Τα μέτρα Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ

Στην τελική φάση της επεξεργασίας τους βρίσκονται πλέον οι προτάσεις για ένα ολιστικό σχέδιο ανασυγκρότησης και προοπτικής της χώρας και των πολιτών της, που θα παρουσιάσει το βράδυ του Σαββάτου ο Νίκος Ανδρουλάκης από τη ΔΕΘ. Την ίδια στιγμή και όσο πλησιάζει η ώρα των ανακοινώσεων, οξύνεται η αντιπαράθεση του ΠΑΣΟΚ με την κυβέρνηση της Ν.Δ., η οποία επεκτείνεται και στα συνθήματα, με αλληλοκατηγορίες για αντιγραφές και «κλεμμένες» ιδέες.

Σαράντα οκτώ ώρες πριν από την ομιλία του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης στο Βελλίδειο συνεδριακό κέντρο, στη Χαριλάου Τρικούπη έχουν καταλήξει στην κεντρική ιδέα των ανακοινώσεων, που, όπως έχει γράψει η «Εφ.Συν.», θα αποτυπώνεται μέσα από το σύνθημα για «μια Ελλάδα για όλους». Το όραμα και τα μέτρα που θα εξαγγείλει ο κ. Ανδρουλάκης θα εστιάζουν στην άμβλυνση των κοινωνικών ανισοτήτων, τη μείωση του κόστους ζωής, την ενίσχυση του κοινωνικού κράτους και την αποκατάσταση της αξιοπιστίας των θεσμών, καθώς και της ηθικής στην πολιτική ζωή.

Μεταξύ των όσων θα εξαγγείλει πιθανολογείται ότι θα είναι η θέσπιση ενός νέου ΕΚΑΣ για τους χαμηλοσυνταξιούχους, η επαναφορά του 13ου μισθού στο Δημόσιο, η επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων, η μείωση του ΦΠΑ, η ρύθμιση οφειλών προς Εφορία και ΕΦΚΑ σε 120 δόσεις για τους μικρομεσαίους, η αλλαγή του τρόπου εκλογής της ηγεσίας της Δικαιοσύνης και πλήρωσης των θέσεων των Ανεξάρτητων Αρχών, όπως επίσης και η περαιτέρω εξειδίκευση των ήδη γνωστών μέτρων για το στεγαστικό και το δημογραφικό. «Δεσμευόμαστε για ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο με τον λαό, ένα συμβόλαιο αλήθειας», αναμένεται να τονίσει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Χθες, μία ημέρα μετά τη συνάντηση εργασίας που είχε με παραγωγικούς και κοινωνικούς φορείς, δίνοντας την υπόσχεση για ένα σχέδιο κοστολογημένο, συνεκτικό και εφαρμόσιμο με μεταρρυθμίσεις που θα αλλάζουν το παραγωγικό μοντέλο που σήμερα έχει ως πυλώνες μόνο τον τουρισμό και το real estate, ο κ. Ανδρουλάκης έδωσε ακόμα μία γεύση του σχεδίου του. «Το ΠΑΣΟΚ, με τις πρωτοβουλίες του, δίνει καθημερινά μάχη για να μειώσει το κόστος ζωής και να ενισχύσει το κοινωνικό κράτος. Γιατί μια Ελλάδα χωρίς ισότιμη πρόσβαση στην υγεία και την παιδεία, δεν μπορεί να είναι μια δίκαιη Ελλάδα για όλους», ανέφερε σε δήλωσή του σχετικά με την τροπολογία του ΠΑΣΟΚ για τη διαφάνεια στις χρεώσεις των υπηρεσιών ιδιωτικής υγείας. Ταυτόχρονα, κατηγόρησε τη Ν.Δ. ότι από την πρώτη μέρα της διακυβέρνησής της «η υγεία μετατρέπεται μεθοδικά σε είδος πολυτελείας και το ΕΣΥ υποβαθμίζεται καθημερινά, ενώ χιλιάδες ασθενείς βρίσκονται σε εξαιρετικά δυσχερή κατάσταση, βλέποντας το κόστος της νοσηλείας τους να διογκώνεται».

Κινητοποίηση

Στο μεταξύ, πυρετώδης είναι η κινητοποίηση για την προετοιμασία της επίσκεψης, με στόχο τα μηνύματα που θα στείλει ο Νίκος Ανδρουλάκης να φτάσουν στην κοινωνία. Στο πλαίσιο αυτό, κλιμάκια βουλευτών και στελεχών έχουν «στρατοπεδεύσει» αυτές τις ημέρες στη Βόρεια Ελλάδα, προκειμένου να πιάσουν τον παλμό και να επικοινωνήσουν ορισμένες από τις θέσεις της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Στη Χαριλάου Τρικούπη διαπιστώνουν έντονο εκνευρισμό στους κόλπους του Μαξίμου, από την «τεκμηριωμένη» –όπως τη χαρακτηρίζουν– αποδόμηση του πακέτου που εξήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ απαντούν σε σκληρή γλώσσα στις επιθέσεις που τους εξαπολύουν κυβερνητικά στελέχη. Ενα τέτοιο χαρακτηριστικό παράδειγμα ήταν η οργισμένη ανάρτηση του υπουργού Επικρατείας, Ακη Σκέρτσου, που καταλόγισε στο ΠΑΣΟΚ «κλόπι πέιστ» στα συνθήματα, με τον εκπρόσωπο Τύπου, Κώστα Τσουκαλά να επισημαίνει: «Καλύτερα λοιπόν να σιωπά, αντί να κομπάζει μια κυβέρνηση ταυτισμένη με το ψέμα, που υιοθέτησε την ατζέντα ΠΑΣΟΚ –που ώς τώρα λοιδορούσε ως λαϊκισμό– για τη φορολογία των οικογενειών, τον ΕΝΦΙΑ στις ορεινές και νησιωτικές περιοχές, το Εθνικό Απολυτήριο, τις ανοιχτές διαδικασίες για τους επικεφαλής των Ανεξάρτητων Αρχών και τόσα άλλα».