Σύντροφοι υπό προϋποθέσεις

Είμαστε φίλοι, όσο είμαστε στην ίδια ομάδα!

Το μήνυμα αυτό εξέπεμψε από τη Θεσσαλονίκη ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Σωκράτης Φάμελλος, με αποδέκτη έναν και μόνο: τον προπροκάτοχό του, Αλέξη Τσίπρα!

Ευρισκόμενος στην άβολη εκ των πραγμάτων θέση να απαντά σε έντεκα ερωτήσεις για τα πολιτικά σχέδια του πρώην πρωθυπουργού, σε ένα σύνολο τριάντα ερωτήσεων γενικού πολιτικού αλλά και –αρκετές από αυτές– τοπικού ενδιαφέροντος, ο Σ. Φάμελλος διεμήνυσε πως «για μένα είναι αδιανόητη οποιαδήποτε συζήτηση περί κατακερματισμού ή ανεξαρτητοποίησης».

Πυξίδα...

Πολλοί εστίασαν στην απάντηση αυτή, υπήρξε, ωστόσο, και μια άλλη φράση του που κατέστησε βαθύτερο προοπτικά το (ενδεχόμενο) ρήγμα: «Η δική μου πυξίδα είναι η πυξίδα του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. και η πυξίδα της ελληνικής κοινωνίας».

Και η λέξη «πυξίδα» δεν χρησιμοποιήθηκε ασυνείδητα. Η «πυξίδα» είναι η λέξη-κλειδί για τον Αλ. Τσίπρα: «Νέα Εθνική Πυξίδα» τιτλοφορείται το 26σέλιδο κείμενό του, μέσω του οποίου είχε πάρει θέση σε σειρά καίριων, ανοιχτών για τη χώρα μας ζητημάτων. Λέξη την οποία επανέλαβε στην προ εβδομάδος ομιλία του στο συνέδριο του Economist.

Αυτήν επικαλέστηκε και ο συνάδελφος που έθεσε τη σχετική ερώτηση στη συνέντευξη Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ., με τον Σ. Φάμελλο να δίνει την πιο πάνω απάντηση, σε αντιδιαστολή, ενδεχομένως, με άλλες… πυξίδες. Επιμένοντας δε στην ανάγκη για ενότητα των προοδευτικών δυνάμεων -επιθυμία που διατυπώνεται, πάντως, και από άλλους- σημείωσε χαρακτηριστικά: «Ενώσεις θέλουμε, αθροίσματα. Δεν ανοίγουμε καμιά συζήτηση για κατακερματισμό. Προσθέσεις θέλουμε. Αυτή είναι η γραμμή του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ.». Οπερ σημαίνει ότι όποιος βγαίνει από το... μαντρί (βλέπε ΣΥΡΙΖΑ), τον τρώει ο λύκος.

Υπενθυμίζοντας (και στον ίδιο τον Αλ. Τσίπρα προφανώς) ότι «έχουμε συμφωνήσει όλοι και όλες στον ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ., και με τον Αλέξη Τσίπρα το έχουμε συμφωνήσει, ότι απαιτείται ενιαία, προοδευτική απάντηση». Ολα τα παραπάνω συνηγορούν πάντως στο ότι Τσίπρας και Φάμελλος δεν έχουν προσυνεννοηθεί για κάτι, στη ΔΕΘ ή αλλού. Είναι ο καθένας μόνος του...

Από την άλλη, ο νυν επικεφαλής του κόμματος δεν εφείσθη καλών λόγων για τον προπροκάτοχό του, ενώ κάποιες φορές τον υπερασπίστηκε, ιδίως στις περιπτώσεις εκείνες που μπήκε στο στόχαστρο της «γαλάζιας» προπαγάνδας.

«Εντός»

Υψηλόβαθμη πηγή της Κουμουνδούρου με την οποία επικοινώνησε η «Εφ.Συν.» υποστήριζε ότι «δεν υπάρχει άσχημο κλίμα με την Αμαλίας» (όπου «Αμαλίας» η έδρα του Ινστιτούτου Τσίπρα). Σύμφωνα με τον συνομιλητή μας, «σύγκρουση με τον Αλέξη Τσίπρα δεν μπορεί να γίνει, δεν υπάρχουν πολιτικές διαφωνίες ως προς τη στρατηγική». Συν τοις άλλοις, «ο Σωκράτης Φάμελλος συμφωνεί με τις θέσεις του Αλέξη Τσίπρα» - αν και όπως παρατηρούσε έτερο στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ που βρίσκεται πιο κοντά στον πρώην πρωθυπουργό, η σημερινή ηγεσία της Κουμουνδούρου απέφυγε να υιοθετήσει τους εννέα άξονες του στρατηγικού σχεδίου Τσίπρα (ή έστω κάποιους από αυτούς).

Η ίδια πηγή της Κουμουνδούρου επιβεβαίωσε, όμως, ότι ο βασικός στόχος του Σ. Φάμελλου ήταν να κάνει οριοθέτηση του πολιτικού χώρου του, με άλλα λόγια, «όλοι μαζί εντός του ΣΥΡΙΖΑ» - με την έμφαση να δίδεται στη λέξη «εντός».

Τελευταίο κεφάλαιο

Και η Αμαλίας; Επί του παρόντος διαψεύδουν τα περί νέου κόμματος και δεν απαντούν. Δεν απαντούν γενικώς. Ούτε στον Κυριάκο Μητσοτάκη ούτε και στον Σωκράτη Φάμελλο.

Ο πρώην πρωθυπουργός έχει πει άλλωστε: «βήμα βήμα». Και τώρα είναι η ώρα της συγγραφής του βιβλίου του (ή των διορθώσεων μάλλον).

Ο συγγραφέας του κρατά κλειστές τις σελίδες του, θα πρόκειται, ωστόσο, όπως μαθαίνουμε, για ένα βιβλίο που θα ξεκινά από την εκλογή του στο τιμόνι του ΣΥΡΙΖΑ το 2008. Με αναφορές στα όσα σημαντικά έζησε και στα όσα πρωταγωνίστησε. Από το μικρό κόμμα στην εκτόξευση στη 2η θέση, και μετά εκλογές και κυβέρνηση, διαπραγμάτευση και δεύτερη εκλογική αναμέτρηση και, τέλος, η ήττα.

Δεν θα είναι, όμως, ένα ιστορικό βιβλίο - ο γράφων, άλλωστε, δεν είναι ιστορικός. Δεν είναι καν ένας πολιτικός σε αποστρατεία που γράφει τα απομνημονεύματά του. Είναι ένας ενεργός πολιτικός, μόλις 51 χρόνων. Τούτου δοθέντος, δεν είναι λίγοι εκείνοι που περιμένουν το τελευταίο κεφάλαιο του βιβλίου. Εκεί που θα παραθέτει την πρότασή του για το μέλλον του τόπου, αξιοποιώντας την πλούσια εμπειρία του από αυτήν την 20χρονη, περίπου, παρουσία του στον δημόσιο βίο.