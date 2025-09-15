«Πρωτιά του ΠΑΣΟΚ για να φύγει η Ν.Δ.»

Εκλογές και πολιτική αλλαγή για να μην υπάρξει τρίτη θητεία του Κυριάκου Μητσοτάκη, ήταν το κεντρικό μήνυμα του προέδρου του ΠΑΣΟΚ κατά την παρουσία του στην 89η Διεθνή Εκθεση Θεσσαλονίκης, που έριξε χθες αυλαία. Ο Νίκος Ανδρουλάκης τόσο με την ομιλία του στο Βελλίδειο το βράδυ του Σαββάτου όσο και στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε το μεσημέρι της Κυριακής, έθεσε στόχο τη νίκη του κόμματός του, έστω και με μία ψήφο, γιατί –όπως υποστήριξε– μόνο με αυτό τον τρόπο μπορεί να αλλάξει πορεία η χώρα.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ζήτησε από τους πολίτες, με αναφορά και στους απογοητευμένους και όσους σκέφτονται να απέχουν, με τη στάση τους να στείλουν στην αντιπολίτευση τη Ν.Δ., η οποία κατά τον ίδιο πρέπει να ηττηθεί. Με την απάντηση αυτή αλλά και με την επιχειρηματολογία του σε σχετικό ερώτημα απέκλεισε κάθε σενάριο συγκυβέρνησης με το κόμμα του κ. Μητσοτάκη, υπό το πρίσμα ότι τα δύο κόμματα έχουν αντικρουόμενους προσανατολισμούς και προγράμματα και, επιπλέον, η Ν.Δ. με τις πολιτικές της αλλά και ο πρωθυπουργός στην εξαετία που έχει την ευθύνη της διακυβέρνησης έχουν αποτύχει και έχουν «πληγώσει» τον ελληνικό λαό.

Απαντώντας μάλιστα στην ερώτηση της «Εφ.Συν.» για την περιρρέουσα πολιτική ατμόσφαιρα περί έλλειψης αντιπολίτευσης και εναλλακτικής, απαρίθμησε μια σειρά από πρωτοβουλίες που έλαβε το ΠΑΣΟΚ και οδήγησαν σε παραιτήσεις υπουργών και αποκαλύψεις σκανδάλων, αλλά και σε νομοθέτηση μέτρων υπέρ των πολιτών. Σύμφωνα με τον κ. Ανδρουλάκη, «αντιπολίτευση υπάρχει αλλά δεν μάχεται με τα ίδια όπλα που μάχεται η κυβέρνηση της Ν.Δ.», την οποία κατηγόρησε ότι η πρακτική της έχει χαρακτηριστικά «καταρράκωσης της Δημοκρατίας».

Η ειδοποιός διαφορά σε σχέση με τα μέχρι πρότινος ήταν ότι πλέον στο γνωστό αφήγημα του κ. Ανδρουλάκη περί πολιτικής αλλαγής προστίθεται ανοιχτά και το αίτημα για προσφυγή στη λαϊκή ετυμηγορία, το οποίο ώς τώρα έμπαινε κατά βάση εμμέσως. Και ενισχύεται πολιτικά με το «όπλο» του προγράμματος, το οποίο παρουσίασε στον ελληνικό λαό και χαρακτήρισε ως «τη μόνη συγκροτημένη προοδευτική πρόταση διακυβέρνησης για τους πολλούς και όχι τους λίγους και ισχυρούς που εξυπηρετεί η σημερινή κυβέρνηση». Πρόκειται για ένα αναλυτικό κυβερνητικό πρόγραμμα, για το οποίο έγραψε στο φύλλο του Σαββατοκύριακου η «Εφ.Συν.» και περιλαμβάνει μέτρα για βασικά προβλήματα της καθημερινότητας των πολιτών, όπως η ακρίβεια, η ενέργεια, το στεγαστικό, καθώς και γενικότερες τομές και μεταρρυθμίσεις στο κράτος, στη δικαιοσύνη και στους θεσμούς.

Επί της ουσίας και αποκωδικοποιώντας τη στρατηγική του, ο Νίκος Ανδρουλάκης έδειξε ξεκάθαρα ότι στοχεύει στην πρωτιά του ΠΑΣΟΚ, προκειμένου να είναι εκείνο που θα καθορίσει τις μετεκλογικές εξελίξεις. Αν και απέφυγε να εισέλθει σε λεπτομέρειες για τις συνεργασίες στο τοπίο που θα διαμορφωθεί μετά τις κάλπες (εξαιρώντας φυσικά τη Ν.Δ.), «δεν μπορώ να κάνω τον Νοστράδαμο και να φανταστώ ποιο θα είναι το εκλογικό αποτύπωμα της λαϊκής ετυμηγορίας στις επόμενες εκλογές», ανέφερε χαρακτηριστικά, εντούτοις, δεν ήταν απόλυτα αρνητικός στο ενδεχόμενο αυτό. Με νόημα παρέπεμψε σε στιγμές του πρόσφατου παρελθόντος, όπου –όπως σημείωσε– όταν χρειάστηκε στη Βουλή το απέδειξε.

Ωστόσο, έβαλε επιτακτικά δύο όρους, λέγοντας ένα απόλυτο «όχι» σε παρασκηνιακές συμφωνίες, «το ΠΑΣΟΚ παιχνίδια παρασκηνίου δεν παίζει με κανένα, όλα στο προσκήνιο», και θέτοντας προαπαιτούμενο τη συμφωνία με το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ. «Ο λαός θα ψηφίσει, θα αποφασίσει κι αν το ΠΑΣΟΚ είναι πρώτο κόμμα, το ΠΑΣΟΚ θα εφαρμόσει το πρόγραμμά του. Οποιος αποδέχεται αυτή την εφαρμογή του προγράμματος μπορεί να συζητήσει με το ΠΑΣΟΚ. Δεν πρόκειται να μπούμε σε έναν πειρασμό συμφωνιών που το υπονομεύουν. Οποιος θέλει αυτή την πολιτική αλλαγή ας έρθει να συνεργαστεί», τόνισε.

Ο κ. Ανδρουλάκης επιχείρησε να εκπέμψει μια εικόνα αυτοπεποίθησης για τον ίδιο και το ΠΑΣΟΚ αναφορικά με τον Αλέξη Τσίπρα και τη φημολογούμενη επιστροφή του με ίδρυση νέου φορέα. Αφού υποστήριξε ότι δεν τον φοβάται, θέλησε να τραβήξει διαχωριστική γραμμή από εκείνον και τους σχεδιασμούς του, ενώ ζήτησε να μη συγκρίνεται η δική του πολιτική διαδρομή με εκείνη του πρώην προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ. «Εγώ ούτε δίχασα, ούτε κορόιδεψα τον λαό, ούτε έχω προστάτες και συμφέροντα από δίπλα. Δύναμή μου είναι ο κόσμος του ΠΑΣΟΚ και η σχέση εμπιστοσύνης που οικοδομώ καθημερινά με τους απλούς πολίτες», υποστήριξε. Για τη γενοκτονία στη Γάζα, ξεκαθάρισε ότι στρατηγική σχέση με το Ισραήλ «δεν σημαίνει συνενοχή», κάνοντας λόγο για ένα κράτος «που σκοτώνει αθώους και είναι κράτος τρομοκράτης», ενώ για τον Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι «ο μόνος δρόμος είναι να απολογηθεί στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης».

Στο μεταξύ, πυρά για «πράσινα λεφτόδεντρα» και ακοστολόγητες εξαγγελίες εξαπέλυσαν κατά του ΠΑΣΟΚ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και πηγές του Μαξίμου. «Η χώρα πλήρωσε ακριβά τα προγράμματα που γράφτηκαν “στο πόδι” και πολύ πιο ακριβά τους πολιτικούς που μιλούσαν στον αέρα», τόνισε σε δήλωσή του ο Παύλος Μαρινάκης, σχολιάζοντας τη συνέντευξη Τύπου, παρομοιάζοντας τα όσα υποσχέθηκε με «ένα ακόμα “πρόγραμμα Θεσσαλονίκης” που απλώς... πρασίνισε», παραπέμποντας στις διακηρύξεις του ΣΥΡΙΖΑ το 2014. Από την πλευρά του, ο Νίκος Ανδρουλάκης σε επιθετικό τόνο ανταπάντησε σχολιάζοντας: «Είναι πραγματικά ανέκδοτο το κόμμα που έφερε τη χρεοκοπία στην Ελλάδα, που οδήγησε τη χώρα στα μνημόνια, να λέει στο κόμμα που θυσιάστηκε για να μείνει η χώρα στο ευρώ ότι θα φέρει μνημόνια. Πόσο θράσος, πόση αλαζονεία, πόση αμετροέπεια;».