Αθήνα, 30°C
Αθήνα
Ελαφρές νεφώσεις
30°C
30.7° 28.6°
4 BF
44%
Θεσσαλονίκη
Ελαφρές νεφώσεις
28°C
30.3° 27.5°
3 BF
49%
Πάτρα
Αίθριος καιρός
29°C
31.0° 29.4°
1 BF
49%
Ιωάννινα
Ελαφρές νεφώσεις
30°C
29.9° 29.9°
2 BF
39%
Αλεξανδρούπολη
Ελαφρές νεφώσεις
27°C
26.9° 26.9°
4 BF
41%
Βέροια
Σποραδικές νεφώσεις
30°C
29.8° 29.8°
3 BF
52%
Κοζάνη
Ελαφρές νεφώσεις
28°C
28.4° 28.4°
1 BF
30%
Αγρίνιο
Αίθριος καιρός
32°C
32.0° 32.0°
3 BF
36%
Ηράκλειο
Σποραδικές νεφώσεις
26°C
27.2° 25.8°
5 BF
65%
Μυτιλήνη
Αίθριος καιρός
29°C
29.9° 28.2°
4 BF
46%
Ερμούπολη
Ελαφρές νεφώσεις
26°C
26.4° 26.4°
5 BF
61%
Σκόπελος
Ελαφρές νεφώσεις
25°C
24.7° 24.7°
2 BF
69%
Κεφαλονιά
Ελαφρές νεφώσεις
29°C
28.9° 28.9°
3 BF
65%
Λάρισα
Σποραδικές νεφώσεις
30°C
29.9° 29.9°
2 BF
42%
Λαμία
Αίθριος καιρός
29°C
29.4° 27.8°
3 BF
47%
Ρόδος
Ελαφρές νεφώσεις
28°C
28.2° 27.8°
5 BF
74%
Χαλκίδα
Ελαφρές νεφώσεις
28°C
28.8° 27.8°
3 BF
39%
Καβάλα
Ελαφρές νεφώσεις
25°C
25.3° 25.3°
3 BF
57%
Κατερίνη
Αίθριος καιρός
26°C
26.4° 26.4°
4 BF
62%
Καστοριά
Ελαφρές νεφώσεις
29°C
28.5° 28.5°
0 BF
47%
ΜΕΝΟΥ
Κυριακή, 14 Σεπτεμβρίου, 2025
Androulakis_1020
EUROKINISSI

Live η συνέντευξη Τύπου του Νίκου Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ

ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ
efsyn.gr
Ο επικεφαλής του ΠΑΣΟΚ απαντά στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων.

Την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου πραγματοποιεί αυτή την ώρα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής και αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Νίκος Ανδρουλάκης, στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο της 89ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

Σημειώνεται πως χθες, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης παρουσίασε το κυβερνητικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ ως εναλλακτική επιλογή απέναντι στην εξαετία της κυβέρνησης Μητσοτάκη και τα αδιέξοδα τα οποία την κατηγόρησε ότι προκάλεσε, σε μεγάλα τμήματα της ελληνικής κοινωνίας.

Ο κ. Ανδρουλάκης παρουσίασε τις πέντε προτεραιότητες του κόμματος, οι οποίες αποτελούν το όραμα του ΠΑΣΟΚ για να συγκλίνει η Ελλάδα με την Ευρώπη. 

Μεταξύ άλλων, ζήτησε άμεσα εκλογές και κατέθεσε ολιστικές προτάσεις με βάθος 10ετίας.

TAGS
Google News ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS
Live η συνέντευξη Τύπου του Νίκου Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας

«Η Εφημερίδα των Συντακτών»
Έκδοση: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.
ΑΦΜ: 800428018 ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών
Αρ. ΓΕΜΗ: 121948701000
Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 8, 10561 Σύνταγμα
Τηλ: +30 21 110-45-000
Φαξ: +30 21 110-45-175
Email: [email protected]
Ιδιοκτήτης & Κύριος Μέτοχος: Συνεταιρισμός των εργαζομένων σε εφημερίδες και περιοδικά ΣΥΝ.Π.Ε.
Νόμιμος εκπρόσωπος: Παναγόπουλος Φώτιος
Διευθυντής: Μανιάτης Σωτήριος
Διευθυντής σύνταξης: Γούλατης Σωτήρης
Διαχειριστής & Δικαιούχος ονόματος τομέα: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.

Μέλος της ΕΝΕΔ logo
Μέλος του Media logo
Μ.Η.Τ. Μ.Η.Τ. 232013
© 2025 Εφημερίδα των Συντακτών
Pixual