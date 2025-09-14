Live η συνέντευξη Τύπου του Νίκου Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ

Ο επικεφαλής του ΠΑΣΟΚ απαντά στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων.

Την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου πραγματοποιεί αυτή την ώρα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής και αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Νίκος Ανδρουλάκης, στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο της 89ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

Σημειώνεται πως χθες, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης παρουσίασε το κυβερνητικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ ως εναλλακτική επιλογή απέναντι στην εξαετία της κυβέρνησης Μητσοτάκη και τα αδιέξοδα τα οποία την κατηγόρησε ότι προκάλεσε, σε μεγάλα τμήματα της ελληνικής κοινωνίας.

Ο κ. Ανδρουλάκης παρουσίασε τις πέντε προτεραιότητες του κόμματος, οι οποίες αποτελούν το όραμα του ΠΑΣΟΚ για να συγκλίνει η Ελλάδα με την Ευρώπη.

Μεταξύ άλλων, ζήτησε άμεσα εκλογές και κατέθεσε ολιστικές προτάσεις με βάθος 10ετίας.