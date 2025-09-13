Η εναλλακτική πρόταση της Ζωής Κωνσταντοπούλου

Πλέουν προς τον Νοέμβριο για ολοκληρωμένο πολιτικό πρόγραμμα η Ζωή Κωνσταντοπούλου και η Πλεύση Ελευθερίας. Χθες από τη ΔΕΘ η πρόεδρος του κόμματος μίλησε δημόσια για τις βασικές αρχές και τους άξονες που το συγκροτούν, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για μια προσπάθεια η οποία δεν περιορίζεται στα στενά ελληνικά δεδομένα, αλλά εκπονείται σε συνεργασία με εθνικούς και διεθνείς παράγοντες!

Σύμφωνα με την ίδια, η Πλεύση Ελευθερίας φιλοδοξεί να αναλάβει κάθε ευθύνη που οι πολίτες θα της αναθέσουν, με όπλα τη λογοδοσία, τη διαφάνεια και την ενότητα. «Δεν κοιτάμε ούτε αριστερά ούτε δεξιά. Η κοινωνία γνωρίζει ότι προοδευτικό είναι να βάζεις τους πολίτες στο επίκεντρο και να στηρίζεις πρώτα τους πιο αδύναμους», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Καθώς αυτά θα ήταν όμως μια μετέωρη υπόσχεση, η Ζωή Κωνσταντοπούλου έδωσε ένα στίγμα του προγράμματος που θα παρουσιάσει τον Νοέμβριο και φιλοδοξεί να αναδιαμορφώσει ριζικά τον τρόπο λειτουργίας του πολιτικού και θεσμικού συστήματος. Στο επίκεντρο βρίσκονται μέτρα ενίσχυσης της δημοκρατίας, τόσο σε κοινοβουλευτικό όσο και σε αμεσοδημοκρατικό επίπεδο, με: τακτικά δημοψηφίσματα, θεσμοθέτηση πρωτοβουλιών πολιτών για την κατάθεση νόμων, νέο εκλογικό σύστημα που θα αποκλείει αδιαφάνειες και «χαμένες ψήφους», κατάργηση της βουλευτικής ασυλίας και του νόμου περί ευθύνης υπουργών, αλλά και αποδέσμευση της Δικαιοσύνης από τον κυβερνητικό έλεγχο με την καθιέρωση μικτών ορκωτών δικαστηρίων σε όλους τους βαθμούς της Δικαιοσύνης, όπως συμβαίνει με το αγγλοσαξονικό Δίκαιο.

Τόνισε, επίσης, ότι ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ελευθερία του Τύπου, την αποκάλυψη σκανδάλων που -όπως είπε– έχουν «θαφτεί» -από τις υποθέσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ έως τις παρακολουθήσεις- με τη δέσμευση ότι «όλα θα φωτιστούν μέχρι τέλους». Στο οικονομικό πεδίο, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας παρουσίασε δέσμη μέτρων που αγγίζουν την καθημερινότητα των πολιτών: πλήρης κατάργηση του ΕΝΦΙΑ, προστασία της πρώτης κατοικίας με απαγόρευση ηλεκτρονικών πλειστηριασμών, απομάκρυνση των funds που –κατά την ίδια– στερούνται συνταγματικής νομιμοποίησης, επαναφορά 13ου και 14ου μισθού, μείωση του ΦΠΑ σε είδη πρώτης ανάγκης και τρόφιμα, καθώς και ειδικές φορολογικές ελαφρύνσεις για ακριτικές και πληγείσες περιοχές.

Παράλληλα, προανήγγειλε την κατάργηση των τεκμηρίων εισοδήματος για ελεύθερους επαγγελματίες και μικρομεσαίους επιχειρηματίες, τη μονιμοποίηση όλων των εποχικών πυροσβεστών, το τέλος της απλήρωτης εργασίας στο Δημόσιο (ρεπό, υπερωρίες) αλλά και τη θεσμοθέτηση της ποινικοποίησης της γυναικοκτονίας.

Με αυτά τα μέτρα, η κ. Κωνσταντοπούλου φιλοδοξεί να παρουσιάσει μια εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης που ξεφεύγει από τη λογική της διαχείρισης και προβάλλεται ως ένα σχέδιο κοινωνικής ανασυγκρότησης. Η ίδια επέμεινε πως το πρόγραμμα δεν γράφεται πίσω από κλειστές πόρτες, αλλά μέσα από συνεργασία με ανθρώπους που «παλεύουν καθημερινά» τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Η πορεία προς τον Νοέμβριο θα δείξει αν η Πλεύση Ελευθερίας μπορεί να μετατρέψει τις εξαγγελίες σε συγκροτημένη πολιτική δύναμη με απήχηση. Προς το παρόν, η Ζωή Κωνσταντοπούλου επιχειρεί να κεφαλαιοποιήσει το πολιτικό της στίγμα: μια φωνή που υπόσχεται να ταράξει τα νερά του δημόσιου βίου, προτάσσοντας τη διαφάνεια, τη δημοκρατία και τη δικαιοσύνη.