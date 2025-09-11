Live η συνέντευξη Τύπου του Σωκράτη Φάμελλου από τη ΔΕΘ

Με βασικό άξονα την Προοδευτική Ελλάδα των πολιτών ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

Συνέντευξη Τύπου στο πλαίσιο της επίσκεψής του στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης παραχωρεί ο Σωκράτης Φάμελλος.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, έδωσε τον τόνο της πολιτικής πρότασης του κόμματος της αντιπολίτευσης ήδη από τη χθεσινή του ομιλία, υπογραμμίζοντας ότι βασικός στόχος είναι η ενίσχυση των πολιτών, των μικρομεσαίων, των εργαζόμενων και των συνταξιούχων, με μέτρα που βάζουν τέλος στα ολιγοπώλια στα καρτέλ, στα σκάνδαλα και την ασυδοσία, καθώς και με μέτρα που προστατεύουν το περιβάλλον.

Δείτε live τη συνέντευξη Τύπου