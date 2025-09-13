Η ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ

Προτάσεις για ένα ολιστικό σχέδιο ανασυγκρότησης και προοπτικής της χώρας και των πολιτών της, θα παρουσιάσει σε λίγο ο Νίκος Ανδρουλάκης από τη ΔΕΘ, στο Βελλίδειο Συνεδριακό Κέντρο. Η κεντρική ιδέα των ανακοινώσεων, όπως έχει γράψει η «Εφ.Συν.», θα αποτυπώνεται μέσα από το σύνθημα για «μια Ελλάδα για όλους». Το όραμα και τα μέτρα που θα εξαγγείλει ο κ. Ανδρουλάκης θα εστιάζουν στην άμβλυνση των κοινωνικών ανισοτήτων, τη μείωση του κόστους ζωής, την ενίσχυση του κοινωνικού κράτους και την αποκατάσταση της αξιοπιστίας των θεσμών, καθώς και της ηθικής στην πολιτική ζωή.
Μεταξύ των όσων θα εξαγγείλει πιθανολογείται ότι θα είναι η θέσπιση ενός νέου ΕΚΑΣ για τους χαμηλοσυνταξιούχους, η επαναφορά του 13ου μισθού στο Δημόσιο, η επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων, η μείωση του ΦΠΑ, η ρύθμιση οφειλών προς Εφορία και ΕΦΚΑ σε 120 δόσεις για τους μικρομεσαίους, η αλλαγή του τρόπου εκλογής της ηγεσίας της Δικαιοσύνης και πλήρωσης των θέσεων των Ανεξάρτητων Αρχών, όπως επίσης και η περαιτέρω εξειδίκευση των ήδη γνωστών μέτρων για το στεγαστικό και το δημογραφικό.
Παρακολουθήστε live την ομιλία του κ. Ανδρουλάκη:
