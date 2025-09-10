Φάμελλος - ΔΕΘ: Αυτές είναι οι προτάσεις μας για μια Προοδευτική Ελλάδα των πολλών

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ είπε ότι βασικός στόχος του κόμματος θα είναι η ενίσχυση των πολιτών, των μικρομεσαίων, των εργαζόμενων και των συνταξιούχων, με μέτρα που βάζουν τέλος στα ολιγοπώλια στα καρτέλ, στα σκάνδαλα και την ασυδοσία, καθώς και με μέτρα που προστατεύουν το περιβάλλον.

Το εργασιακό νομοσχέδιο που φέρνει η κυβέρνηση Μητσοτάκη επιβάλλοντας τις 13 ώρες εργασίας για τους εργαζόμενους, η Δημόσια Υγεία και η Δημόσια Παιδεία, το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, τα Τέμπη και η πρόσδεση της χώρας στο άρμα του γενοκτόνου Ισραήλ του Νετανιάχου, βρέθηκαν στο επίκεντρο της κριτικής την οποία άσκησε την Τετάρτη από τη ΔΕΘ εναντίον του πρωθυπουργού, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος. Ο κ. Φάμελλος κατηγόρησε τον πρωθυπουργό ότι δεν πήρε κανένα μέτρο για τον περιορισμό της ακρίβειας αλλά και ότι προχώρησε μόνο σε επικοινωνιακού τύπου φοροαπαλλαγές.

Τόνισε ότι σκοπός της Κουμουνδούρου είναι η υλοποίηση ενός κοινωνικού και πολιτικού περιβάλλοντος το οποίο κωδικά ονόμασε «Προοδευτική Ελλάδα», και στο επίκεντρο του οποίου θα βρίσκεται ο άνθρωπος και η δημοκρατία. «Αντί να ευημερούν τα ολιγοπώλια, τα καρτέλ και οι λίγοι θα ευημερούν οι πολίτες», ανέφερε χαρακτηριστικά. Είπε ότι βασικός στόχος θα είναι η ενίσχυση των πολιτών, των μικρομεσαίων, των εργαζόμενων και των συνταξιούχων, με μέτρα που βάζουν τέλος στα ολιγοπώλια στα καρτέλ, στα σκάνδαλα και την ασυδοσία, καθώς και με μέτρα που προστατεύουν το περιβάλλον.

Επισήμανε πάντως ότι το πολιτικό αποτέλεσμα της προοδευτικής ανατροπής είναι κάτι «που κανείς δε μπορεί και δεν πρέπει να το κάνει από τα πάνω και από μόνος του», φράση η οποία εύλογα θεωρήθηκε ως αναφορά στις τελευταίες κινήσεις προσωπικής πολιτικής επιστροφής του πρώην πρωθυπουργού και βουλευτή του κόμματος Αλέξη Τσίπρα. Μεταξύ αλλων, ο κ. Φάμελλος εξήγγειλε τα παρακάτω:

Ακρίβεια και φορολογία

μείωση του ΦΠΑ και μηδενικό ΦΠΑ για ένα χρόνο στα βασικά προϊόντα και τα φάρμακα, μειωμένο ΦΠΑ στα νησιά

μείωση του Ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα

μείωση του τεκμαρτού τρόπου φορολόγησης των επαγγελματιών

τιμαριθμοποίηση της φορολογίας

μετατροπή του ΕΝΦΙΑ σε Φόρο Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας

μείωση της προκαταβολής φόρου

φορολόγηση των υπερκερδών στα καρτέλ και των υπερκερδών των τραπεζών

Στεγαστική Κρίση:

νέα ρύθμιση 120 δόσεων για τις οφειλές

προστασία της πρώτης κατοικίας που καταργήθηκε από την κυβέρνηση Μητσοτάκη με το νέο πτωχευτικό

προστασία της επαγγελματικής και αγροτικής στέγης

κατασκευή/ανακατασκευή κοινωνικής και φοιτητικής κατοικίας

κάλυψη στεγαστικών αναγκών δημόσιων λειτουργών σε νησιά, ορεινές και ακριτικές περιοχές

ΔΕΗ και ΕΤΕ

η ΔΕΗ να είναι Δημόσια

ενίσχυση της παρουσίας του Δημοσίου στην Εθνική Τράπεζα ώστε να υπάρχει ανταγωνισμός προς όφελος των πολιτών

Εργασία

κατάργηση των αντεργατικών νόμων της Ν.Δ. συμπεριλαμβανομένου του 13ώρου

συλλογικές συμβάσεις εργασίας

επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού στο Δημόσιο

εππαναφορά της 13ης σύνταξης

ενσωμάτωση προσωπικής διαφοράς

κατάργηση εισφοράς αλληλεγγύης

Δημόσια Υγεία και Παιδεία

διπλασιασμός των αποδοχών των γιατρών ΕΣΥ

αύξηση των αποδοχών του μη ιατρικού προσωπικού

προσλήψεις στην υγεία

Βαρέα και Ανθυγιεινά

μόνοιμοι διορισμοί εκπαιδευτικών

Δημόσια ΑΕΙ

κατάργηση της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής για την εισαγωγή στα Πανεπιστήμια

Ο κ. Φάμελλος εξάλλου εξήγγειλε μέτρα για τη στήριξη των αγροτών και της υπαίθρου, ενίσχυσης της νησιωτικής πολιτικής, σχέδιο για τη δημογραφική κρίση και την περιφερειακή ανάπτυξη. Ως προς την εξωτερική πολιτική, πρότεινε επαναφορά της πολυδιάστατης εξωτερικής πολιτικής που είχε εφαρμόσει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ με πρωθυπουργό τον Αλέξη Τσίπρα και υπουργό Εξωτερικών το Νίκο Κοτζιά και λήψη πρωτοβουλιών για την ειρήνη και την αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης. Τέλος, προσήλωση στην κατεύθυνση των προοδευτικών συνεργασιών, η οποία ως στρατηγική θέση περιλαμβάνεται και στο πρόγραμμά του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.