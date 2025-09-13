Αθήνα, 26°C
Αθήνα
Αίθριος καιρός
26°C
27.0° 25.2°
3 BF
51%
Θεσσαλονίκη
Ελαφρές νεφώσεις
25°C
25.5° 22.8°
2 BF
78%
Πάτρα
Αίθριος καιρός
28°C
27.7° 25.0°
0 BF
71%
Ιωάννινα
Αίθριος καιρός
24°C
23.9° 23.9°
1 BF
57%
Αλεξανδρούπολη
Αίθριος καιρός
24°C
23.9° 23.9°
3 BF
53%
Βέροια
Σποραδικές νεφώσεις
22°C
21.9° 21.9°
1 BF
78%
Κοζάνη
Σποραδικές νεφώσεις
20°C
20.4° 20.4°
2 BF
56%
Αγρίνιο
Αίθριος καιρός
24°C
23.9° 23.9°
2 BF
64%
Ηράκλειο
Αίθριος καιρός
26°C
25.8° 25.5°
4 BF
69%
Μυτιλήνη
Αίθριος καιρός
25°C
25.0° 24.9°
3 BF
59%
Ερμούπολη
Αίθριος καιρός
25°C
25.4° 25.4°
5 BF
61%
Σκόπελος
Ελαφρές νεφώσεις
23°C
22.7° 22.7°
0 BF
78%
Κεφαλονιά
Αίθριος καιρός
24°C
25.3° 23.9°
0 BF
88%
Λάρισα
Ελαφρές νεφώσεις
24°C
23.9° 23.9°
4 BF
64%
Λαμία
Ελαφρές νεφώσεις
25°C
25.6° 25.5°
2 BF
67%
Ρόδος
Αίθριος καιρός
28°C
27.7° 26.8°
4 BF
72%
Χαλκίδα
Αίθριος καιρός
25°C
25.0° 24.8°
0 BF
41%
Καβάλα
Ελαφρές νεφώσεις
25°C
25.5° 21.3°
1 BF
76%
Κατερίνη
Αίθριος καιρός
23°C
23.1° 23.1°
1 BF
92%
Καστοριά
Αίθριος καιρός
22°C
22.4° 22.4°
0 BF
65%
Σάββατο, 13 Σεπτεμβρίου, 2025
Androulakis_DETH_2025_1
Eurokinissi

Η ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ

ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ
efsyn.gr
Η κεντρική ιδέα των ανακοινώσεων, όπως είχε γράψει η «Εφ.Συν.», αποτυπώθηκε μέσα από το σύνθημα για «μια Ελλάδα για όλους».

Προτάσεις για ένα ολιστικό σχέδιο ανασυγκρότησης και προοπτικής της χώρας και των πολιτών της, θα παρουσιάσει σε λίγο ο Νίκος Ανδρουλάκης από τη ΔΕΘ, στο Βελλίδειο Συνεδριακό Κέντρο. Η κεντρική ιδέα των ανακοινώσεων, όπως έχει γράψει η «Εφ.Συν.», θα αποτυπώνεται μέσα από το σύνθημα για «μια Ελλάδα για όλους». Το όραμα και τα μέτρα που θα εξαγγείλει ο κ. Ανδρουλάκης θα εστιάζουν στην άμβλυνση των κοινωνικών ανισοτήτων, τη μείωση του κόστους ζωής, την ενίσχυση του κοινωνικού κράτους και την αποκατάσταση της αξιοπιστίας των θεσμών, καθώς και της ηθικής στην πολιτική ζωή.

Μεταξύ των όσων θα εξαγγείλει πιθανολογείται ότι θα είναι η θέσπιση ενός νέου ΕΚΑΣ για τους χαμηλοσυνταξιούχους, η επαναφορά του 13ου μισθού στο Δημόσιο, η επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων, η μείωση του ΦΠΑ, η ρύθμιση οφειλών προς Εφορία και ΕΦΚΑ σε 120 δόσεις για τους μικρομεσαίους, η αλλαγή του τρόπου εκλογής της ηγεσίας της Δικαιοσύνης και πλήρωσης των θέσεων των Ανεξάρτητων Αρχών, όπως επίσης και η περαιτέρω εξειδίκευση των ήδη γνωστών μέτρων για το στεγαστικό και το δημογραφικό.

Παρακολουθήστε live την ομιλία του κ. Ανδρουλάκη:

Η ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ

