξαν είτε μικροκομματικές τακτικές είτε, ακόμη χειρότερα, υποστήριξαν τη λεγόμενη «στρατηγική σχέση με το Ισραήλ».

Από την πλευρά τους, στελέχη της Νέας Αριστεράς υποστηρίζουν πως θα συνεχίσουν να πιέζουν για όλες τις απαραίτητες πρωτοβουλίες με όρους ενότητας, αλλά και με καθαρές κουβέντες. «Μπροστά σε μία γενοκτονία δεν υπάρχουν περιθώρια ούτε για μισόλογα ούτε για λογικές κομματικού πατριωτισμού και μικροπολιτικών επιλογών», καταλήγουν.

Νωρίτερα, ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς Αλέξης Χαρίτσης δημοσίευσε κείμενο στα social media, εκφράζοντας την πλήρη στήριξή του στην ελληνική αποστολή.

Παράλληλα, η Κουμουνδούρου εξέδωσε ανακοίνωση για την αποστολή του «Global Sumud Flotilla» στη Γάζα.

Η ανακοίνωση ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ

«Στηρίζουμε ολόπλευρα την αποστολή του Global Sumud Flotilla

Η αλληλεγγύη στον δοκιμαζόμενο λαό της Παλαιστίνης αποτελεί καθήκον για κάθε πολίτη που σέβεται τα στοιχειώδη ανθρώπινα δικαιώματα. Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ από τις 31/8 δήλωσε την ολόπλευρη στήριξή του στο εγχείρημα. Ο διεθνής στολίσκος «Global Sumud Flotilla», στον οποίο συμμετέχει και ελληνική αποστολή, που απέπλευσε χθες από το λιμάνι της Σύρου, στέλνει ένα ισχυρό μήνυμα σε όλο τον κόσμο, απέναντι στη γενοκτονία που διεξάγει η κυβέρνηση Νετανιάχου στη λωρίδα της Γάζας.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στηρίζει ολόπλευρα τη νέα αποστολή του «Global Sumud Flotilla», προκειμένου να σπάσει ο βάρβαρος αποκλεισμός της Γάζας από τα στρατεύματα του Ισραήλ. Η κυβέρνηση Νετανιάχου, η οποία σπέρνει καθημερινά τον τρόμο ακόμη και σε αμάχους και νεογέννητα παιδιά, πρέπει να πάψει να απολαμβάνει την ανοχή της διεθνούς κοινότητας.

Η κυβέρνηση Μητσοτάκη οφείλει να πάρει θέση εδώ και τώρα. Οι υποκριτικές διακηρύξεις περί ανθρωπισμού δεν μπορούν να κρύψουν την αμέριστη στήριξη που παρέχει προς την ισραηλινή κυβέρνηση, σε όλα τα επίπεδα. Ο όλεθρος που βιώνει ο λαός της Παλαιστίνης πρέπει να τερματιστεί άμεσα. Δεν μπορούμε να μένουμε άλλο παρατηρητές. Είναι αναγκαία η πίεση από την κυβέρνηση για επιβολή ευρωπαϊκών κυρώσεων στο Ισραήλ, προκειμένου να σταματήσει η γενοκτονία του παλαιστινιακού λαού, με ταυτόχρονη αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης.

Παράλληλα απαιτούνται άμεσα πρωτοβουλίες για την ειρήνη και την άμεση κατάπαυση του πυρός, με επανέναρξη αξιόπιστων διαπραγματεύσεων μεταξύ των δύο πλευρών, για μία λύση δύο κρατών στη βάση των συνόρων του 1967. Μόνο έτσι θα μπορέσει να επανέλθει η σταθερότητα στη Μέση Ανατολή».