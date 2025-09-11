«Tα κυριαρχικά δικαιώματα επιβεβαιώνονται ή ακυρώνονται από επιχειρηματικές προθέσεις;»

«Σημειώθηκε και πλεόνασμα του πλεονάσματος, το οποίο ξεπερνά τα 4 δισ. ευρώ! Από αυτά η κυβέρνηση “επιστρέφει” στα νοικοκυριά το 1,7 δισ. και μάλιστα η επιστροφή είναι μεγαλύτερη για όσους έχουν σχετικά μεγαλύτερα εισοδήματα»

Ασκώντας αυστηρή κριτική απέναντι στα κυβερνητικά πεπραγμένα, ο γενικός γραμματέας της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας μίλησε στην 89η ΔΕΘ.

Αναφορικά με τα μέτρα που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός από τη Θεσσαλονίκη, ο γραμματέας σχολίασε: «Ο πρωθυπουργός εξήγγειλε μια σειρά από παροχές και “μεταρρυθμίσεις” προς όφελος ουσιαστικά των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, συγκεκριμένα των βιομηχάνων, των εφοπλιστών, των ενεργειακών ομίλων, με ιδιαίτερες -και όχι τυχαία- αναφορές στα κονδύλια που θα κατευθυνθούν στους ΝΑΤΟϊκούς στρατιωτικούς εξοπλισμούς και στην πολεμική οικονομία, κάτι που, άλλωστε, αποτελεί στρατηγική επιλογή ολόκληρης της ΕΕ».

«Σε αυτές τις συνθήκες, θα ήταν φαιδροί, αν δεν ήταν επικίνδυνοι οι πανηγυρισμοί του κ. Μητσοτάκη για – προσέξτε - “επιβεβαίωση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων”, από το γεγονός ότι αμερικάνικοι ενεργειακοί κολοσσοί διεκδικούν να “βάλουν στο χέρι” τον υποθαλάσσιο πλούτο νότια της Κρήτης και της Πελοποννήσου. Αλήθεια, από πότε τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας επιβεβαιώνονται ή ακυρώνονται από τις επιχειρηματικές προθέσεις του κάθε μονοπωλίου; Και τι θα πει ο κ. Μητσοτάκης αν αύριο, το ίδιο ή ένα άλλο αμερικάνικο μονοπώλιο, υπογράψει, για παράδειγμα, μια συμφωνία με τη Λιβύη στη βάση του απαράδεκτου τουρκολυβικού μνημονίου;», πρόσθεσε αναφερομένος στην αμερικανική Chevron.

«Ταυτόχρονα, όσα παρουσιάζονται ως "παροχές" προς τον λαό και τη νεολαία, αποτελούν είτε μια ελάχιστη επιστροφή από την τεράστια φοροληστεία που δημιουργεί τα θηριώδη υπερπλεονάσματα, είτε "αδειανό πουκάμισο", με την έννοια ότι δεν αφορούν παρά ελάχιστους ανθρώπους πραγματικούς, και όχι δημιουργήματα της “Τεχνητής Νοημοσύνης” από τον κ. Μητσοτάκη», είπε χαρακτηριστικά.

«Σήμερα λοιπόν, δεν υπάρχει κανένα περιθώριο για αναμονή. Ούτε μέχρι το 2027 που λέει ο Πρωθυπουργός ότι θα γίνει το “ταμείο” για τα πεπραγμένα της κυβέρνησης, ούτε μέχρι να ετοιμαστούν οι διάφορες δήθεν “εναλλακτικές” λύσεις που μαγειρεύει το σύστημα, για να αλλάξει μόνο τα ρούχα του ο Μανωλιός και να τα βάλει αλλιώς. Η αλήθεια είναι ότι τις όποιες "φοροελαφρύνσεις" εξήγγειλε ο πρωθυπουργός, τις έχει προεισπράξει η κυβέρνηση, δυο και τρεις φορές: Με τους άδικους άμεσους και κυρίως έμμεσους φόρους, που δεν αντισταθμίζουν ούτε στο ελάχιστο, τα ασήκωτα βάρη της ακρίβειας, των δαπανών για την Υγεία και τη μόρφωση των παιδιών, τα ενοίκια και τα στεγαστικά δάνεια», σημείωσε με έμφαση.

«Οι αριθμοί είναι αμείλικτοι: Πάνω από 40 δισ. ευρώ είναι τα φορολογικά έσοδα του κράτους μόνο στο πρώτο 7μηνο του 2025 και θα ξεπεράσουν τα 70 στο σύνολο του έτους. Την ίδια περίοδο, το πρωτογενές πλεόνασμα εκτοξεύθηκε στα 7,96 δισ. ευρώ, έναντι στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 3,6 δισ. ευρώ. Δηλαδή, σημειώθηκε και πλεόνασμα του πλεονάσματος, το οποίο ξεπερνά τα 4 δισ. ευρώ! Από αυτά η κυβέρνηση “επιστρέφει” στα νοικοκυριά το 1,7 δισ. και μάλιστα η επιστροφή είναι μεγαλύτερη για όσους έχουν σχετικά μεγαλύτερα εισοδήματα», εξήγησε ο γενικός γραμματέας.

«Αυτή όμως είναι πάλι η μισή εικόνα. Η άλλη μισή έχει να κάνει με το ποιοι πληρώνουν τα φορολογικά έσοδα και ποιοι εισπράττουν τις κρατικές δαπάνες! Οι έμμεσοι φόροι, όπως είναι ο ΦΠΑ, οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης κλπ, ξεπερνούν κάθε χρόνο το 60% των συνολικών φορολογικών εσόδων την τελευταία δεκαετία. Πρόκειται για τους πιο άδικους και αντιλαϊκούς φόρους, αφού επιβαρύνουν εξίσου τον άνεργο και τον εφοπλιστή, όταν αγοράζουν ένα προϊόν. Αυτοί οι φόροι μάλιστα, αυξάνονται αναλογικά, ακολουθώντας την αύξηση των τιμών λόγω πληθωρισμού. Τα πρόσθετα έσοδα από ΦΠΑ, δεν οφείλονται τόσο στην ανάπτυξη, όπως ισχυρίζεται η κυβέρνηση, όσο στον σωρευτικό πληθωρισμό της τελευταίας εξαετίας, και προσεγγίζουν τα 3 δισ. ευρώ», πρόσθεσε.

Αυτό που ζητούν τα εργατικά συνδικάτα και έχει προτείνει το ΚΚΕ είναι: