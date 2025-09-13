Σύντροφοι υπό προϋποθέσεις

Είμαστε φίλοι, όσο είμαστε στην ίδια ομάδα!
Το μήνυμα αυτό εξέπεμψε από τη Θεσσαλονίκη ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Σωκράτης Φάμελλος, με αποδέκτη έναν και μόνο: τον προπροκάτοχό του, Αλέξη Τσίπρα!
Ευρισκόμενος στην άβολη εκ των πραγμάτων θέση να απαντά σε έντεκα ερωτήσεις για τα πολιτικά σχέδια του πρώην πρωθυπουργού, σε ένα σύνολο τριάντα ερωτήσεων γενικού πολιτικού αλλά και –αρκετές από αυτές– τοπικού ενδιαφέροντος, ο Σ. Φάμελλος διεμήνυσε πως «για μένα είναι αδιανόητη οποιαδήποτε συζήτηση περί κατακερματισμού ή ανεξαρτητοποίησης».
Πυξίδα...
Πολλοί εστίασαν στην απάντηση αυτή, υπήρξε, ωστόσο, και μια άλλη φράση του που κατέστησε βαθύτερο προοπτικά το (ενδεχόμενο) ρήγμα: «Η δική μου πυξίδα είναι η πυξίδα του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. και η πυξίδα της ελληνικής κοινωνίας».
Και η λέξη «πυξίδα» δεν χρησιμοποιήθηκε ασυνείδητα. Η «πυξίδα» είναι η λέξη-κλειδί για τον Αλ. Τσίπρα: «Νέα Εθνική Πυξίδα» τιτλοφορείται το 26σέλιδο κείμενό του, μέσω του οποίου είχε πάρει θέση σε σειρά καίριων, ανοιχτών για τη χώρα μας ζητημάτων. Λέξη την οποία επανέλαβε στην προ εβδομάδος ομιλία του στο συνέδριο του Economist.
Αυτήν επικαλέστηκε και ο συνάδελφος που έθεσε τη σχετική ερώτηση στη συνέντευξη Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ., με τον Σ. Φάμελλο να δίνει την πιο πάνω απάντηση, σε αντιδιαστολή, ενδεχομένως, με άλλες… πυξίδες. Επιμένοντας δε στην ανάγκη για ενότητα των προοδευτικών δυνάμεων -επιθυμία που διατυπώνεται, πάντως, και από άλλους- σημείωσε χαρακτηριστικά: «Ενώσεις θέλουμε, αθροίσματα. Δεν ανοίγουμε καμιά συζήτηση για κατακερματισμό. Προσθέσεις θέλουμε. Αυτή είναι η γραμμή του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ.». Οπερ σημαίνει ότι όποιος βγαίνει από το... μαντρί (βλέπε ΣΥΡΙΖΑ), τον τρώει ο λύκος.
Υπενθυμίζοντας (και στον ίδιο τον Αλ. Τσίπρα προφανώς) ότι «έχουμε συμφωνήσει όλοι και όλες στον ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ., και με τον Αλέξη Τσίπρα το έχουμε συμφωνήσει, ότι απαιτείται ενιαία, προοδευτική απάντηση». Ολα τα παραπάνω συνηγορούν πάντως στο ότι Τσίπρας και Φάμελλος δεν έχουν προσυνεννοηθεί για κάτι, στη ΔΕΘ ή αλλού. Είναι ο καθένας μόνος του...
Από την άλλη, ο νυν επικεφαλής του κόμματος δεν εφείσθη καλών λόγων για τον προπροκάτοχό του, ενώ κάποιες φορές τον υπερασπίστηκε, ιδίως στις περιπτώσεις εκείνες που μπήκε στο στόχαστρο της «γαλάζιας» προπαγάνδας.
«Εντός»
Υψηλόβαθμη πηγή της Κουμουνδούρου με την οποία επικοινώνησε η «Εφ.Συν.» υποστήριζε ότι «δεν υπάρχει άσχημο κλίμα με την Αμαλίας» (όπου «Αμαλίας» η έδρα του Ινστιτούτου Τσίπρα). Σύμφωνα με τον συνομιλητή μας, «σύγκρουση με τον Αλέξη Τσίπρα δεν μπορεί να γίνει, δεν υπάρχουν πολιτικές διαφωνίες ως προς τη στρατηγική». Συν τοις άλλοις, «ο Σωκράτης Φάμελλος συμφωνεί με τις θέσεις του Αλέξη Τσίπρα» - αν και όπως παρατηρούσε έτερο στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ που βρίσκεται πιο κοντά στον πρώην πρωθυπουργό, η σημερινή ηγεσία της Κουμουνδούρου απέφυγε να υιοθετήσει τους εννέα άξονες του στρατηγικού σχεδίου Τσίπρα (ή έστω κάποιους από αυτούς).
Η ίδια πηγή της Κουμουνδούρου επιβεβαίωσε, όμως, ότι ο βασικός στόχος του Σ. Φάμελλου ήταν να κάνει οριοθέτηση του πολιτικού χώρου του, με άλλα λόγια, «όλοι μαζί εντός του ΣΥΡΙΖΑ» - με την έμφαση να δίδεται στη λέξη «εντός».
Τελευταίο κεφάλαιο
Και η Αμαλίας; Επί του παρόντος διαψεύδουν τα περί νέου κόμματος και δεν απαντούν. Δεν απαντούν γενικώς. Ούτε στον Κυριάκο Μητσοτάκη ούτε και στον Σωκράτη Φάμελλο.
Ο πρώην πρωθυπουργός έχει πει άλλωστε: «βήμα βήμα». Και τώρα είναι η ώρα της συγγραφής του βιβλίου του (ή των διορθώσεων μάλλον).
Ο συγγραφέας του κρατά κλειστές τις σελίδες του, θα πρόκειται, ωστόσο, όπως μαθαίνουμε, για ένα βιβλίο που θα ξεκινά από την εκλογή του στο τιμόνι του ΣΥΡΙΖΑ το 2008. Με αναφορές στα όσα σημαντικά έζησε και στα όσα πρωταγωνίστησε. Από το μικρό κόμμα στην εκτόξευση στη 2η θέση, και μετά εκλογές και κυβέρνηση, διαπραγμάτευση και δεύτερη εκλογική αναμέτρηση και, τέλος, η ήττα.
Δεν θα είναι, όμως, ένα ιστορικό βιβλίο - ο γράφων, άλλωστε, δεν είναι ιστορικός. Δεν είναι καν ένας πολιτικός σε αποστρατεία που γράφει τα απομνημονεύματά του. Είναι ένας ενεργός πολιτικός, μόλις 51 χρόνων. Τούτου δοθέντος, δεν είναι λίγοι εκείνοι που περιμένουν το τελευταίο κεφάλαιο του βιβλίου. Εκεί που θα παραθέτει την πρότασή του για το μέλλον του τόπου, αξιοποιώντας την πλούσια εμπειρία του από αυτήν την 20χρονη, περίπου, παρουσία του στον δημόσιο βίο.
Αλλο Ανδρουλάκης, άλλο Χαρίτσης
«Δεν έχουμε να περιμένουμε κάτι από τον κύριο Ανδρουλάκη»: με τη φράση αυτή, πηγή της Κουμουνδούρου αποτυπώνει τις διαθέσεις της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. για το τρέχον Σαββατοκύριακο της σημερινής αξιωματικής αντιπολίτευσης στη ΔΕΘ. Διαφορετικά είναι τα… αισθήματα για τη Νέα Αριστερά: «Είμαστε έτοιμοι για όλα, όσο ανοιχτά θέλουν εκείνοι».
Στη συνέντευξη Τύπου ο Σ. Φάμελλος είχε κατηγορήσει τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής για «καθυστέρηση» και «άρνηση», αλλά και τη Νέα Αριστερά για «περιορισμένη συνεργασία» όπως και για «διάφορα πισωγυρίσματα». Το αίτημα της κοινωνίας, σύμφωνα με τον Σ. Φάμελλο, σαφές και επιτακτικό: «Βρείτε τα για να γλιτώσουμε από αυτή την κυβέρνηση και να έχουμε προοδευτική κυβέρνηση».
Στον απολογισμό της πολυήμερης παραμονής του κλιμακίου του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. στη Θεσσαλονίκη και τους γύρω νομούς, οι συνεργάτες του προέδρου του πιστεύουν ότι το κόμμα είχε μια καλή παρουσία, δίνοντας έμφαση στο αναλυτικό πρόγραμμα που κατέθεσε. «Είναι ένα πρόγραμμα καθαρό», με συγκεκριμένες πολιτικές προτεραιότητες, σημειώνουν. Ενώ στη συνήθη... κριτική, «πού θα βρείτε τα λεφτά;», η πηγή μας αντιτείνει ότι είναι ένα πρόγραμμα που προβλέπει πολλά έσοδα, για παράδειγμα από τη φορολόγηση των μερισμάτων.
Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.
Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.
Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.
Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.
Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας