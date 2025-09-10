Μηνυτήρια αναφορά Ηλιόπουλου για τα ρατσιστικά δρομολόγια του ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης

Οι ακροδεξιές ρατσιστικές πρακτικές δεν θα μείνουν αναπάντητες, επισημαίνει ο βουλευτής της Νέας Αριστεράς • Ζητά να διερευνηθούν οι ευθύνες της διοίκησης του ΚΤΕΛ όπως και η πιθανή εμπλοκή των αστυνομικών αρχών.

Αφού έκανε πρώτα γνωστή την σοκαριστική είδηση για τα ρατσιτσικά δρομολόγια του ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης, τώρα ο Νάσος Ηλιόπουλος φέρνει την υπόθεση και στη δικαιοσύνη προκειμένου να διερευνηθεί η ευθύνη της διοίκησης του ΚΤΕΛ και της πιθανής εμπλοκής των αστυνομικών αρχών.

Συγκεκριμένα, ο βουλευτής της Νέας Αριστεράς και ο δικηγόρος Βασίλης Παπαδόπουλος κατέθεσαν μηνυτήρια αναφορά στον προϊστάμενο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών αναφορικά με την απαράδεκτη πρακτική.

Παράλληλα, ο κ. Ηλιόπουλος γνωστοποίησε πως για το περιστατικό έχει ήδη σχηματιστεί δικογραφία από το Τμήμα Αντιμετώπισης Ρατσιστικής Βίας της ΕΛ.ΑΣ., με την οποία θα συσχετιστεί η αναφορά.

«Η παραβίαση δικαιωμάτων και οι ακροδεξιές ρατσιστικές πρακτικές δεν θα μείνουν αναπάντητες», επισημαίνει σε ανακοίνωση του ο κ. Ηλιόπουλος.