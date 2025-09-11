Φάμελλος από ΔΕΘ: «Πρέπει να παραιτηθεί ο Μητσοτάκης, αδιανόητη η συζήτηση ανεξαρτητοποίησης Τσίπρα»

Υπογράμμισε την ανάγκη ενότητας κοινωνικών και πολιτικών δυνάμεων • Στόχος είναι η αλλαγή κυβέρνησης και πολιτικής

«Χρειάζεται να υπάρξει μια προοδευτική απάντηση γιατί με τον κ. Μητσοτάκη δεν πάει άλλο, είναι απονομιμοποιημένος και πρέπει να παραιτηθεί», τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, στη συνέντευξη Τύπου στο πλαίσιο της 89ης ΔΕΘ.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ μίλησε για την ανάγκη ενότητας κοινωνικών και πολιτικών δυνάμεων, σημειώνοντας πως «δεν ανοίγουμε συζήτηση για κατακερματισμό, προσθέσεις θέλουμε. Με αυτό το σχέδιο είναι και ο κ. Τσίπρας, είναι αδιανόητη οποιαδήποτε συζήτηση περί κατακερματισμού ή ανεξαρτητοποίησης».

«Χρειάζεται μία άλλη πολιτική που να στηρίζει την οικογένεια, με ισχυρό κοινωνικό κράτος», δήλωσε ενώ αναφερόμενος στην περιφέρεια και την ερήμωσή της. «Είναι απαραίτητο για να στηρίξουμε και την περιφέρεια και να δώσουμε τη μάχη του δημογραφικού. Οφείλω, όμως, να σας πω ότι δεν αρκούν μόνο τα σχολεία και δεν φτάνει μόνο αυτή η συζήτηση». «Δεν είναι το δημογραφικό το μόνο ζήτημα για το οποίο κλείνουν σχολεία», σχολιασε χαρακτηριστικά σε σχετικό ερώτημα.

«Δυστυχώς , η κυβέρνηση έχει μία στρατηγική με πολυπληθή τμήματα για να συγχωνεύει τάξεις και των αριθμό των εργαζομένων, των εκπαιδευτικών και αυτό είναι αρνητικό. Έχουμε δει εδώ, στην περιφέρεια της Θεσσαλονίκης, γραφειοκρατικές δικαιολογίες για να μένει ένα νηπιαγωγείο, αν έχει 4 ή 6 παιδιά, κλειστό ή ανοιχτό».

«Ένα από τα εργαλεία στήριξη της οικογένειας είναι η στέγη» , τόνισε . «Είναι δυνατόν να έχει αφεθεί στην αγορά και να λέει ο κ. πρωθυπουργός σε συνέντευξη Τύπου ότι αυτά είναι θέματα που πρέπει να λύνει η αγορά, ένας κερδίζει ένας χάνει;», διερωτήθηκε.

«Η στέγη θα έπρεπε να είναι δημόσια πολιτική, γιατί και το δημογραφικό είναι δημόσια πολιτική και η οικογένεια είναι δημόσια πολιτική. Δεν θα τα ξεχάσουμε όλα. Όταν ήρθαν τα ζόρια, στην πανδημία, θυμηθήκαμε την δημόσια πολιτική. Και η αγορά θέλει μία δημόσια πολιτική για να έχουμε υγιή ανταγωνισμό γιατί αλλιώς έχουμε άγρια δύση και το μεγάλο ψάρι τρώει το μικρό. Χρειαζόμαστε δημόσια πολιτική στέγης».

Για τον εκλογικό στόχο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, απάντησε ότι είναι «να εξυπηρετήσει τις ανάγκες της κοινωνίας και η κοινωνία θέλει ανάσα». Και πρόσθεσε πως «ο στόχος είναι η αλλαγή κυβέρνησης και πολιτικής και η ανάδειξη μια προοδευτικής κυβέρνησης το συντομότερο δυνατό».

«Δεν φοβόμαστε τη συζήτηση για το 2015 γιατί με την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ η Ελλάδα βγήκε από τη χρεοκοπία με την κοινωνία όρθια, με ισχυρότερη γεωπολιτική θέση, μετά από μια χρεοκοπία που μας έβαλαν οι προηγούμενες κυβερνήσεις και τα κόμματά τους - κυβερνήσεις στις οποίες συμμετείχε ο κ. Μητσοτάκης. Αυτό έχει γράψει η ιστορία», υποστήριξε ο Σ. Φάμελλος σε ερώτηση για τη διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ.

Σε ερώτηση για τον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, ο Σ. Φάμελλος απάντησε ότι «ο κ. Τσίπρας είναι πολύτιμο κεφάλαιο για την Ελλάδα και πολύτιμος συμπαραστάτης στην προσπάθεια για την Προοδευτική Ελλάδα, έχουμε συμφωνήσει σε μια ενιαία προσπάθεια απάντησης και το έχουμε συμφωνήσει και με τον κ. Τσίπρα».