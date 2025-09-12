«Πολύτιμο κεφάλαιο ο Τσίπρας»

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκρ. Φάμελλος, στη συνέντευξη Τύπου στη ΔΕΘ, τόνισε μεταξύ άλλων ότι είναι αδιανόητη η συζήτηση για κατακερματισμό δυνάμεων ● Τι είπε για συνεργασίες, 13η σύνταξη, φορολογική πολιτική και ΦΠΑ

Πεπεισμένος ότι ο Αλέξης Τσίπρας... τον ακολουθεί και μάλιστα είναι ευθυγραμμισμένοι σε κοινή κατεύθυνση εμφανίστηκε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ., Σωκράτης Φάμελλος, στη χθεσινή συνέντευξη Τύπου που έδωσε στο πλαίσιο της ΔΕΘ. Η αλήθεια είναι ότι δέχτηκε πολλές ερωτήσεις για το θέμα αυτό και σε καμιά περίπτωση δεν έδειξε να νιώθει υπονομευμένος ούτε από τις δημόσιες παρεμβάσεις του πρώην πρωθυπουργού αλλά ούτε και από την περιρρέουσα ατμόσφαιρα ότι «κάτι νέο ετοιμάζεται»!

«Παρακολουθώ τις δημόσιες τοποθετήσεις του Τσίπρα. Είναι στην ίδια κατεύθυνση με τις δικές μας επεξεργασίες» είπε, σημειώνοντας μάλιστα ότι «ο Αλέξης Τσίπρας βρίσκεται σήμερα στο Παρίσι, στο Συμβούλιο της Ευρώπης, ως μέλος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ.», χαρακτηρίζοντάς τον «πολύτιμο και αναγκαίο κεφάλαιο». Δράττοντας την ευκαιρία ωστόσο έστειλε καλού κακού κι ένα μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση, ότι «δεν υπάρχει δυνατότητα για κατακερματισμό, γι’ αυτό και μου φαίνονται αδιανόητα τα σενάρια που ακούγονται».

Ενα άλλο σημαντικό σημείο στο οποίο στάθηκε είναι αυτό των συνεργασιών, για το οποίο τόνισε πως «είμαστε ανοιχτοί σε πρόταση συνεργασιών, αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να είναι μέρος αυτών ως ικανή και αναγκαία συνθήκη».

Χαρακτήρισε πάντως «λάθος του κ. Ανδρουλάκη που δεν ήρθε να ανοίξουμε μια συζήτηση, γιατί η κοινωνία μάς λέει “βρείτε τα για μια προοδευτική κυβέρνηση” και στο πλαίσιο του διαλόγου και της συνεννόησης είμαστε διατεθειμένοι και για υποχωρήσεις».

Για τη Νέα Αριστερά συμπλήρωσε ότι «πήραμε κοινά μέτρα προοδευτικής συμπόρευσης» και «μετά τη ΔΕΘ θα προχωρήσουμε σε φόρουμ και κοινά σχήματα συνεργασίας, όπως απέναντι στο 13ωρο π.χ. Ζητούμενο ο προοδευτικός διάλογος μετά τη ΔΕΘ να αποκτήσει συγκεκριμένο πρόσωπο» είπε.

Για το πολιτικό σχέδιο που υπάρχει, ανέφερε πως «μεταφράζοντας την αγωνία της κοινωνίας βλέπουμε ότι η κοινωνία θέλει οξυγόνο και εκλογικός μας στόχος είναι να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες της κοινωνίας. Ομως εδώ δεν πρέπει να χαθούμε. Εμείς προσθέτουμε και την επιστροφή στην αξιόπιστη πολιτική και την επιστροφή του κόσμου στην πολιτική. Πολιτικός και εκλογικός μας στόχος είναι μια προοδευτική κυβέρνηση το συντομότερο δυνατόν». Πρόσθεσε μάλιστα ότι επίκεται άμεσα «βελτίωση της σύνδεσής μας με την κοινωνία. Ξεκινώντας μετά τη ΔΕΘ κομματική ανασυγκρότηση ξανανοίγουμε τα γραφεία και προχωράμε σε οργανώσεις πολιτών».

Για το οικονομικό και κοινωνικό πρόγραμμα που παρουσίασε στη ΔΕΘ και θύμιζε αρκετά το «πρόγραμμα Θεσσαλονίκης» με όλη την υπεραισιοδοξία που το χαρακτήριζε και σε ερώτηση αν αυτό είναι ρεαλιστικό και υπολογισμένο, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. απάντησε ότι «έχουμε εκθέσεις του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους για όλα όσα προτείνουμε: ΦΠΑ, 13η σύνταξη. Αξίζει να δοθεί η 13η σύνταξη ή να έχει 1,8 δισ. κέρδη η ΔΕΗ;» αναρωτήθηκε ρητορικά ο κ. Φάμελλος, συμπληρώνοντας ότι «χρειάζεται αλλαγή του μίγματος φορολογικής πολιτικής. [...] Δική μου πυξίδα είναι η πυξίδα του ΣΥΡΙΖΑ και της ελληνικής κοινωνίας».

Ειδικά για τις φοροαπαλλαγές που εξήγγειλε ο κ. Μητσοτάκης, τις χαρακτήρισε άδικες, σημειώνοντας ότι πρόκειται για μικρή φοροαπαλλαγή που θα καταναλωθεί από την ακρίβεια και εν τέλει θα κερδίσουν τα καρτέλ και τα ολιγοπώλια.

Για τον ΦΠΑ είπε ότι υπάρχει σύσταση της Ευρώπης να μειωθεί, αλλά δεν υπάρχει πολιτική βούληση από την πλευρά της κυβέρνησης να τον μειώσει. «Αφού υπάρχει σύσταση της Ευρώπης που ψηφίστηκε από υπουργούς της Ευρώπης, γιατί τώρα δεν προχωρά σε ελάφρυνση για να πάρει ανάσα και η κοινωνία και η αγορά;» αναρωτήθηκε.