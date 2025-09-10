Γ. Μανιάτης στην φον ντερ Λάιεν: Ξεχάσατε την Ανατολική Μεσόγειο και το Αιγαίο

Αιχμές από τον ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Γιάννη Μανιάτη, για τη πρόεδρο της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάϊεν σε σχέση με την «παράλειψη» της Ανατολικής Μεσογείου.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αντί να χρησιμοποιήσει το πρόγραμμα RearmEU των 800 δις, για την ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Αμυντικής Βιομηχανίας, το ανοίγει «σε τρίτες χώρες, που απειλούν και παραβιάζουν τα κυριαρχικά δικαιώματα Κρατών Μελών σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο», δήλωσε ο αντιπρόεδρος της Ομάδας των Σοσιαλιστών και επικεφαλής των ευρωβουλευτών του ΠΑΣΟΚ Γιάννης Μανιάτης στην παρέμβαση του στο Ευρωπαικό Κοινοβούλιο, στο περιθώριο της ομιλίας της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάϊεν για τη Κατάσταση της Ένωσης.

Ο κ. Μανιάτης ξεκίνησε την ομιλία του ευχαριστώντας τον Έλληνα υποπυραγό, Ν. Παΐσιο ο οποίος ήταν παρών, σημειώνοντας πως στο πρόσωπό του ευχαριστούμε «όλους τους πυροσβέστες που παλεύουν κάθε καλοκαίρι με αυταπάρνηση με τις φωτιές σε όλη την Ευρώπη και πρέπει κι εμείς να τους στηρίξουμε τόσο σε εθνικό, όσο και ευρωπαϊκό επίπεδο».

Στη σχετική ανακοίνωση του, επισημαίνει ότι «το ΠΑΣΟΚ έχει επανειλημμένα ζητήσει από την Κυβέρνηση την καταβολή του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας στο σύνολο του πυροσβεστικού προσωπικού, καθώς και τη μονιμοποίηση των εποχικών πυροσβεστών».

Ο αντιπρόεδρος της Ομάδας των Σοσιαλιστών και επικεφαλής των ευρωβουλευτών του ΠΑΣΟΚ, έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου η Ευρώπη να βρεθεί στο γεωπολιτικό περιθώριο.

«Θέλουμε πιο ισχυρή Ευρώπη στη Γάζα, την Ουκρανία, τη Λιβύη, τη Συρία, τον Καύκασο, στην κλιματική αλλαγή. Στη στρατηγική αυτονομία, το RearmEU των 800 δις, αντί να χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Αμυντικής Βιομηχανίας, το ανοίγουμε σε τρίτες χώρες, που απειλούν και παραβιάζουν τα κυριαρχικά δικαιώματα Κρατών Μελών σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο που τις ξεχάσατε στην ομιλία σας. Ο νέος προϋπολογισμός, δεν είναι το εργαλείο για την ανάπτυξη και τις μεταρρυθμίσεις που χρειαζόμαστε. Ως σοσιαλιστές, θα επιμείνουμε σε μία περιφερειακή πολιτική, που ενισχύει την κοινωνική και εδαφική συνοχή, με συγκεκριμένο προϋπολογισμό για κάθε περιφέρεια, ώστε να διασφαλίσουμε ότι κανένας δεν θα μείνει πίσω», υπογράμμισε.

Υπενθυμίζεται ότι η ευρωομάδα της Αριστεράς έχει προαναγγείλει την κατάθεση νέας πρότασης μομφής εναντίον της προέδρου της Κομισιόν.