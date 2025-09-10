Χτίζοντας κυβερνητικό προφίλ

Το προφίλ ενός ηγέτη που εννοεί όσα υπόσχεται και μιας πολιτικής δύναμης που νοιάζεται για κάθε ξεχωριστή κοινωνική ομάδα επιχειρούν να φιλοτεχνήσουν ο Νίκος Ανδρουλάκης και το ΠΑΣΟΚ στο πλαίσιο του σχεδίου με τίτλο «Μια Ελλάδα για όλους», που θα παρουσιαστεί στους πολίτες το Σάββατο από το Βελλίδειο.

Αξιοπιστία, υπευθυνότητα, σοβαρότητα, προοδευτικός προσανατολισμός, είναι μερικές από τις λέξεις-κλειδιά που χρησιμοποιεί κατά κόρον ο κ. Ανδρουλάκης και υπογραμμίζουν με νόημα άνθρωποι από το επιτελείο του. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο οποίος έχει αυτές τις ημέρες μπαράζ συσκέψεων και επαφών με στενούς συνεργάτες του αλλά και εκπροσώπους φορέων, ώστε να ενσωματώσει στην ομιλία του κάθε μέτρο προς αυτή την κατεύθυνση, θέλησε χθες να δώσει το στίγμα του.

«Δέσμευσή μου είναι πως το Σάββατο το βράδυ το ΠΑΣΟΚ θα παρουσιάσει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο που θα κάνει τη χώρα μας πιο ανταγωνιστική οικονομικά, πιο ανθεκτική κοινωνικά, πιο ισχυρή γεωπολιτικά, θα δίνει προοπτική σε όλους τους Ελληνες και θα μας βάζει ξανά σε τροχιά σύγκλισης», δήλωσε, ανοίγοντας τη συνάντηση με εκπροσώπους παραγωγικών και κοινωνικών φορέων εν όψει ΔΕΘ. «Σας καλέσαμε εδώ διότι ο διάλογος με τους ανθρώπους της αγοράς, της εργασίας, της παραγωγής είναι σημαντικό στοιχείο της πολιτικής ώστε να ανταλλάξουμε απόψεις για να βρούμε τις βέλτιστες λύσεις, που μπορούν να δημιουργήσουν την Ελλάδα τού αύριο, που βρίσκεται στο επίκεντρο των ευρωπαϊκών εξελίξεων, που χρησιμοποιεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις ευκαιρίες και τον πακτωλό των ευρωπαϊκών προγραμμάτων», τόνισε αμέσως μετά.

Ενδιάμεσος χώρος

Μία από τις κεντρικές στοχεύσεις της Χαριλάου Τρικούπη είναι να πείσει τα εκλογικά ακροατήρια στον ενδιάμεσο χώρο με τη Ν.Δ. να εμπιστευτούν το ΠΑΣΟΚ, εγκαταλείποντας την αναγκαστική συμμαχία που είχαν συνάψει μαζί της από το 2019 λόγω του «μπαμπούλα» του ΣΥΡΙΖΑ. Γι’ αυτό, το ΠΑΣΟΚ σπεύδει ολοένα και εντονότερα να θυμίζει στους εν λόγω πολίτες ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν είναι ο μεταρρυθμιστής που υποσχόταν, αλλά ένας πρωθυπουργός βουτηγμένος στα σκάνδαλα, ο οποίος ουδέποτε απεγκλωβίστηκε από την πελατειακή αντίληψη που διαχρονικά διέπει τη Ν.Δ.

Και μάλιστα –όπως προσθέτουν– το τελευταίο διάστημα, εξαιτίας των πιέσεων και των απωλειών από τα δεξιά του, πραγματοποιεί σαφή στροφή προς μια υπερσυντηρητική - τραμπική ατζέντα, όπως στο μεταναστευτικό. Ασκώντας κριτική στην κυβέρνηση, σημείωσε ότι συνήθως η ΔΕΘ μετατρέπεται σε ένα «παζάρι δεσμεύσεων και παροχολογίας με το βλέμμα στις κάλπες και τις δημοσκοπήσεις», ενώ αξιολογώντας τις πρωθυπουργικές ανακοινώσεις ανέφερε ότι δεν δόθηκαν καθαρές απαντήσεις «αλλά μια μικροδιαχείριση, που πήρε σάρκα και οστά σε έναν λόγο χωρίς απαντήσεις και χωρίς ολοκληρωμένο σχέδιο».

Οσο για το ενδεχόμενο επιστροφής του Αλέξη Τσίπρα, σχολιάζουν ότι πρόκειται για «επικοινωνιακό χορηγό» του κ. Μητσοτάκη, αφού, όπως πιστεύουν, «μόνο το ΠΑΣΟΚ με το πρόγραμμά του και ο Νίκος Ανδρουλάκης μπορούν να τον κοντράρουν και να τον κερδίσουν».