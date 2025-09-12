Εννέα άξονες από τον Αλ. Τσίπρα

Συνολικό σχέδιο από τον πρώην πρωθυπουργό για μια άλλη, καλύτερη Ελλάδα: της δημιουργίας, της αλληλεγγύης και του φιλότιμου, του γνήσιου πατριωτισμού

Αύριο κλείνει -μαζί με τη ΔΕΘ- η εβδομάδα των κομμάτων της αντιπολίτευσης, κατά τη διάρκεια της οποίας κατέθεσαν τα δικά τους προγράμματα για το παρόν και το μέλλον της κοινωνίας.

Υπήρξε, ωστόσο, και ένα πρόγραμμα που ΔΕΝ κατατέθηκε από κόμμα. Ο λόγος για τους εννέα άξονες του Εθνικού Σχεδίου Ανάταξης, με ορίζοντα πενταετίας, που παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας μία εβδομάδα πριν. Μοιραία, από εκείνη την ομιλία του πρώην πρωθυπουργού τα δημοσιογραφικά φώτα έπεσαν στις αντικυβερνητικές αιχμές του καθώς και στη σύγκριση πεπραγμένων των δύο κυβερνήσεων (Τσίπρα - Μητσοτάκη). Στο παρόν σημείωμα παραθέτουμε κάποιες από τις αναφορές του στους εννέα άξονες.

›› Αξονας πρώτος

Ισχυρό και δίκαιο κράτος

Σύμφωνα με τον Αλ. Τσίπρα, από το κράτος αρχίζει κάθε προσπάθεια ανάταξης και ανασυγκρότησης. Ενα κράτος που θα λειτουργεί με κανόνες, αξιοκρατία και διαφάνεια. Θα υπηρετεί -και όχι θα ταλαιπωρεί- τον πολίτη. Κι όμως, η προσέγγιση αυτή -συμπλήρωσε- εκκινεί από ένα ηθικό ζήτημα: την εντιμότητα. Με την επισήμανση ότι διαφθορά και αναξιοκρατία ξεκινούν από το μέγαρο Μαξίμου, ο Αλ. Τσίπρας ζήτησε, μεταξύ άλλων, την «αποδέσμευση της Δικαιοσύνης από κυκλώματα της εκτελεστικής και οικονομικής εξουσίας» κ.ά.

›› Αξονας δεύτερος

Αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου

Χρειάζεται επειγόντως παραγωγικός αναπροσανατολισμός. Με ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα και της παραγωγής ποιοτικών αγροτικών προϊόντων. Με στρατηγικές επενδύσεις στην ευφυή και πράσινη γεωργία. Με ενίσχυση της μεταποίησης. Με τον σχεδιασμό μιας νέας ολιστικής βιομηχανικής πολιτικής. Τη στήριξη της καινοτομίας, των startups υψηλής τεχνολογίας, της αμυντικής βιομηχανίας, της βιομηχανίας φαρμάκων, ενέργειας, ναυπηγικής, και την παράλληλη δημιουργία βιομηχανικών και γεωγραφικών clusters. Με την ενίσχυση των υποδομών και των logistics και την ανάπτυξη logistics parks. Με επένδυση στην ψηφιακή οικονομία.

›› Αξονας τρίτος

Στήριξη της εργασίας

Ανάπτυξη δεν μπορεί να υπάρξει με υποτιμημένη την εργασία, είναι η βασική αρχή του πρώην πρωθυπουργού στα εργασιακά. Γι’ αυτό και αντιτάσσει στη σημερινή αντεργατική πολιτική την πλήρη επαναφορά των ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων. Στόχος πρέπει να είναι το 35ωρο με καλύτερους μισθούς. Και, βέβαια, μείωση της υπερβολικά υψηλής στη χώρα μας φορολογίας της μισθωτής εργασίας.

›› Αξονας τέταρτος

Ανθεκτικότητα και ενεργειακή ασφάλεια

Σε μια εποχή που «η κλιματική κρίση αρχίζει να μας δείχνει τα δόντια της», η Ελλάδα οφείλει να ενισχύσει την ανθεκτικότητα στις υποδομές της. Και ταυτόχρονα να πρωταγωνιστήσει στον μηδενισμό των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Η ενεργειακή δημοκρατία είναι εκ των ων ουκ άνευ, εξάλλου. Πρότασή του, η δημιουργία εξωχρηματιστηριακής αγοράς ενέργειας, όπου οι τιμές θα διαμορφώνονται με βάση διμερή συμβόλαια και όχι από το καρτέλ τεσσάρων εταιρειών, όπως γίνεται και στην Ευρώπη.

›› Αξονας πέμπτος

Δημογραφική ανθεκτικότητα

«Η Ελλάδα γερνάει. Κι αυτός είναι κίνδυνος υπαρξιακός», ήταν η εισαγωγική τοποθέτηση στο θέμα. Η μείωση του πληθυσμού μπορεί να αντιστραφεί με δύο τρόπους: με την αντιστροφή του ισοζυγίου υπέρ των γεννήσεων και το μεταναστευτικό ισοζύγιο να γίνει ξανά θετικό.

Στο σημείο κατέθεσε πλέγμα μέτρων, όπως: Στέγη στα νέα ζευγάρια. Με δημόσιες επενδύσεις που θα διαμορφώνουν περιβάλλον οικογενειακής ασφάλειας παντού. Στην Παιδεία, τους βρεφονηπιακούς σταθμούς, την Υγεία. Με την αύξηση του κατώτατου και του μέσου μισθού. Με μια δέσμη από μόνιμα και γενναία κίνητρα στις οικογένειες που αποκτούν δύο ή και περισσότερα παιδιά. Με φορολογικά, ασφαλιστικά και επιχειρηματικά κίνητρα για τους νέους.

Αλλά και με «μια δημιουργική μεταναστευτική πολιτική. Οχι ασφαλώς ανοιχτών συνόρων» -κι αυτό είναι κάτι νέο- αλλά «ανοιχτής αγοράς εργασίας, ιδιαίτερα σε τομείς που λείπουν τα εργατικά χέρια. Προφανώς με όρους αξιοπρέπειας, σεβασμού στους νόμους και το δίκαιο της χώρας και με μέτρα ενσωμάτωσης», επισημαίνει ο Αλ. Τσίπρας.

›› Αξονας έκτος

Μείωση ιδιωτικού χρέους

Μετά τη ρύθμιση του δημόσιου χρέους ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που παραμένουν είναι η διατήρηση του υψηλού ιδιωτικού χρέους. Σύμφωνα με τον Αλ. Τσίπρα, ο κίνδυνος είναι να αποτύχει πλήρως το σχέδιο της κυβέρνησης και το ελληνικό Δημόσιο να φορτωθεί στο χρέος του τις εγγυήσεις. «Είναι αναγκαίο να εκπονηθεί ένα σχέδιο πριν οδηγηθούμε στο μοιραίο», προειδοποίησε χαρακτηριστικά. Η πρότασή του είναι τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια να τύχουν διαχείρισης με όρους κοινωνικής συμπεριληπτικότητας, ειδικά για τα πιο ευάλωτα νοικοκυριά. Με μακροπρόθεσμες ρυθμίσεις με χαμηλό επιτόκιο. Και κυρίως με δικαίωμα εξαγοράς από τους ίδιους τους οφειλέτες των δανείων τους, κοντά στην τιμή αγοράς τους από τα funds.

›› Αξονας εβδομος

Τεχνολογική αναβάθμιση και ψηφιακή αυτονομία

Η Ελλάδα δεν μπορεί να εξαρτάται διαρκώς από την πανάκριβη εισαγωγή τεχνολογίας. Με την ταυτόχρονη επισήμανση ότι ένα από τα μεγαλύτερα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της χώρας μας είναι το ανθρώπινο κεφάλαιο.

›› Αξονας όγδοος

Αναδιανομή και Εθνικό Ταμείο Σύγκλισης

Εκτός από τα κλασικά εργαλεία (Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, δημόσιες επενδύσεις, Υπερταμείο, Αναπτυξιακή Τράπεζα), μέσω των οποίων προτείνεται να δημιουργηθεί ένα Νέο Εθνικό Ταμείο για τη χρηματοδότηση της αναπτυξιακής διαδικασίας, ο Αλ. Τσίπρας εισηγείται τη δημιουργία Εθνικού Ταμείου Σύγκλισης. Σύμφωνα με το σχέδιό του, μεγάλο μέρος από το σημερινό δημοσιονομικό περιθώριο, που υπερβαίνει τα 3,5 δισ., θα πρέπει να επιστραφεί στους μισθωτούς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και τους συνταξιούχους. Παραλλήλως, ζητά να μειωθούν οι ασφαλιστικές εισφορές της μισθωτής εργασίας -«από τις υψηλότερες στις ανεπτυγμένες οικονομίες»- κι αυτό είναι κάτι νέο, επίσης. Ζητά, ακόμα, την ενίσχυση των δομών κοινωνικής προστασίας και υποστήριξης ευάλωτων συμπολιτών μας. Το κυριότερο από όλα, σύμφωνα με τον πρώην πρωθυπουργό, είναι η σημαντική ενίσχυση του Εθνικού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, με δράσεις υπέρ του ΕΣΥ και της δημόσιας Παιδείας. Μια πρόταση που προκάλεσε αίσθηση, τέλος, είναι η εισαγωγή Πατριωτικής Εισφοράς, με πηγή τα πολύ υψηλά εισοδήματα. Μια εισφορά που θα κατευθύνεται σε έναν ειδικό κλειστό λογαριασμό, σε ένα Ταμείο με μία μόνο προτεραιότητα: τη στήριξη των νέων γενεών. Δηλαδή τη στήριξη της Παιδείας, της έρευνας και της καινοτομίας, αλλά και της νεανικής στέγης. Στο πλαίσιο αυτό μίλησε ξανά για τον νέο πατριωτισμό, με την ανάδειξη μιας άλλης Ελλάδας: της δημιουργίας, της αλληλεγγύης και του φιλότιμου, του γνήσιου πατριωτισμού.

›› Αξονας ένατος

Εθνική ασφάλεια

Στις δύσκολες εποχές των γεωπολιτικών ανακατατάξεων η ενίσχυση της εθνικής ασφάλειας χαρακτηρίστηκε αναγκαία. Αλλά -σύμφωνα πάντα με τη θεώρηση του πρώην πρωθυπουργού- η Ελλάδα αγοράζει προστασία, μέσω πανάκριβων και όχι πάντα αναγκαίων, αμυντικών εξοπλισμών. Συγχρόνως, η Ελλάδα οφείλει να ανακτήσει την ενεργητική και πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική, όπως της περιόδου 2015-2019. Με πρωταγωνιστικό ρόλο στα Βαλκάνια και την Ανατολική Μεσόγειο, με ενίσχυση των σχέσεων με Αφρική, Ινδία, Κίνα και Ρωσία, με την οποία, μάλιστα, «πρέπει να αποκαταστήσει τις παραδοσιακά καλές σχέσεις της».