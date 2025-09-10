Βολές κατά Χατζηδάκη

«Kύριε Μητσοτάκη, η χώρα δεν σας ανήκει, το κράτος δεν είναι οικογενειακή σας επιχείρηση»: με τη φράση αυτή καταλήγει ανακοίνωση του Κινήματος Δημοκρατίας, που θέτει στο στόχαστρο της κριτικής του τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη. Αιτία, οι πέντε συμβάσεις που έχει συνάψει η σύζυγός του, γιατρός στο επάγγελμα, με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), συνολικού ύψους 85.890 ευρώ.

Το Κίνημα του Στέφανου Κασσελάκη επικαλείται σχετικά ρεπορτάζ του Kontra Channel και παραπολιτικής στήλης του parapolitika.gr, σύμφωνα με τα οποία η Πόπη Καλαϊτζή, σύζυγος του αντιπροέδρου της κυβέρνησης, έχει συνάψει με το ΕΚΠΑ τις εξής συμβάσεις:

● Νοέμβριος 2022: 18.750 €

● Αύγουστος 2023: 22.500 €

● Αύγουστος 2024: 5.265 €

● Νοέμβριος 2024: 16.875 €

● Σεπτέμβριος 2025-Αύγουστος 2026: 22.500 €

«Δεν πρόκειται για σύμπτωση. Δεν πρόκειται για παρεξήγηση. Πρόκειται για επαναλαμβανόμενη πρακτική», σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση.

Στα δημοσιεύματα απάντησε η αντιπροεδρία, που αφ’ ενός αποσαφήνισε το περιεχόμενο της συνεργασίας με το ΕΚΠΑ («υλοποίηση μιας σημαντικής επιστημονικής πρωτοβουλίας εκ μέρους της Ιατρικής Σχολής Αθηνών και συγκεκριμένα για την ίδρυση της πρώτης κλινικής υποστηρικτικής ιατρικής για επιβιώσαντες από καρκίνο»), αφ’ ετέρου σημείωσε ότι ο κ. Χατζηδάκης δεν έχει διατελέσει ούτε υπουργός Παιδείας ούτε υπουργός Υγείας για να εμπίπτει στο σχετικό νομικό πλαίσιο (άρθρο 68 του νόμου 4622/2019). Για το Κίνημα Δημοκρατίας, από την άλλη, «πρόκειται για έμμεση παραβίαση όσον αφορά τις τέσσερις πρώτες συμβάσεις καθότι η χρηματοδότηση του ΕΚΠΑ “περνάει” μέσα από το υπουργείο Οικονομικών» και ενώ η πέμπτη σύμβαση αφορά την περίοδο κατά την οποία ο Κ. Χατζηδάκης έχει πλέον αναβαθμιστεί σε αντιπρόεδρο, με συντονιστικό ρόλο κ.λπ. Καταληκτικό ερώτημα του Κινήματος Δημοκρατίας είναι αν ο αντιπρόεδρος θα αναλάβει την πολιτική ευθύνη.