Η πρόταση Φάμελλου για την οικονομία

Με έμφαση στην οικονομία, και δη στο φορολογικό σκέλος της, προσέρχεται απόψε στο «Βελλίδειο» ο Σωκράτης Φάμελλος για την καθιερωμένη ομιλία του ενώπιον εκπροσώπων παραγωγικών τάξεων και στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία. Αναδιανομή πλούτου - δικαιοσύνη στη φορολογία - επιστροφή στην ευρωπαϊκή κανονικότητα (σε μισθούς και κονδύλια για υγεία και παιδεία) είναι το τρίπτυχο που αναμένεται να θέσει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ σύμφωνα με τις πληροφορίες της «Εφ.Συν.».

Η ανάλυσή του θα έχει ως βάση της την άδικη οικονομική πολιτική της κυβέρνησης Μητσοτάκη: 6,5 δισ. υπερπλεόνασμα πέρσι και άλλα 4 δισ. φέτος (μέχρι στιγμής), τα οποία πήρε (η κυβέρνηση) από το πορτοφόλι των πολιτών. Αλλά δεν είναι μόνο το… ξεζούμισμα, είναι και ο τρόπος με τον οποίο τα πήρε: οι έμμεσοι φόροι είναι ως γνωστόν η πλέον άδικη φορολογία – και σε αυτήν εμμένει η Νέα Δημοκρατία. Και για να εστιάσουμε στο σαββατιάτικο «πακέτο Μητσοτάκη», δίνει πίσω λιγότερο από το 1/5 αυτών που πήρε, αλλά κι αυτό οριζόντια, επισημαίνουν στην Κουμουνδούρου.

Στον αντίποδα, το κόμμα της Αριστεράς διεκδικεί μια άλλη φορολογική πολιτική με μείωση του ΦΠΑ και εν γένει των έμμεσων φόρων. Επίσης στις προτάσεις του είναι ο μηδενισμός του ΦΠΑ στα τρόφιμα για έξι μήνες και μετά τη συμπλήρωση του εξαμήνου ο φόρος να ανεβεί στο 6%. Η τιμαριθμοποίηση της φορολογίας εισοδήματος, η ένταξη των μερισμάτων στον συνολικό φόρο, η κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος, η μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο κατώτατο ευρωπαϊκό όριο και η κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης είναι μερικές ακόμη προτάσεις.

Βάρος πέφτει συγχρόνως και στη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους: ο ΣΥΡΙΖΑ θα διεκδικήσει νέα ρύθμιση, με 120 δόσεις και χαμηλό - σταθερό επιτόκιο, διαγραφή τόκων και προσαυξήσεων. Ο ακατάσχετος επαγγελματικός λογαριασμός και φυσικά η προστασία της πρώτης κατοικίας είναι εκ των ων ουκ άνευ στην οικονομική πρόταση του Σ. Φάμελλου.

Στην ενέργεια υπογραμμίζεται ο ρυθμιστικός ρόλος που θα μπορούσε να παίξει η ΔΕΗ στην αντίστοιχη αγορά. Η ανάπτυξη μηχανισμού αποτροπής ενεργειακού καρτέλ είναι επίσης στη φαρέτρα, όπως και -στον χώρο των καυσίμων- η επιβολή ανώτατου κέρδους στις εταιρείες διύλισης. Εν κατακλείδι η επιβολή έκτακτης εισφοράς για τα πλεονασματικά κέρδη τραπεζών - εταιρειών ενέργειας - διυλιστηρίων είναι πάνω στο τραπέζι.

Στο κεφάλαιο «κοινωνική πολιτική» διατυπώνεται το αίτημα για καταβολή επιδόματος μητρότητας στις εποχικά εργαζόμενες μητέρες. Ενώ στη στεγαστική πολιτική επιχειρείται να δοθεί λύση μέσω της κοινωνικής κατοικίας και της ανέγερσης 15.000 κατοικιών. Η πλήρης κάλυψη της ανάγκης για στέγη σε γιατρούς και εκπαιδευτικούς, στα νησιά και τις ακριτικές περιοχές, είναι άλλη μία πρόταση που θα ακούσουμε από τα χείλη του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ.

Η προσέγγιση του ευρωπαϊκού μέσου όρου όσον αφορά τα κονδύλια σε υγεία (από το 5,8% στο 7,3% του ΑΕΠ) και παιδεία (από το 4% στο 5% του ΑΕΠ) είναι βασικό αίτημα της Αριστεράς.

Στην προμετωπίδα των διεκδικήσεων της οποίας είναι ασφαλώς ο 13ος και 14ος μισθός στους δημόσιους υπαλλήλους, αλλά και η επιστροφή των συλλογικών συμβάσεων εργασίας για τους ιδιωτικούς. Ρύθμιση με 120 δόσεις είναι η πρόταση της Κουμουνδούρου και για τις οφειλές σε Εφορία και ασφαλιστικά ταμεία εξάλλου. Η θέση των συνταξιούχων θα βελτιωνόταν σημαντικά αν εφαρμόζονταν οι εξής προτάσεις: επιστροφή 13ης σύνταξης, κατάργηση εισφοράς αλληλεγγύης και ενσωμάτωση της προσωπικής διαφοράς. «Δεν είναι επιδόματα, είναι βασικές παροχές» υπογραμμίζει η Κουμουνδούρου για 13ο -14ο μισθό και 13η σύνταξη.

Αυτό, με δυο λόγια, είναι το Σχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. για μια Προοδευτική Ελλάδα.

«Ο πρωθυπουργός ψεύδεται»

Εμφαση στο πρόβλημα της ακρίβειας έδινε, από την πλευρά του ο Κώστας Ζαχαριάδης (Παραπολιτικά FM): «Η παρατεταμένη ακρίβεια είναι τόσο μεγάλη, που τις όποιες μειώσεις φόρων και τις φετινές και των προηγούμενων ετών τις έχει υπερσκελίσει ήδη. Είναι επικοινωνιακές υπερβολές και σκληρή κυβερνητική προπαγάνδα ότι το πακέτο Μητσοτάκη είναι η μεγαλύτερη φορολογική ελάφρυνση της μεταπολίτευσης ή από ιδρύσεως του ελληνικού κράτους. Δεν πείθουν ούτε τους πιο φανατικούς ψηφοφόρους της Ν.Δ.», τόνισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. χαρακτηρίζοντας «λαθεμένη» την αρχιτεκτονική των μέτρων Μητσοτάκη. Κι αυτό γιατί, όπως επιχειρηματολόγησε, «με το ίδιο μέτρο δίνει πολύ μεγαλύτερες ελαφρύνσεις σε εισοδήματα των 50.000 ευρώ έναντι των 25.000, ενώ θα έπρεπε να συμβαίνει το αντίθετο. Θα έπρεπε να ήταν αντίστροφο αυτό».

Ειδικά για τους έμμεσους φόρους, «η επιχειρηματολογία της Ν.Δ. για τον ΦΠΑ και τη σχέση άμεσων και έμμεσων φόρων δεν έχει λογική. Η ίδια η Ν.Δ., στο πρόγραμμά της το 2023, έλεγε ότι θα μειώσει τον ΦΠΑ από το 24% στο 22% και από το 13% στο 11% και δεν το κάνει».

Ενώ για το θέμα με τον ΦΠΑ που έχει αναδείξει εδώ και έναν μήνα η εφημερίδα μας, προκαλώντας τη γνωστή (μη) απάντηση του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, ο Κ. Ζαχαριάδης είπε: «Ο πρωθυπουργός λέει -και ψεύδεται, εκτιμώ- ότι δεν γνώριζε την ευρωπαϊκή οδηγία. Και ενώ λέει ότι αν μειωθεί ο ΦΠΑ δεν θα αποδώσει και δεν θα φτάσει στον καταναλωτή, την ίδια στιγμή μειώνει τον ΦΠΑ για τα νησιά κάτω από 20.000 κατοίκους και πανηγυρίζει. Τι πιστεύει τελικά η Ν.Δ. σε σχέση με τη μείωση του ΦΠΑ;». Ενώ για τους συνταξιούχους ανέφερε, τέλος, ότι «έμεινε (σ.σ. η κυβέρνηση) πολύ μακριά από τις υποσχέσεις της και τις ανάγκες τους».