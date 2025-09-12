ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ και Νέα Αριστερά καταδικάζουν την αποφυλάκιση Μιχαλολιάκου

Τα κόμματα της Αριστεράς εκφράζουν σε έντονους τόνους τη διαφωνία τους για την αποφυλάκιση του ναζιστή εγκληματία και καταδικασμένου ως αρχηγού της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή, Νίκου Μιχαλολιάκου από τις φυλακές Δομοκού.

Πυρ και μανία είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΚΕ και η Νέα Αριστέρα με την απόφαση του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Λαμίας να αποφυλακίσει και να θέσει κατ΄ οίκον περιορισμό τον καταδικασμένο ως αρχηγό της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή, Νίκο Μιχαλολιάκο, για λόγους υγείας.

Το ΚΚΕ σε ανακοίνωσή του ζητά την αναίρεση της απαράδεκτης αυτής απόφασης, όπως την χαρακτηρίζει, επισημαίνοντας πως «ό,τι και να κάνει το αστικό "κράτος δικαίου" και οι θεσμοί του, δε θα καταφέρει να "ξεπλύνει" το ρόλο της Χρυσής Αυγής».

Η Νέα Αριστερά σημειώνει πως η δικαστική απόφαση συνιστά σοβαρό πλήγμα στη συλλογική μνήμη και στον αγώνα για δημοκρατία και δικαιοσύνη και διαμηνύει ότι «θα συνεχίσει να στέκεται στην πρώτη γραμμή απέναντι στους φασίστες, να υπερασπίζεται τα δημοκρατικά δικαιώματα και να αγωνίζεται ώστε τέτοια μορφώματα να μη βρουν ξανά χώρο στην πολιτική και κοινωνική ζωή».

→ Νωρίτερα η Μάγδα Φύσσα, η μητέρα του Παύλου Φύσσα και του αντιφασιστικού κινήματος, εξέφρασε την οργή της για την δικαστική απόφαση.

Ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ

«Η αποφυλάκιση του αμετανόητου αρχηγού της ναζιστικής, εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή, Νίκου Μιχαλολιάκου, προκαλεί βάναυσα τις δημοκρατικές πεποιθήσεις του ελληνικού λαού και θεμελιώδεις αρχές του Κράτους Δικαίου

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ δεν ξεχνά τον Παύλο Φύσσα. Δεν ξεχνάμε τα εγκλήματα των νεοναζί στις γειτονιές και στους χώρους δουλειάς, το μίσος, το ρατσιστικό μένος τους και την βία που πρεσβεύουν και ασκούν, έχοντας ως στόχο τη δημοκρατία και θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα.

Είναι η ώρα τα δημοκρατικά πολιτικά κόμματα, τα κοινωνικά κινήματα, οι συλλογικότητες, κάθε δημοκράτης πολίτης, να δυναμώσουν τον αγώνα τους απέναντι στον φασισμό με κάθε μορφή του, αλλά και στις φασιστικές πρακτικές».

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΚΚΕ «Σήμερα, ακριβώς 12 χρόνια μετά τη δολοφονική επίθεση των ταγμάτων εφόδου της Χρυσής Αυγής στους κομμουνιστές και συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ, και μόλις έξι μέρες πριν την ημερομηνία της δολοφονίας του Παύλου Φύσσα, το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Λαμίας αποφάσισε την αποφυλάκιση του καταδικασμένου ως αρχηγού της Ν. Μιχαλολιάκου, "για λόγους υγείας"! Να αναιρεθεί τώρα η απαράδεκτη αυτή απόφαση που έρχεται και ως συνέχεια κι άλλων παρόμοιων αποφάσεων αποφυλάκισης» υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή του το ΚΚΕ. «Η αστική δικαιοσύνη που υποβάθμισε τη δολοφονική επίθεση στο ΠΑΜΕ σε "επικίνδυνη σωματική βλάβη", με αποτέλεσμα να παραγραφεί η εγκληματική αυτή ενέργεια, συνεχίζει να δείχνει την "ευαισθησία" της στους καταδικασμένους χρυσαυγίτες, στην εγκληματική ναζιστική δράση και τα αποτρόπαια εγκλήματα τους. Την ίδια στιγμή δε διστάζει να "δείχνει τα δόντια της" απέναντι στο εργατικό - λαϊκό κίνημα, που αντιστέκεται, αγωνίζεται, διεκδικεί» προσθέτει η ανακοίνωση του κόμματος και καταλήγει: «Ό,τι και να κάνει το αστικό "κράτος δικαίου" και οι θεσμοί του, δε θα καταφέρει να "ξεπλύνει" το ρόλο της Χρυσής Αυγής, αλλά και κάθε είδους μορφωμάτων που εμφανίστηκαν στη συνέχεια, ως το μακρύ χέρι της εργοδοσίας και του κράτους απέναντι στο εργατικό - λαϊκό κίνημα. Τα εγκλήματά της δεν παραγράφονται στη συνείδηση του λαού και της νεολαίας. Το εργατικό - λαϊκό κίνημα, το κίνημα της νεολαίας, με τον αγώνα τους σε κάθε χώρο δουλειάς, σε κάθε σχολείο και γειτονιά θα εξασφαλίσουν την πραγματική καταδίκη για τα φασιστικά μορφώματα και το εκμεταλλευτικό σύστημα που τα γεννά και τα θρέφει».