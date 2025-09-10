Βαρουφάκης στη ΔΕΘ: Τα «ναι σε όλα» έφεραν φτώχεια, υπανάπτυξη και εξάρτηση

«Η Δεξιά παραδίδει γην και ύδωρ στο όνομα της εθνικοφροσύνης, δορυφοροποιεί τη χώρα πότε γύρω από το Βερολίνο, πότε γύρω από τις Βρυξέλλες, πρόσφατα γύρω από το Τελ Αβίβ και πάντοτε γύρω από την Ουάσιγκτον. Κι έτσι, εν τέλει, ανοίγει την όρεξη σε όποια περιφερειακή δύναμη θελήσει να πάρει κι αυτή ένα κομμάτι της εθνικής μας κυριαρχίας».

Τους χαμηλούς μισθούς στην Ελλάδα του 2025 επέκρινε την Τετάρτη ο Γιάνης Βαρουφάκης κατά τη συνέντευξη Τύπου του ΜέΡΑ25 στην ΔΕΘ, απευθύνοντας δημόσιο κάλεσμα συμπόρευσης με την πρωτοβουλία «ΜέΡΑ25 - Ανατρεπτική Οικολογική Αριστερά». Ο κ. Βαρουφάκης κατηγόρησε την κεντροαριστερά ότι δε μπορεί να βρει τρόπους να διαφοροποιηθεί χωρίς να θίξει τα συμφέροντα των ολιγαρχών και έκανε λόγο για παράδοση από την κυβέρνηση, του ελληνικού πλούτου, δημοσίου και ιδιωτικού, «στα ξένα αρπακτικά», η οποία οδήγησε την Ελλάδα σε χαμηλή παραγωγικότητα, χαμηλές επενδύσεις και χαμηλούς μισθούς. Τόνισε ότι η ελληνική κοινωνία νιώθει εγκλωβισμένη σε αυτή την κατάσταση, επισημαίνοντας παράλληλα ότι υπάρχει φτωχοποίηση των πολλών και κερδοφορία των λίγων. Ακόμη ανέφερε:

«Όντας στον χώρο της ΔΕΘ, δεν γίνεται να μη σχολιάσω την πρόσφατη επιβεβαίωση ότι κανένας αγώνας δεν είναι μάταιος. Πριν λίγους μήνες, συγκροτήθηκε στη Θεσσαλονίκη μέτωπο φορέων, συλλόγων, σωματείων, πρωτοβουλιών, αυτοδιοικητικών δυνάμεων -συμπεριλαμβανομένης της “Πόλης Ανάποδα”, στην οποία συμμετέχει το ΜέΡΑ25- με αποτέλεσμα η κυβέρνηση να αναγκαστεί να εγκαταλείψει το πλάνο παράδοσης του χώρου της ΔΕΘ στα αρπακτικά του real estate. Ο αγώνας βέβαια συνεχίζεται, καθώς τα αρπακτικά οργανώνουν αντεπίθεση, αλλά αποδεικνύει ότι, όταν υπάρχει ενότητα, η δημοκρατία έχει ελπίδα. [...]

Τράπεζα της Ελλάδος, πολιτικοί που παρέδωσαν τη χώρα αλυσόδετη στην τρόικα και την ολιγαρχία εδώ, στη ΔΕΘ, και στα κανάλια των ολιγαρχών χορηγών τους, με πρώτο τον Πρωθυπουργό, χύνουν κροκοδείλια δάκρυα:

για την ερημοποίηση,

για το γεγονός ότι, αυτόν τον Σεπτέμβρη, 750 δημοτικά σχολειά δεν θα ανοίξουν ,

για τη συρρίκνωση του πληθυσμού, καθώς ακόμα και τα παιδιά μεταναστών που ζουν δεκαετίες στην Ελλάδα τώρα μεταναστεύουν κι αυτά στο εξωτερικό,

για την αδυναμία του 80% να τα βγάλει πέρα σε εποχές αστρονομικών κερδών για τους πολύ λίγους. [...]

Η διαχρονική επιλογή του ΝΑΙ ΣΕ ΟΛΑ οδήγησε την Ελλάδα σε μια τριπλή ισορροπία φτώχειας, υπανάπτυξης και εξάρτησης. Η διακομματική συναίνεση όλων όσων μας “σώζουν” από το 2010, αποδεχόμενοι ως όρο για την εξυπηρέτηση του χρέους την παράδοση όλου του πλούτου, δημόσιου και ιδιωτικού, στα ξένα και εγχώρια αρπακτικά, οδήγησε την Ελλάδα στην τριπλή ισορροπία: Χαμηλή Παραγωγικότητα – Χαμηλές Επενδύσεις – Χαμηλοί μισθοί. Λογικό δεν είναι η κοινωνία να είναι εγκλωβισμένη σε παγίδα χαμηλών προσδοκιών; Πως αλλιώς θα μπορούσαν να νιώθουν οι πολίτες όταν το εθνικό εισόδημα σήμερα είναι περίπου το ίδιο με το 2009 την ώρα:

που έχουμε σε σχέση με το 2009 τουλάχιστον 200 δις μεγαλύτερο συνολικό χρέος (ιδιωτικό και δημόσιο);

που το πραγματικό ΑΕΠ παραμένει 25% κάτω του επίπεδου του 2009 και, πολύ χειρότερα, το διαθέσιμο, μετά των φόρων, πραγματικό εισόδημα υπολείπεται 46%, σχεδόν στο μισό, του επίπεδου του 2009; [...]

Κι όπως κάνει πάντα η Δεξιά, παραδίδει γην και ύδωρ στο όνομα της εθνικοφροσύνης, δορυφοροποιεί τη χώρα πότε γύρω από το Βερολίνο, πότε γύρω από τις Βρυξέλλες, πρόσφατα γύρω από το Τελ Αβίβ και πάντοτε γύρω από την Ουάσιγκτον. Κι έτσι, εν τέλει, ανοίγει την όρεξη σε όποια περιφερειακή δύναμη θελήσει να πάρει κι αυτή ένα κομμάτι της εθνικής μας κυριαρχίας.

Άκουσα τον Πρωθυπουργό να λέει, χωρίς συναίσθηση του αίσχους των λόγων του ότι “...αν εξισώνουμε τον θύτη με το θύμα, για παράδειγμα στην Ουκρανία, τότε τι θα πούμε όταν κάποιοι μας ζητήσουν να αναγνωριστούν τετελεσμένα μιας εισβολής και κατοχής στην Κύπρο”;

Σοβαρολογείτε κ. Μητσοτάκη; Σας το ζήτησαν κ. Μητσοτάκη ήδη. Σας ζήτησε ο Νετανιάχου να αναγνωρίσετε τα τετελεσμένα μιας εισβολής. Κι εσείς όχι μόνο αναγνωρίσατε το δικαίωμα του κατοχικού στρατού του να σκοτώνει, να λεηλατεί, να προβαίνει σε εθνοκάθαρση, και να προχωρά στη γενοκτονία των γηγενών κατοίκων των κατεχόμενων πριν τα προσαρτήσει, αλλά κι αναγάγατε τον κρατικό αυτόν τρομοκράτη σε προνομιακό σύμμαχο, σε ιδιοκτήτη της πολεμικής μας βιομηχανίας, για να μην πω και συνιδιοκτήτη πόλεων, χωριών, νησιών και κομματιών αγροτικής γης της χώρας μας. [...]

Το ΜέΡΑ25 συμμαχήσαμε με τη Λαϊκή Ενότητα, την Ανταγωνιστική Αριστερά, ριζοσπάστες οικολόγους, ανένταχτες και ανένταχτους αγωνιστές για να δείξουμε

ότι η ενότητα ενισχύεται από την καλοπροαίρετη διαφωνία,

ότι μια διαφορετική πολιτική, χωρίς την κομματίλα που απωθεί τους πραγματικά προοδευτικούς πολίτες, είναι εφικτή.

Δημιουργήσαμε μαζί μια παράταξη, ένα πολιτικό σπίτι, το οποίο συνδυάζει:

τις ρεαλιστικές, άμεσα εφαρμόσιμες, πολιτικές που θα ανακουφίσουν τους πολλούς αύριο το πρωί

τη συνέπεια αρχών με την ειλικρινή ενωτική διάθεση

τη σαφήνεια θέσεων με μυαλά και καρδιές ανοιχτές στη διαφωνία

την προσήλωση στα ιδανικά της μετάβασης στον σοσιαλισμό και στο τέλος της καταστροφής της Φύσης

την αγάπη για τις νέες τεχνολογίες με τη γνώση του πως αυτές θα γίνουν υπηρέτες, όχι αφεντικά, των πολλών.

Πριν δυο χρόνια χάσαμε την εκπροσώπησή μας στη Βουλή αλλά δεν λείψαμε από καμία κινητοποίηση για τα δικαιώματα, τη Φύση, τις κοινωνικές υπηρεσίες, την Παλαιστίνη, αποκτώντας σχέση εμπιστοσύνης με τα κινήματα.

Γι' αυτό, όπως φαίνεται, θα είμαστε σπάνιο παράδειγμα κόμματος που, ενώ χάνει τη θέση του στη Βουλή, όχι μόνο δεν διαλύεται αλλά αυξάνει τη δυναμική του και επιστρέφει. Όχι για τα αξιώματα αλλά γιατί όλα μπορούν να είναι αλλιώς».