Μηνύματα υπέρ Παλαιστίνης στις συναντήσεις της αντιπολίτευσης με τον δήμαρχο της Βηθλεέμ

Ενιαίο μέτωπο συγκροτείται από την προοδευτική αντιπολίτευση για το Παλαιστινιακό και τη γενοκτονία στη Γάζα στο πλαίσιο των διαδοχικών συναντήσεων των αρχηγών των ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, Νέας Αριστεράς και Πλεύσης Ελευθερίας με τον δήμαρχο της Βηθλεέμ, Μαχέρ Καναουάτι, παρουσία του δημάρχου Αθηναίων, Χάρη Δούκα, λόγω της αδελφοποίησης των δύο πόλεων. Επίσης το δικό του «παρών» έδωσε στη συνάντηση ο Πρέσβης της Παλαιστίνης στην Ελλάδα, Γιούσεφ Νταρκόμ.

ΠΑΣΟΚ: Προτεραιότητα για τον λαό να σταματήσει άμεσα η εθνοκάθαρση που εξελίσσεται στη Γάζα

Ο κ. Ανδρουλάκης στη συνάντησή του με τον δήμαρχο της Βηθλεέμ υπογράμμισε την πρόσφατη πρωτοβουλία του να συζητηθεί -προ ημερησίας διατάξεως- στην Ολομέλεια του Κοινοβουλίου η σημερινή κατάσταση στην Παλαιστίνη, με στόχο να επιβεβαιωθεί και να επικαιροποιηθεί το περιεχόμενο του από 22.12.2015 ομόφωνου ψηφίσματος (ειδικής απόφασης) της Βουλής των Ελλήνων για την προώθηση της αναγνώρισης του Κράτους της Παλαιστίνης από την Ελλάδα και για την ανάληψη κάθε δυνατής διπλωματικής προσπάθειας για την άμεση έναρξη απευθείας ειρηνευτικών συνομιλιών.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ σε όλες τις ανάλογες πρωτοβουλίες, που έχουν αναληφθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο από την Ομάδα των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών.

«Προτεραιότητα για το ΠΑΣΟΚ, αλλά και τον ελληνικό λαό, είναι να σταματήσει άμεσα η εθνοκάθαρση που εξελίσσεται στη Γάζα. Και επιτέλους να βρεθεί μια λύση βάσει των ψηφισμάτων του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών για να υπάρχει ανεξάρτητο παλαιστινιακό κράτος. Έτσι ώστε να υπάρχει ευημερία και σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή και να ζήσουν και ο λαός του Ισραήλ και ο λαός της Παλαιστίνης με ειρήνη, με σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα και στο διεθνές δίκαιο», σημείωσε σε δηλώσεις του ο κ. Ανδρουλάκης. Στη συνάντηση παρέστη και ο υπεύθυνος ΚΤΕ Εξωτερικών του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, Δημήτρης Μάντζος.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ με τον δήμαρχο της Βηθλεέμ, Μαχέρ Νίκολα Καναουάτι. | ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΤΡΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI

ΣΥΡΙΖΑ: Πρέπει να γίνει μία διάσκεψη στην Ανατολική Μεσόγειο για τα θέματα της ασφάλειας και της ειρήνης

Σε αντίστοιχη κατεύθυνση κινείται και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος. Κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση του ανέφερε μεταξύ άλλων:

«Είναι τιμή για εμάς και σας ευχαριστούμε για την επίσκεψη αυτή στον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Ευχαριστούμε Δήμαρχε για την πρωτοβουλία. Θέλω ρητά να καταδικάσω το εγκληματικό σχέδιο της κυβέρνησης Νετανιάχου, με την υποστήριξη του κ. Τραμπ, για τη γενοκτονία και τον λιμό στη Γάζα, αλλά και για το νέο σχέδιο εποικισμού στη Δυτική Όχθη. Όλοι οι Έλληνες και οι Ελληνίδες είμαστε αλληλέγγυοι. Επιτρέψτε μου να μεταφέρω αυτή την αλληλεγγύη και εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στον λαό της Παλαιστίνης».

Από τη πλευρά του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, δήλωσε:

«Άμεση εκεχειρία. Διακοπή και του σχεδίου εποικισμού στη Δυτική Όχθη, αλλά και της γενοκτονίας στη Γάζα. Άμεση ανθρωπιστική βοήθεια με τη στήριξη της Ελλάδας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΟΗΕ. Επιτήρηση της εκεχειρίας και επιστροφή όλων των ομήρων με ευθύνη των παγκόσμιων οργανισμών. Θέλουμε ειρήνη στην Ανατολική Μεσόγειο, θέλουμε ειρήνη στη Μέση Ανατολή. Γι’ αυτό και ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, σε όλα τα επίπεδα, έχει προτείνει την άμεση αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους με βάση την απόφαση του ΟΗΕ, με βάση τα σύνορα του 1967 και με πρωτεύουσα της Παλαιστίνης τα Ανατολικά Ιεροσόλυμα. Τώρα πρέπει η διεθνής κοινότητα να πάρει αυτή την πρωτοβουλία και η Ελλάδα δεν πρέπει να μένει σιωπηλή».

Σκληρή κριτική άσκησε στην κυβέρνηση αλλά και στην ΕΕ: «Είναι ντροπιαστική η καθυστέρηση του κ. Μητσοτάκη. Έχουμε ζητήσει να έρθει ο πρόεδρος Αμπάς εδώ στη Βουλή, να ενημερώσει την ελληνική κοινωνία. Το έχω προτείνει προσωπικά και στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Θέλουμε να υπάρχει άμεσα ανθρωπιστική βοήθεια με ένα τρίγωνο, στο οποίο να συμμετέχει και η Ελλάδα και η Κύπρος για να στηρίξουμε τον Παλαιστινιακό λαό. Θέλουμε να προστατεύσουμε τους ορθόδοξους πληθυσμούς, αλλά και όλους τους πολίτες στην περιοχή που πλήττεται σήμερα από τον λιμό και τον αφανισμό.

Θεωρούμε ότι για να πετύχει η διεθνής κοινότητα την ειρήνη απαιτούνται ισχυρά διπλωματικά μέσα. Δεν μπορεί να εξελίσσεται γενοκτονία και να μένουν αμέτοχες οι χώρες μας. Απαιτούνται κυρώσεις κατά του κράτους του Ισραήλ, κατά της κυβέρνησης Νετανιάχου, γιατί θέλω να πω ότι είμαστε μαζί με όλους τους λαούς που μάχονται για την ειρήνη, για τα ανθρώπινα δικαιώματα και για την ελευθερία. Θεωρούμε ότι πρέπει να γίνει μία διάσκεψη στην Ανατολική Μεσόγειο για τα θέματα της ασφάλειας και της ειρήνης. Η Ελλάδα, ως μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, είχε την υποχρέωση, αλλά έχει τη δυνατότητα σήμερα να πάρει μια πρωτοβουλία ειρήνης. Δεν αφορά μόνο την Παλαιστίνη, αλλά νομίζω ότι είναι το πρώτο θέμα που πρέπει να λύσουμε. Είναι θέμα ζωής, είναι θέμα ειρήνης».

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ με τον δήμαρχο της Βηθλεέμ, Μαχέρ Νικόλα Καναουάτι. | ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΤΡΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI

ΚΚΕ: Κάθε ένας που θέλει να λέγεται άνθρωπος σήμερα πρέπει να είναι ανοιχτά με τη Παλαιαστίνη

Πιο επιθετικά υπέρ της Παλαιστίνης τάχθηκε ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας. Στη συνάντηση εκ μέρους του ΚΚΕ συμμετείχε και ο Γιώργος Μαρίνος, μέλος του ΠΓ της ΚΕ και βουλευτής.

Ο δήμαρχος της Βηθλεέμ, πόλης αδελφοποιημένης με την Αθήνα, ενημέρωσε «για την κατάσταση που επικρατεί στην πατρίδα του, μετά από δεκαετίες κατοχής και δολοφονικής δράσης του Ισραήλ», σημειώνοντας πως «στόχος του είναι η εκδίωξη των Παλαιστινίων από την γη τους». Χαρακτηριστική ήταν η αποστροφή του πως «είναι πιο εύκολο να έρθει στην Αθήνα παρά να πάει στη Ραμάλα!».

«Παρόλα αυτά», σημείωσε, «δε χάνουμε την ελπίδα μας και συνεχίζουμε να αγωνιζόμαστε». Τόσο ο ίδιος όσο και ο Πρέσβης ευχαρίστησαν το ΚΚΕ για τη σημαντική δράση του υπέρ του Παλαιστινιακού λαού.

Ο Δ. Κουτσούμπας σημείωσε μεταξύ άλλων ότι «κάθε ένας που θέλει να λέγεται άνθρωπος σήμερα πρέπει να είναι ανοιχτά και δραστήρια με το μέρος του Παλαιστινιακού λαού. Αυτό που συμβαίνει σήμερα από το κράτος-δολοφόνο του Ισραήλ είναι κτηνωδία, είναι γενοκτονία ενός ολόκληρου λαού, έχει ξεκινήσει πριν πολλά χρόνια, αλλά τώρα έχει φτάσει στο αποκορύφωμα. Είμαστε στο πλευρό σας! Το ΚΚΕ συμμετέχει και οργανώνει δραστηριότητες, διαδηλώσεις, συλλαλητήρια, συναυλίες, εκδηλώσεις αλληλεγγύης σε όλη την Ελλάδα, ακατάπαυστα, συνεχώς.

Δεν υπάρχει εκδήλωση που συμμετέχουν μέλη ή στελέχη του ΚΚΕ που να μην αναφέρεται το Παλαιστινιακό ζήτημα, ακόμα κι αν αφορά άλλα προβλήματα της ελληνικής πραγματικότητας και σε αυτή την κατεύθυνση θα συνεχίσουμε για να ασκηθεί η μέγιστη δυνατή πίεση στην ελληνική κυβέρνηση, για να αναγνωριστεί το Παλαιστινιακό κράτος με βάση την ομόφωνη απόφαση της Βουλής του 2015, στα όρια του 1967 με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ, χωρίς κατοχικές δυνάμεις και εποικισμούς. Αυτό είναι και το μόνο που μπορεί να ανοίξει το δρόμο για την ειρήνη και την ευημερία του Παλαιστινιακού λαού και όλων των λαών της περιοχής».

Στο τέλος της συνάντησης ο δήμαρχος Βηθλεέμ πρόσφερε στον ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ ένα ξυλόγλυπτο αναμνηστικό από ξύλο ελιάς απ' τη γη της Παλαιστίνης.

Ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ με τον δήμαρχο της Βηθλεέμ, Μαχέρ Νίκολα Καναουάτι. | ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΤΡΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI

Και η Πλεύση Ελευθερίας στο πλευρό των Παλαιστινίων

Συνάντηση με τον δήμαρχο της Βηθλεέμ, είχε και η Πλεύση Ελευθερίας, διά της προέδρου του κόμματος, Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου με τον δήμαρχο της Βηθλεέμ, Μαχέρ Νίκολα Καναουάτι. | ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΤΡΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI

Νωρίτερα, ο δήμαρχος της Βηθλεέμ συναντήθηκε και με τον πρόεδρο της Νέας Αριστεράς, Αλέξη Χαρίτση.