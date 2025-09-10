Η ομιλία του Σωκράτη Φάμελλου στην 89η ΔΕΘ

Το πρόγραμμα του για την αλλαγή πορείας στην οικονομία και την ενότητα των προοδευτικών δυνάμεων παρουσιάζει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Σωκράτης Φάμελλος στην 89η ΔΕΘ.
Με έμφαση στην οικονομία και στο φορολογικό σκέλος της προσέρχεται απόψε στο «Βελλίδειο». Αναδιανομή πλούτου - δικαιοσύνη στη φορολογία - επιστροφή στην ευρωπαϊκή κανονικότητα (σε μισθούς και κονδύλια για υγεία και παιδεία) είναι το τρίπτυχο που αναμένεται να θέσει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, σύμφωνα με τις πληροφορίες της «Εφ.Συν.».
Τα μέτρα που αναμένεται να παρουσιάσει αφορούν :
- Τη μείωση του ΦΠΑ και τη μείωση της φορολόγησης με βάση την ευρωπαϊκή Οδηγία
- την παράλληλη μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης,
- την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού στους δημόσιους υπαλλήλους,
- Την 13η σύνταξη και την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης,
- Τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους
Επίσης, ο Σ. Φάμελλος από το «Βελλίδειο» αναμένεται να ασκήσει σκληρή κριτική στον Κυριάκο Μητσοτάκη για τα μέτρα φοροελαφρύνσεων που εξήγγειλε στην ομιλία του στη ΔΕΘ υποστηρίζοντας πως ενώ υπάρχει υπερπλεόνασμα 4,5 δισ. ευρώ, επιστρέφει «ψίχουλα» στην κοινωνία.
Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.
Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.
Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.
Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.
Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας