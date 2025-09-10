«Βόμβες» Γιαννούλη: Να επισπευσθούν οι αποφάσεις ΣΥΡΙΖΑ – Τσίπρα!

Τον... ελέφαντα στο δωμάτιο έδειξε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία Χρήστος Γιαννούλης. Ερωτηθείς (από τον Real FM) για τη σχέση του ΣΥΡΙΖΑ με τον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, είπε: «Πρέπει να επισπευσθούν οι αποφάσεις». Πρόσκληση που την απηύθυνε, όπως σημείωσε στη συνέχεια, «και στον Αλέξη Τσίπρα αλλά και στον ΣΥΡΙΖΑ, όπου βρισκόμαστε και οι δύο».

Διευκρινίζοντας σε άλλο σημείο ότι θα μπορούσε να απαντήσει με απόλυτη ειλικρίνεια στα ερωτήματα, «αν ήταν σαφές τι προτίθεται να κάνει ο Αλέξης Τσίπρας», ο βουλευτής Α' Θεσσαλονίκης δήλωσε ακόμη: «Δεν έχω αποφασίσει τι θα κάνω προσωπικά γιατί περιμένω δύο πράγματα: περιμένω το χρόνο και το περιεχόμενο από τον Αλέξη Τσίπρα και τη σχέση με τον ΣΥΡΙΖΑ, του οποίου ηγείται ο Σωκράτης Φάμελλος». Σε κάθε περίπτωση, πρόσθεσε, «αναγνωρίζω σαφέστατα ότι η δημοτικότητα του Αλέξη Τσίπρα έχει μια δυναμική, που δεν μπορεί κανείς να την αμφισβητήσει».

Και περισσότερο αιχμηρός στη συνέχεια, «μπαίνω όμως σε σκέψεις για το ποια θα είναι η τύχη της Κεντροαριστεράς ή του ΣΥΡΙΖΑ στο ενδεχόμενο που το βήμα που φαίνεται ότι έχει αποφασίσει ο Αλέξης Τσίπρας, δεν περιλαμβάνει τον ΣΥΡΙΖΑ». Σύμφωνα με τον Χρ. Γιαννούλη, το θέμα αυτό απασχολεί τους πολίτες, «το συναντώ στην κοινωνία». Επίσης, «λέω αυτό που εισπράττω από την καθημερινή επαφή μου με δεκάδες ανθρώπους, οι οποίοι διατυπώνουν το αίτημα για την επιστροφή Τσίπρα, διατυπώνουν την αγωνία για το χρόνο που θα γίνει κάτι -κι αυτό πιστεύω ότι έχει επιπτώσεις στην πιθανή στασιμότητα που εμφανίζει δημοσκοπικά και ο ΣΥΡΙΖΑ».

Μίλησε όμως και για τον νυν πρόεδρο του κόμματος: «Ο Σωκράτης Φάμελλος είναι εκλεγμένος πρόεδρος, στηρίζουμε μια προσπάθεια που έχει ουσία, αποτέλεσμα και δεν έχει παραπολιτική. Δεν σημαίνει ότι κάθε άποψη που εκφράζω, συνιστά εύνοια ή κριτική για τον έναν ή τον άλλον». Και, ακολούθως, «αυτή τη στιγμή υπηρετώ στον ΣΥΡΙΖΑ και στηρίζω τον πρόεδρο Σωκράτη Φάμελλο όχι γιατί έχω κάποια κομματική υποχρέωση ή κάποια ιδεοληψία, αλλά γιατί έτσι είναι σωστό για τον κόσμο».

Τέλος, ο Χρ. Γιαννούλης κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ για «αυτοαναφορικότητα και αμετροέπεια», και ζήτησε από την Χαριλάου Τρικούπη «να ξεκαθαρίσει αν θα επιμείνει μέχρι τέλους μόνο του όταν όλα δείχνουν ότι δεν μπορεί».

Οι αιχμηρές δηλώσεις του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου έρχονται, σημειωτέον, λίγες ώρες πριν την ομιλία Φάμελλου στο «Βελλίδειο» και, κυρίως, μία ημέρα πριν τη συνέντευξη Τύπου του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, στην οποία όλοι... ποντάρουν ότι η πρώτη ερώτηση θα αφορά τις σχέσεις Κουμουνδούρου και Αλέξη Τσίπρα.