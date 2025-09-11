Μύθοι και πραγματικότητα για τους υδρογονάνθρακες από το ΜέΡΑ25

Υδρογονάνθρακες, εξορύξεις, θαλάσσια οικόπεδα, αμερικανικές πολυεθνικές, κυριαρχικά δικαιώματα. Όλα τα παραπάνω μπαίνουν στο προπαγανδιστικό μπλέντερ κυβέρνησης και ΜΜΕ, προσπαθώντας να παρουσιάσουν μια επίπλαστη εικόνα της πραγματικότητας, η οποία βασίζεται σε δύο μύθους.

Πρώτος μύθος: η εξόρυξη υδρογονανθράκων από τις θάλασσές μας, καθιστά την Ελλάδα ενεργειακά αυτόνομη και δίνει σε όλες και όλους φθηνό καύσιμο.

Η πραγματικότητα είναι το ακριβώς αντίθετο. Οι συμβάσεις ελληνικού δημοσίου και πολυεθνικών που έχουν περάσει από τη Βουλή, αναφέρουν ρητά πως το καύσιμο ανήκει στην πολυεθνική εταιρεία, άρα καμία ενεργειακή αυτάρκεια της χώρας, τα δε οφέλη της Ελλάδας θα είναι μόνο φορολογικά -μάξιμουμ δηλαδή 20 εκ ευρώ ετησίως, όπως αναφέρεται στις συμβάσεις. Να τονίσουμε εδώ ότι κατά κανόνα, οι θυγατρικές των πολυεθνικών που υλοποιούν τέτοια έργα, εμφανίζονται πάντα ζημιογόνες, ακριβώς για να αποφεύγουν να αποδίδουν ακόμα και τα φορολογικά ψίχουλα ενός τέτοιου περιβαλλοντοκτόνου πλιάτσικου. Καμία αυτάρκεια λοιπόν, κανένα οικονομικό όφελος. Μόνο ζημία.

Δεύτερος μύθος: η παρουσία των αμερικανικών πολυεθνικών αποτελεί διασφάλιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας.

Η πραγματικότητα έχει αποδείξει το αντίθετο. Οι αμερικανικές πολυεθνικές δεν ενδιαφέρονται για τα κυριαρχικά δικαιώματα της κάθε χώρας που ντηλάρουν, ενδιαφέρονται αποκλειστικά για τη μεγιστοποίηση των κερδών τους. Εάν ας πούμε, η κυβέρνηση Χαφτάρ, του άλλοτε εκλεκτού του Μητσοτάκη, τα βρει με την Άγκυρα, η Chevron και η κάθε chevron, δεν θα ξεκινήσει πόλεμο υπέρ της Ελλάδας και των κυριαρχικών της δικαιωμάτων, αλλά αντιθέτως θα προσχωρήσει άμεσα στη νέα κατάσταση.

Ως ΜέΡΑ25 τασσόμαστε πάγια κατά των εξορύξεων: αποτελούν τεράστια περιβαλλοντική απειλή για τις θάλασσές μας, ενώ δεν αποφέρουν κανένα όφελος για τη χώρα. Οι μόνοι που ωφελούνται είναι οι πολυεθνικές, οι ντόπιοι ολιγάρχες συνεργάτες τους και το πρόθυμο πολιτικό προσωπικό. Δεν είναι αυτοί η Ελλάδα, οι εργαζόμενες και οι εργαζόμενοι είμαστε η χώρα και δεν θέλουμε εξορύξεις!