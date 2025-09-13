12 κόκκινες γραμμές της Νέας Αριστεράς

«Ζούμε ένα διαρκές μνημόνιο, η οικονομική πολιτική της κυβέρνησης αναπαράγει το μοντέλο που μας οδήγησε στα μνημόνια, το μοντέλο του real estate, του τουρισμού και της διαρκούς συρρίκνωσης της παραγωγικής βάσης της χώρας». Η απάντηση στην «Εφ.Συν.» του Αλέξη Χαρίτση, προέδρου της Νέας Αριστεράς, συμπληρώθηκε στη χθεσινή συνέντευξη Τύπου από την προτροπή προς όλους «να μη δοθεί τρίτη ευκαιρία στον Μητσοτάκη». Στον αντίποδα παρουσίασε δώδεκα προγραμματικές προτάσεις της Νέας Αριστεράς, δώδεκα κόκκινες γραμμές για να βγει η χώρα «από το στρατηγικό αδιέξοδο που την έχει οδηγήσει ο κ. Μητσοτάκης»

Επιτιθέμενος με σφοδρότητα στον πρωθυπουργό σημείωσε ότι όσα είπε ο Μητσοτάκης στη ΔΕΘ «δεν ήταν ένα σχέδιο για τη χώρα, αλλά ένα σχέδιο για την εξαγορά πολιτικού χρόνου, που θα μας κοστίσει 1,7 δισ. ευρώ, αλλά ούτε αυτό δεν θα σώσει τον κ. Μητσοτάκη γιατί ο χρόνος μετρά αντίστροφα γι' αυτόν». Θύμισε δε πως αυτό το 1,7 δισ. είναι μόνο το 1/3 του πλεονάσματος που δημιουργήθηκε από την αφαίμαξη του ελληνικού λαού, αφού η πολιτική της Ν.Δ. είναι να μετατρέπει «την κρίση και την ακρίβεια σε κανονικότητα».

Ο κ. Χαρίτσης έδειξε μάλιστα ως μονόδρομο για λύσεις «να πάμε αριστερά» αφού «η μετατόπιση στο Κέντρο δεν αποτελεί λύση». Στη βάση μάλιστα αυτής της πολιτικής θέσης άσκησε ευγενικά αλλά άμεσα κριτική στον Αλέξη Τσίπρα κυρίως για τις επιλογές που οδήγησαν σε ήττα το 2023, αφού «το πρόσφατο παρελθόν έχει πολλά να μας διδάξει και… δεν πήραν όλοι τα μαθήματά τους», παρ' όλα αυτά «ως πρώην πρωθυπουργού οι παρεμβάσεις του Αλέξη Τσίπρα έχουν ενδιαφέρον»! Δεν περιμένει και πολλά ο πρόεδρος της Αριστεράς από το ΠΑΣΟΚ αφού μεταξύ άλλων, για παράδειγμα, «είναι ακατανόητη η στάση του ΠΑΣΟΚ στο Παλαιστινιακό», ενώ αντιθέτως -και ρίχνοντας σαφώς μπηχτή- είπε ότι «η στάση του δημάρχου Αθηναίων κ. Δούκα είναι πολύ θετική καθώς είναι απέναντι σε ένα σύστημα που τον πολεμάει».

Η γραμμή του κόμματος για το θέμα των συνεργασιών αποτυπώνεται στη φράση που λέει ότι «το ζήτημα των συνεργασιών έχει να κάνει με το κατά πόσο μπορεί να προκύψει μια πρόταση ευθέως αντιπαραθετική προς την πρόταση του κ. Μητσοτάκη», οπότε το ίδιο ισχύει και για το κάλεσμα του ΣΥΡΙΖΑ και του Σωκράτη Φάμελλου, δηλαδή ο όποιος διάλογος γίνει πρέπει να έχει πολύ σαφές περιεχόμενο. Ερμηνεύοντας τη διάσπαση του κυβερνητικού ΣΥΡΙΖΑ σε έξι κομμάτια είπε ότι «ο κατακερματισμός δεν είναι η αιτία αλλά το αποτέλεσμα» αφού: α) αιτία της στρατηγικής ήττας του 2023 ήταν «το θολό μήνυμα προς το Κέντρο που μας αποξένωσε από τα λαϊκά στρώματα» και, β) η «εξασθένηση των συλλογικών διαδικασιών που οδήγησαν σε φαινόμενα ευτελισμού, σε φαινόμενα απαξίωσης όπως είχαμε στην περίπτωση Κασσελάκη».

Τα δώδεκα σημεία του προγράμματος της Νέας Αριστεράς συμπυκνώνονται σε: καλύτερες δουλειές με ρύθμιση της εργασίας (κατώτατος μισθός στα 1.000 ευρώ, επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων, αποκατάσταση 13ου και 14ου μισθού και συντάξεων στον δημόσιο τομέα), μηδενικό ΦΠΑ στα είδη πρώτης ανάγκης (γάλα, βούτυρο, ψωμί, λάδι, ζάχαρη, αλεύρι κ.ά.), στεγαστική πολιτική, όχι σε αγορά νέων οπλικών συστημάτων, φορολόγηση των πλουσίων, σύγκρουση με τράπεζες και κρατικοποίηση μιας εξ αυτών, κοινωνική δικαιοσύνη.