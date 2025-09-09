Οι κυβερνητικοί «δείκτες της ντροπής»

«Το ακούει κανείς στο Μέγαρο Μαξίμου, αυτό το καμπανάκι του κινδύνου;»

Νέο «χτύπημα» από τον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα κατά της κυβέρνησης. Με απόσπασμα από την ομιλία του στο συνέδριο του Economist, ο Αλ.Τσίπρας αναφέρει πως «οι δείκτες της προϊούσας κοινωνικής και οικονομικής αποσάθρωσης προάγονται σε δείκτες ντροπής».

Και σημειώνει χαρακτηριστικά πως είμαστε:

24οι στους 27 της ΕΕ στην αποτελεσματικότητα του Δημοσίου

25οι στην ταχύτητα απονομής της δικαιοσύνης

26οι σε αγοραστική δύναμη.

«Τα γνωρίζει η κυβέρνηση όλα αυτά;» ρωτά το Μαξίμου ο πρώην πρωθυπουργός.

«Το ακούει κανείς στο Μέγαρο Μαξίμου, αυτό το καμπανάκι του κινδύνου;», προσθέτει εμφατικά ασκώντας περαιτέρω πίεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη.

«Ας συζητήσουμε, επιτέλους, σοβαρά και με επιχειρήματα, χωρίς ανοησίες και ακρότητες, για το ποια είναι η πραγματικότητα και κυρίως για το πώς μπορούμε αυτήν την πραγματικότητα να την αλλάξουμε προς το καλύτερο», καταλήγει ο Αλέξης Τσίπρας.