Μηνυτήρια αναφορά Ηλιόπουλου για τα ρατσιστικά δρομολόγια του ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης

Αφού έκανε πρώτα γνωστή την σοκαριστική είδηση για τα ρατσιτσικά δρομολόγια του ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης, τώρα ο Νάσος Ηλιόπουλος φέρνει την υπόθεση και στη δικαιοσύνη προκειμένου να διερευνηθεί η ευθύνη της διοίκησης του ΚΤΕΛ και της πιθανής εμπλοκής των αστυνομικών αρχών.
Συγκεκριμένα, ο βουλευτής της Νέας Αριστεράς και ο δικηγόρος Βασίλης Παπαδόπουλος κατέθεσαν μηνυτήρια αναφορά στον προϊστάμενο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών αναφορικά με την απαράδεκτη πρακτική.
Παράλληλα, ο κ. Ηλιόπουλος γνωστοποίησε πως για το περιστατικό έχει ήδη σχηματιστεί δικογραφία από το Τμήμα Αντιμετώπισης Ρατσιστικής Βίας της ΕΛ.ΑΣ., με την οποία θα συσχετιστεί η αναφορά.
«Η παραβίαση δικαιωμάτων και οι ακροδεξιές ρατσιστικές πρακτικές δεν θα μείνουν αναπάντητες», επισημαίνει σε ανακοίνωση του ο κ. Ηλιόπουλος.
