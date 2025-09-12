Αθήνα, 28°C
Παρασκευή, 12 Σεπτεμβρίου, 2025
Στον αγιασμό δημοτικών σχολείων στη Θεσσαλονίκη παρέστη χθες ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ
Στον αγιασμό δημοτικών σχολείων στη Θεσσαλονίκη παρέστη χθες ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης

Οι κοινωνικές ομάδες που στοχεύει το ΠΑΣΟΚ

ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ
Δημήτρης Κουκλουμπέρης
Mικρομεσαίοι επιχειρηματίες, ελεύθεροι επαγγελματίες, αγρότες και κάτοικοι της υπαίθρου, δημόσιοι υπάλληλοι, νέα γενιά και συνταξιούχοι, μερικές από τις κατηγορίες πολιτών που θα επιχειρήσει να προσεγγίσει ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης μέσα από την ομιλία του στο Βελλίδειο

Για ένα κυβερνητικό πρόγραμμα που θα αλλάζει το παραγωγικό μοντέλο και θα θωρακίζει το κοινωνικό κράτος προϊδέασε ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος βρίσκεται ήδη στη Θεσσαλονίκη εν όψει της αυριανής ομιλίας του στο Βελλίδειο.

Οπως έχει γράψει η «Εφ.Συν.» θα πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο και κοστολογημένο σχέδιο δομικών αλλαγών και θεσμικών παρεμβάσεων, το οποίο θα έχει στον πυρήνα του μια Ελλάδα «πιο ανταγωνιστική οικονομικά, πιο ανθεκτική κοινωνικά και πιο ισχυρή γεωπολιτικά». Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, ανάμεσα στις κοινωνικές ομάδες που η Χαριλάου Τρικούπη θέλει να προσεγγίσει με τα μέτρα και τις πολιτικές που θα εξαγγείλει ο κ. Ανδρουλάκης, είναι οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι αγρότες και κάτοικοι της υπαίθρου, οι δημόσιοι υπάλληλοι, η νέα γενιά και οι συνταξιούχοι.

Ενδεικτικά είναι τα όσα ανέφερε πρόσφατα σε παρέμβασή του για ορισμένες από αυτές τις κοινωνικές κατηγορίες ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, σε μια προσπάθεια να ψέξει την κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό για τις δικές του εξαγγελίες.

Προτεραιότητα

«Το 53% των μικρομεσαίων ψήφισε Ν.Δ. το 2023. Σήμερα σε αυτούς έχει γυρίσει την πλάτη. Εκτελώντας το πνεύμα της μελέτης Πισσαρίδη, αφανίζει τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Οι αγρότες και ο πρωτογενής τομέας, με ό,τι πέρασε και με κίνδυνο χρεοκοπίας λόγω της πολιτικής της Ν.Δ., επίσης δεν άκουσαν τίποτα. Και βέβαια οι συνταξιούχοι μέχρι 1.000 ευρώ δεν βλέπουν τίποτα. Οπως και οι μισθωτοί. Οι συνταξιούχοι περιμένουν να καταλάβουν αν θα δουν αύξηση ή όχι. Γιατί ο πρωθυπουργός είπε άλλο πράγμα και άλλο διαρρέεται από το υπουργείο Εργασίας».

Αναφερόμενος στη συνέχεια στους κατοίκους νησιωτικών και ακριτικών περιοχών σημείωσε: «Εμείς μιλήσαμε πριν από μήνες για την ορεινότητα και τη νησιωτικότητα και για στοχευμένες πολιτικές ανά περιφέρεια. Η κυβέρνηση είναι εκείνη που λέει ότι δεν περνάει ο ΦΠΑ στα βασικά αγαθά. Στα νησιά περνάει ενώ στην υπόλοιπη Ελλάδα δεν περνάει; Ή μετέβαλε άποψη η κυβέρνηση; Ή κάνει πείραμα σε κάτι που δεν πιστεύει; Ή μήπως είναι έντιμοι επιχειρηματίες στα νησιά και δεν θα ενθυλακώσουν τον ΦΠΑ ενώ είναι ανέντιμοι κατά τη Ν.Δ. στην υπόλοιπη Ελλάδα;»

Στο κοινωνικό κράτος με την ευρύτερη έννοια, αλλά και με τις απαραίτητες εξειδικεύσεις, θα στοχεύουν οι προγραμματικές διακηρύξεις του ΠΑΣΟΚ, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης, στη χθεσινή συνάντησή του με τον δήμαρχο Θεσσαλονίκης, Στέλιο Αγγελούδη. «Το κοινωνικό κράτος, το οποίο αποδυναμώνεται οριζόντια τα τελευταία χρόνια, είναι προτεραιότητα για εμάς. Η δημόσια παιδεία και η δημόσια υγεία είναι προτεραιότητα, αν θέλουμε να βοηθηθούν και οι οικογένειες και τα παιδιά», δήλωσε.

