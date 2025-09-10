Η ομιλία του Σωκράτη Φάμελλου στην 89η ΔΕΘ

Το πρόγραμμα του για την αλλαγή πορείας στην οικονομία και την ενότητα των προοδευτικών δυνάμεων παρουσιάζει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Σωκράτης Φάμελλος στην 89η ΔΕΘ.

Με έμφαση στην οικονομία και στο φορολογικό σκέλος της προσέρχεται απόψε στο «Βελλίδειο». Αναδιανομή πλούτου - δικαιοσύνη στη φορολογία - επιστροφή στην ευρωπαϊκή κανονικότητα (σε μισθούς και κονδύλια για υγεία και παιδεία) είναι το τρίπτυχο που αναμένεται να θέσει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, σύμφωνα με τις πληροφορίες της «Εφ.Συν.».

Τα μέτρα που αναμένεται να παρουσιάσει αφορούν :

Τη μείωση του ΦΠΑ και τη μείωση της φορολόγησης με βάση την ευρωπαϊκή Οδηγία

την παράλληλη μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης,

την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού στους δημόσιους υπαλλήλους,

Την 13η σύνταξη και την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης,

Τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους

Επίσης, ο Σ. Φάμελλος από το «Βελλίδειο» αναμένεται να ασκήσει σκληρή κριτική στον Κυριάκο Μητσοτάκη για τα μέτρα φοροελαφρύνσεων που εξήγγειλε στην ομιλία του στη ΔΕΘ υποστηρίζοντας πως ενώ υπάρχει υπερπλεόνασμα 4,5 δισ. ευρώ, επιστρέφει «ψίχουλα» στην κοινωνία.